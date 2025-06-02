«Три дня было полное опустошение». Боль и гордость главного тренера «Черноморца»

Весна 2025 года — уникальное для российского футбола время. И дело не только в долгожданной (за пределами Санкт-Петербурга) смене чемпиона. Впервые болельщики по всей стране сжимали кулаки сразу за две южные команды. Первая в итоге и отобрала золото у «Зенита». А вторая взяла бронзу лигой ниже, но была остановлена на пороге стыковых матчей решением РФС.

Когда эмоции вокруг недопуска «Черноморца» к переходным играм за право сыграть в РПЛ немного поостыли, мы обсудили прошедший сезон и драматичную для Новороссийска развязку с главным тренером команды. Олег Василенко был предельно искренним. Убедитесь сами.

«Люди из Ростова, Воронежа, Краснодара и даже Москвы писали: «Ребята, сыграйте у нас!»

— Смотрели в прошлую среду трансляцию из Сочи?

— Конечно, смотрел.

— С тяжёлым сердцем?

— Я футбол больше смотрю с позиции игры, тактических нюансов, каких-то тренерских идей. Посторонние мысли стараюсь отгонять. Но, признаться, в паузах, в перерыве ловил себя на мысли, что, наверное, антураж вокруг важнейшего матча сезона должен быть немного другим. Я считаю, что наша команда, клуб были достойны футбольного праздника. А в том, что мы бы его устроили на должном уровне, у меня нет никаких сомнений. У нас совершенно другие болельщики, другая публика. Уверен, если бы «Черноморец» — чисто теоретически — играл стыковой матч на «Фиште», очень много людей приехало бы нас поддержать не только из Новороссийска, но и из Краснодара, Ставрополя, Воронежа, Москвы. Да даже из Сочи! Знаю, что многие болельщики ещё той, старой «Жемчужины» за нас переживали. В одном из СМС мне написали: «Если бы играли вы, мы бы точно пришли поддержать Новороссийск».

— Наверняка проецировали игру того же «Пари НН» на свою команду. Есть уверенность, что «Черноморец» был бы конкурентоспособен в этих стыках?

— У нас была чёткая уверенность, что мы будем конкурентоспособны с любым соперником. Наш тренерский штаб с апреля анализировал игру «Факела», «Оренбурга», «Ахмата», Нижнего, «Химок» и «Крыльев Советов». К концу сезона мы были абсолютно готовы к матчам с каждой из этих команд. Функциональная, тактическая и ментальная готовность наших парней не оставляла в этом сомнений.

Олег Василенко Фото: Пресс-служба ФК «Черноморец»

— Вы лично понимаете, почему Краснодарский край не пустил команду из своего региона на сочинский стадион?

— До конца не понимаю. Я сейчас не лукавлю и честно скажу, что был максимально погружён в свою работу с командой, которую нам нужно было сделать. А она в себя включала, помимо подготовки к нашим матчам, ещё и большой аналитический блок по возможным соперникам из Премьер-Лиги. Весной были дни, когда мы всем штабом работали по 20 часов. У меня просто не было времени и сил, чтобы детально погрузиться ещё и в эту историю.

— Но вы согласны, что такому заведомо убыточному объекту, как «Фишт», просто нелогично отказываться от дополнительного заработка, не пуская на арену соседский клуб?

— Я абсолютно с вами согласен: это нелогично. Есть прекрасный пример Самары, где на замечательном стадионе отлично сосуществуют две команды — «Крылья Советов» и «Акрон». Не назову это братством, но есть, наверное, некая футбольная, социальная дружба, потому что это один регион. Конечно, это нелогично. Мы же все за развитие футбола, верно? Сугубо спортивные вещи могут складываться по-разному, однако есть ещё и человеческие отношения. Мы должны помогать друг другу. А нам больше сопереживали в других регионах, чем в Краснодарском крае. На нас обрушилось столько сообщений от болельщиков со всей России со словами поддержки, что мы были просто поражены. От незнакомых людей приходили сообщения не только мне, но и тренерскому штабу, начальнику команды, в клуб, футболистам. Люди из Ростова, Воронежа, Краснодара и даже Москвы писали: «Ребята, сыграйте у нас!» Мы понимаем, что это другие регионы, однако сам человеческий посыл о многом говорит. Это круто, что нам удалось стольких людей зажечь.

— Не допускаете, что всё дело в том, что «Черноморец» и «Сочи» были прямыми конкурентами?

