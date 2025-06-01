Я был хейтером «ПСЖ». А теперь им восхищаюсь

Мне никогда не нравился «ПСЖ». Искусственный проект, который даже во Франции принято недолюбливать за его инородность. Команда обладает таким ресурсом, что на неё косо смотрят остальные 17 клубов чемпионата. Самый дорогой трансфер в истории футбола за € 222 млн почему-то случился именно во Франции. Правда, за Неймаром потом гонялись соперники по всему полю, чтобы сломать.

Или взять Мбаппе. Из «Монако» мог бы сразу идти в условный «Реал», но из-за денег остался во Франции ещё на семь лет – классический пример «золотой клетки». Все понимали, что игрок по своему уровню давно перерос пятую по силе лигу. И сюда же — слова Месси, который в интервью рассказывает, что не был счастлив в Париже. Получался необаятельный проект. И знаменитая фраза Ибрагимовича «эта страна недостойна такой команды» вызывала скорее отторжение, чем сочувствие из-за судейских ошибок. Не могу сказать, что прям ненавидел «ПСЖ», однако современное слово «хейтил» вполне отражало отношение к команде.

Как же резко всё изменилось!

«ПСЖ» с кубком Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Было бы ошибкой считать, что сегодняшний «ПСЖ» – это тот же проект, что и раньше с Мбаппе, Неймаром и Месси. Концептуально полная противоположность. Теперь это не сборная звёзд, а команда. И она показывает такой футбол, что тебе приходится за неё переживать. «ПСЖ» влюбляет своей игрой. Нельзя сказать, что только в финале на команду нахлынуло вдохновение. Весь сезон клуб показывал куражный футбол и собрал все трофеи, которые только мог.

А если брать сам финал… Получилось так, что «Интеру» буквально не на что ссылаться. Дело точно не в судьях. Главному арбитру даже не потребовалось ни разу идти смотреть повтор. Дело явно не в травмах. Пускай даже гравитация оказалась безжалостна к Биссеку. И дело не в удаче. Можно сказать, что итальянцев просто не было на поле. Первый тайм – абсолютное уныние в атаке. Ставка лишь на стандарты и два удара мимо после угловых. Первый действительно опасный момент случился на 75-й минуте при 4:0.

Мы можем долго говорить о тактике и преимуществах оборонительного футбола, однако эта игра существует для болельщиков. И тут одна команда вышла страдать, а другая — резвиться. Если вы были беспристрастны по отношению к этим двум клубам, вы наверняка насладились именно игрой «ПСЖ». Хотя, думаю, даже фанаты «Интера» оценили, с какой лёгкостью взламывали их клуб. Это могло быть больно, но точно зрелищно.

Сборная Испании, «Барселона», «ПСЖ». Последний год атакующие команды задают тренд. Будто сам футбол стремится туда – к смелой комбинационной игре, а не к окопавшимся тактикам. «Интер» весь сезон выглядел цельной командой со своим планом, однако в финале смотрелся безыдейно. Даже жаль, что в Мюнхен не поехала «Барселона». Хотя, возможно, мир просто не был готов к 5:5 в финале.