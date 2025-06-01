Сафонов — пятый россиянин с победой в Лиге чемпионов. Кто ещё брал трофей?

«ПСЖ» съел живьём «Интер» (5:0) в финале Лиги чемпионов и сделал Матвея Сафонова пятым российским футболистом с золотой медалью турнира. Предлагаем вспомнить всех победителей-россиян.

Игорь Добровольский («Марсель», сезон-1992/1993)

Игорь Добровольский Фото: РИА Новости

58 сыгранных минут, 0 голов, 0 передач

У полузащитника богатая европейская карьера: в 1990 году переехал в «Дженоа» и успел поиграть и в Швейцарии, и в Испании за «Атлетико», и в Германии. Да даже в Молдавию успел заехать. Но самый трофейный этап пришёлся на Францию.

В сезоне-1992/1993 Добровольский уехал в аренду в «Марсель» по личному приглашению президента Бернара Тапи. А вот тренер Раймон Гуталс не особо возлюбил новичка, поэтому на поле россиянин появлялся редко. В Лиге чемпионов так и вовсе сыграл всего один матч: 58 минут с ЦСКА в группе. А на финал с «Миланом» вообще остался вне заявки.

При этом победа «Марселя» в турнире омрачилась скандалом. Как выяснилось, руководство подкупило футболистов «Валансьена», чтобы те не играли слишком жёстко против марсельцев во встрече чемпионата Франции – до финала ЛЧ оставалось шесть дней. Последовали судебные разбирательства, однако медали ЛЧ у «Марселя» и Добровольского не отобрали.

Владимир Бут («Боруссия» Дортмунд, сезон-1996/1997)

Владимир Бут в составе «Боруссии» Фото: Neal Simpson/Getty Images

3 сыгранные минуты, 0 голов, 0 передач

Представить, что российский футболист перейдёт из «Черноморца» в дортмундскую «Боруссию» и почти сразу выиграет Лигу чемпионов – что-то из разряда снов при температуре 39. Но такая история приключилась с полузащитником Владимиром Бутом. Правда, россиянин не был ключевым звеном в победе – сыграл в том розыгрыше даже меньше, чем Добровольский в сезоне-1992/1993. Бута выпустили в двух матчах турнира, но суммарно он провёл на поле около трёх минут.

На финальную встречу с «Юве» россиянин вообще остался вне заявки, но медаль всё-таки получил. «Основе дали, по-моему, по 250 тысяч марок, а нам, молодым – процентов 20-30 от этой суммы. Медаль за финал тоже есть – у бывшей жены в Цюрихе лежит», – рассказывал Бут.

В следующем сезоне Владимира наградили уже 740 минутами в Лиге чемпионов. Полузащитник даже успел забить в ворота «Галатасарая». Сама «Боруссия» завершила выступление на стадии полуфинала, вылетев от «Реала» – не помогла даже магия Бута, который отыграл все 180 минут против мадридцев.

Дмитрий Аленичев («Порту», сезон-2003/2004)

Дмитрий Аленичев Фото: Tony O'Brien/Getty Images

579 сыгранных минут, 3 гола, 2 передачи

Здесь вообще вряд ли кто-то сможет оспорить вклад российского футбола в победу «Порту». Моуринью грамотно прочитал ситуацию и превратил Аленичева в лигочемпионского джокера – Дмитрий реже выходил на матчи чемпионата, по сравнению с сезоном-2002/2003 (когда «Порту» взял Кубок УЕФА), зато в максимальных кондициях подходил к еврокубкам. Полузащитник участвовал почти во всех встречах плей-офф (пропустил только ответный полуфинал с «Депортиво»), дважды забил «Марселю» в группе и отдал голевую передачу с «Манчестер Юнайтед».

Вишенка на торте – гол в финале с «Монако». Дмитрий появился на поле только на 60-й минуте, но даже за полчаса успел оформить 1+1. «Аленичев был для меня особым игроком. Это один из самых умных футболистов из тех, которых я встречал. Чрезвычайно открытый, сумевший полностью адаптироваться к моему пониманию футбола, Дмитрий стал для меня безумно дорог – и отплатил мне же голами в двух финалах еврокубков. Я никогда не забуду этого человека», – вспоминал Жозе Моуринью.

Денис Черышев («Реал» Мадрид, сезон-2015/2016)

Денис Черышев в мадридском «Реале» Фото: Denis Doyle/Getty Images

41 сыгранная минута, 0 голов, 0 передач

Рафаэль Бенитес, возглавивший «Реал» летом 2015-го, регулярно наигрывал россиянина в основном составе в предсезонных матчах. Отчасти для того, чтобы Денисом заинтересовались другие клубы и согласились взять его в аренду – ходили слухи о переходе в «Арсенал» и «Ливерпуль». Не сложилось, поэтому первую половину сезона-2015/2016 Черышев провёл в Мадриде. Вингер сыграл 28 минут на групповой стадии, выйдя против «Мальмё» и «ПСЖ», хотя результативными действиями не отметился.

Вторую половину Денис провёл уже в аренде в «Вильярреале». Пока Черышев забивал в Ла Лиге, «Реал» с помощью Зидана мчался к победе в Лиге чемпионов – в итоге вырвали трофей в серии послематчевых пенальти с «Атлетико».

Матвей Сафонов («ПСЖ», сезон-2024/2025)

Матвей Сафонов в составе «ПСЖ» Фото: Dan Mullan/Getty Images

180 сыгранных минут, 1 «сухой» матч

Летом 2024-го Сафонов перешёл в «ПСЖ» и предсказал победу парижан в Лиге чемпионов. Не соврал. Причём вклад Матвея весьма весомый: отыграл с «Жироной» и «Баварией» в рамках общего этапа. Вырваться в статус основного вратаря в ЛЧ не получилось только из-за великих перформансов Джанлуиджи Доннаруммы.

У Матвея есть шанс взять Лигу чемпионов в следующем сезоне уже основным вратарём. Контракт Джанлуиджи с «ПСЖ» заканчивается летом – пока конкретных инсайдов о продлении договора нет.