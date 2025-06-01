Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

ПСЖ — Интер — 5:0, финал Лиги чемпионов сезона-2024/2025, мнение, разбор, 31 мая 2025

Я был хейтером «ПСЖ». А теперь им восхищаюсь
Григорий Телингатер
Финал Лиги чемпионов сезона-2024/2025
Аудио-версия:
Комментарии
Телингатер резко переобувается.

Мне никогда не нравился «ПСЖ». Искусственный проект, который даже во Франции принято недолюбливать за его инородность. Команда обладает таким ресурсом, что на неё косо смотрят остальные 17 клубов чемпионата. Самый дорогой трансфер в истории футбола за € 222 млн почему-то случился именно во Франции. Правда, за Неймаром потом гонялись соперники по всему полю, чтобы сломать.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12'     2:0 Дуэ – 20'     3:0 Дуэ – 63'     4:0 Кварацхелия – 73'     5:0 Маюлу – 86'    

Или взять Мбаппе. Из «Монако» мог бы сразу идти в условный «Реал», но из-за денег остался во Франции ещё на семь лет – классический пример «золотой клетки». Все понимали, что игрок по своему уровню давно перерос пятую по силе лигу. И сюда же — слова Месси, который в интервью рассказывает, что не был счастлив в Париже. Получался необаятельный проект. И знаменитая фраза Ибрагимовича «эта страна недостойна такой команды» вызывала скорее отторжение, чем сочувствие из-за судейских ошибок. Не могу сказать, что прям ненавидел «ПСЖ», однако современное слово «хейтил» вполне отражало отношение к команде.

Как же резко всё изменилось!

«ПСЖ» с кубком

«ПСЖ» с кубком

Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Было бы ошибкой считать, что сегодняшний «ПСЖ» – это тот же проект, что и раньше с Мбаппе, Неймаром и Месси. Концептуально полная противоположность. Теперь это не сборная звёзд, а команда. И она показывает такой футбол, что тебе приходится за неё переживать. «ПСЖ» влюбляет своей игрой. Нельзя сказать, что только в финале на команду нахлынуло вдохновение. Весь сезон клуб показывал куражный футбол и собрал все трофеи, которые только мог.

А если брать сам финал… Получилось так, что «Интеру» буквально не на что ссылаться. Дело точно не в судьях. Главному арбитру даже не потребовалось ни разу идти смотреть повтор. Дело явно не в травмах. Пускай даже гравитация оказалась безжалостна к Биссеку. И дело не в удаче. Можно сказать, что итальянцев просто не было на поле. Первый тайм – абсолютное уныние в атаке. Ставка лишь на стандарты и два удара мимо после угловых. Первый действительно опасный момент случился на 75-й минуте при 4:0.

Мы можем долго говорить о тактике и преимуществах оборонительного футбола, однако эта игра существует для болельщиков. И тут одна команда вышла страдать, а другая — резвиться. Если вы были беспристрастны по отношению к этим двум клубам, вы наверняка насладились именно игрой «ПСЖ». Хотя, думаю, даже фанаты «Интера» оценили, с какой лёгкостью взламывали их клуб. Это могло быть больно, но точно зрелищно.

Сборная Испании, «Барселона», «ПСЖ». Последний год атакующие команды задают тренд. Будто сам футбол стремится туда – к смелой комбинационной игре, а не к окопавшимся тактикам. «Интер» весь сезон выглядел цельной командой со своим планом, однако в финале смотрелся безыдейно. Даже жаль, что в Мюнхен не поехала «Барселона». Хотя, возможно, мир просто не был готов к 5:5 в финале.

Вы ведь уже запомнили имя нового героя Парижа?
19-летний гений похоронил «Интер» в финале ЛЧ! Он как новый Неймар — только круче. Видео
19-летний гений похоронил «Интер» в финале ЛЧ! Он как новый Неймар — только круче. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android