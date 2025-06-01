«Интеру» жизненно необходимо сохранить Индзаги. После такого финала ЛЧ он может психануть

Только-только закончился сезон, а в Италии уже закрутился бешеный водоворот тренеров. Макс Аллегри вернулся в «Милан». Джан Пьеро Гасперини выбирает между «Ромой» и «Ювентусом». «Лацио» может расстаться с Марко Барони и вернуть Маурицио Сарри. Нового коуча выбирает «Аталанта», свободны уволенный из «Юве» Тьяго Мотта и Раффаэле Палладино, который резко покинул «Фиорентину».

Как бы в этот водоворот теперь не засосало Симоне Индзаги. Ещё к концу апреля его «Интер» претендовал на три трофея. В итоге не взяли ни одного. А поражение 0:5 в финале Лиги чемпионов добило миланцев окончательно.

Речь не о том, что Индзаги могут уволить. Для этого нет никаких причин. Симоне проделывает великолепную работу. Он развил команду после Антонио Конте, сделал её более разнообразной. За четыре года он выиграл скудетто, три Кубка Италии и пять Суперкубков. Чемпионских титулов могло – и, пожалуй, должно было – быть больше. В сезоне-2021/2022 отдали первое место «Милану» из-за ошибки резервного вратаря Йонуца Раду в матче с «Болоньей». А в этом сезоне уступили титул «Наполи» Конте, который не был отягощён еврокубками. Козырной расклад для Антонио, такого он не упускает.

Плюс при Индзаги были два финала Лиги чемпионов за последние три года. И это при том, что «Интер» живёт очень экономно. Он а) тратит немного по меркам топ-клубов; б) готов продать любого игрока, если за него дадут цену. У миланцев в последние годы непростая финансовая ситуация. И тем не менее Индзаги всё это время находил возможности развивать команду и давал очень хороший результат.

Сейчас «Интеру» нужно сильно меняться. Франческо Ачерби – 37, Генриху Мхитаряну и Яну Зоммеру – 36, Маттео Дармиану – 35, Стефану де Врею со всеми его травмами – 33. Плюс есть Мехди Тареми, Марко Арнаутович и Кристьян Аслани – резервисты, которые не могут стабильно усиливать игру по ходу, особенно в больших матчах. Да и в «маленьких» встречах они тоже не дают стабильного результата. У Тареми и Арнаутовича ещё и возраст: иранцу скоро 33, австрийцу – уже 36.

Этим летом «Интер», по слухам, готов тратить. Президент Беппе Маротта за годы экономии выправил бухгалтерию. Так что сейчас вроде как нет нужды продавать кого-то из лидеров. Наоборот, «Интер» может усилиться. К примеру, уже договорились о переходе флангового игрока Луиса Энрике из «Марселя».

Вопрос в другом – готов ли Индзаги продолжить работу в «Интере»? Четыре года ему приходилось сильно изворачиваться на фоне трудностей клуба. Он делал это первоклассно. Был финал ЛЧ в Стамбуле. «Интер» мало кто ожидал там увидеть, даже несмотря на то, что команда двигалась по «лёгкой» части сетки. Например, в 1/8 финала миланцы еле-еле прошли «Порту» – 1:0 по сумме двух матчей. А ведь легко могли вылететь! И не было бы никакого финала даже близко.

В финале «Интер» попал на страшный «Манчестер Сити», подпоясанный Эрлингом Холандом. Команда Индзаги была андердогом. Она навязала борьбу, выглядела очень здорово и проиграла довольно обидно. Но всё равно, когда ты изначально андердог, поражение, даже в близкой встрече, воспринимается чуть менее болезненно.

Алессандро Бастони Фото: Stu Forster/Getty Images

А вот финал с «ПСЖ» – совсем другая история. «Интер» подошёл к этому матчу на дикой уверенности в себе. Да, у них было мало сил. Да, они проиграли Кубок Италии и Серию А. Однако в ЛЧ они поочерёдно «хлопнули» «Баварию» и «Барселону». Причём с «Барсой» «хлопок» был такой, что весь мир вздрогнул! Казалось бы – чего «Интеру» после этого бояться? Тем более когда напротив «ПСЖ». Сильный, яркий – но и близко не такой матёрый. Он по сравнению с «Интером» жизни толком не видел!

Однако в финале команда Индзаги оставила примерно такое же тягостное впечатление, что и мадридский «Реал» в этом сезоне в матчах с «Арсеналом» и «Барселоной» (за исключением отдельных коротких отрезков). «Интер» не предложил сопернику ни-че-го. А если он что-то и пытался предложить, то это абсолютно не работало. «ПСЖ» сыграл блестяще? Без вопросов! Но дело в том, что «Интер» Индзаги приучил к тому, что он всегда выкрутится, всегда найдёт выход, как бы ни было трудно. А тут этого не произошло. Даже попыток толком не было. «Интер» растоптали.

Невозможно залезть Индзаги в голову, однако кажется, что поражение от «ПСЖ» для него намного более болезненное, чем поражение от «Сити» в 2023-м. А он человек крайне эмоциональный. И тут мы возвращаемся к тренерскому водовороту в Италии. Как бы Симоне не психанул и на эмоциях не клюнул на саудовский крючок, на который, по слухам, его активно заманивают. Если верить СМИ, там такая прикормка, что любой одуреет! Якобы нынешний оклад Симоне готовы увеличить в шесть раз – до $ 25 млн в год!

Ну а даже если новости про Аравию – фейк, разве не может Индзаги захотеть взять паузу? В теории. Он трудится в «Интере» уже четыре года, это большой срок. Маротта старается создавать Симоне комфорт, но тренер всё равно сильно ограничен в трансферных «хотелках». Он делает что может. И это работает. Однако тут – второй финал Лиги чемпионов и такое сокрушительное поражение, где не получилось вообще ничего. И это после того, как Серию А с Кубком Италии упустили. Разве не может в голове Индзаги возникнуть мысль – «всё, хватит, стоп!»? Разве не может тренер подумать, что дал этой команде всё, что мог?

Лучшее, что может сделать «Интер», – это сохранить Индзаги и оказать ему максимальную поддержку. Даже если тренер вдруг засомневается в себе, важно дать ему понять, что он – центральная фигура проекта. Тем более что так оно и есть на самом деле. Индзаги и Маротта – главные люди в сегодняшнем «Интере». И важно, чтобы Беппе напомнил об этом Симоне, если возникнет такая необходимость.

Хватит уже Индзаги изворачиваться и выжимать результат, обходя все «интеровские» трудности. Он заслужил хороший «шопинг»! «Интеру» нужна новая команда, пришло время сильно менять состав, больше тянуть нельзя. Всё указывает на то, что возможность для масштабного обновления наконец есть. Это очень вовремя.

Но если «Интер» вдруг не воспользуется этой возможностью и решит консервироваться дальше, это может сильно подтолкнуть Индзаги к уходу. Гораздо сильнее, чем проигрыш 0:5 в финале ЛЧ и 0 титулов за сезон, когда могло быть три.

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