— Я не знаю подробностей, но в теории это могло быть одним из факторов. Однако даже если бы мы шли бок о бок по таблице, нужно оставаться конкурентами на футбольном поле. Как только матч заканчивается, и соперничество должно прекращаться. Да, у каждого клуба своя стратегия, но суть в том, что мы все делаем одно общее дело, занимаемся футболом. Поэтому помогать друг другу в каких-то вещах — это нормально, правильно. Это только способствует развитию нашего футбола и спорта в целом, особенно в тех условиях, в которых мы оказались. У нас же нет еврокубков, правильно? Сама жизнь так распорядилась, что сейчас самое время посмотреть на себя со стороны. Перезагрузить свою футбольную структуру. Найти новые таланты. Развить молодых футболистов, клубы. Уверен, что, поварившись в собственном соку и совершив эту перезагрузку, мы бы стали только сильнее. 100%. Это нужно понимать. «Акрон» и «Крылья» являются конкурентами?

— Безусловно.

— Но они чётко понимают, что являются конкурентами, выходя на поле друг против друга. Однако как только игра заканчивается, у них всё прекрасно и здорово.

«За МКАДом тоже есть жизнь и есть футбол»

— Вы были на большинстве арен РПЛ и Первой лиги. Можете сказать, что не так с новороссийским стадионом?

— Я не строитель и не архитектор и совершенно точно далёк от лицензирования. Но на мой — непрофессиональный — взгляд, стадион у нас ухоженный и в хорошем состоянии. Можно его сделать лучше? Да. Светом занимаются. Наверное, входы можно усовершенствовать. Где-то подкрасить. Прямо-таки глобальных проблем я не вижу. Когда мы выходили с «Факелом» в Премьер-Лигу, состояние легендарного стадиона в Воронеже было хуже. Тем не менее все включились, и вы знаете – всё получилось! Мы вышли в РПЛ в мае, всё решилось в последний момент. Однако в конце весны и весь июнь люди работали на арене 24/7. И к первой игре стадион был готов. Хотя он объективно был более проблемным, чем «Центральный» в Новороссийске. Состояние раздевалок точно было хуже. В Новороссийске, на мой субъективный взгляд, ситуация не такая катастрофичная. Я знаю, какие усилия приложили руководство Воронежской области, города, клуба, чтобы срочно всё переделать. А здесь не нужно было глобально что-то перестраивать.

Болельщики ФК «Черноморец» Фото: Пресс-служба ФК «Черноморец»

— Вы тренировали в Литве, Грузии. Там наверняка требования к аренам гораздо мягче?

— Та же Беларусь рядом, наша дружественная страна. Везде всё проще. Есть стадион, который нужно привести в порядок. Приводят – и получают лицензию. Мне встречались арены вообще с одной трибуной. Выглядит, конечно, так себе, и тем не менее были допуски. Почему так делают? Наверное, люди хотят развивать футбол и куда-то двигаться. Та же Литва — маленькая страна, и всё равно появляются футболисты. В Беларуси тоже есть игроки, идёт планомерное развитие. У них есть один интересный пункт по лицензированию: в марте-апреле ты можешь играть на искусственном поле, а с 1 мая — только на натуральном. У кого его нет — извините. Когда сделаете или договоритесь со стадионом в соседнем городе, тогда и приходите. И всё нормально вроде бы. У нас понятно, что после чемпионата мира появились арены. В России высокая планка касаемо финансовой стабильности клубов. Но она не должна быть завышенной. У нас во Второй лиге клубы с огромным трудом справляются с существующими требованиями по лицензированию стадионов и так далее. Они должны быть, и это все понимают, но, на мой взгляд, гораздо гибче, лояльнее, чем сейчас. Мы должны всё учитывать. Нужно исходить из того, что хотим развивать футбол. Если же решаем сначала всё красиво построить, а после развивать футбол, это уже немного другая история. Такая стратегия тоже имеет право на существование, но она просто другая. Выбор за руководителями. Я открыто говорю, что не очень смыслю в этом, и никого не хочу задеть и обидеть. Для этого есть головы, которым надлежит принимать стратегические решения. Однако то, что к таким вопросам нужно подходить более вариативно, это 100%. Мой друг является директором простой команды во Второй лиге. У них нет ни задач, ничего. Они просто всё делают для своих болельщиков и развивают пацанов, которые из школы только выпустились. И он говорит: «Я не справляюсь со всеми этими требованиями, хотя мы далеки от ФНЛ». Шамиль Лахиялов в интервью повторяет то же самое — ему не остаётся ничего другого, кроме как закрыть команду. Ещё раз: это не камень в чей-то огород. Это просто рассуждения тренера, а не специалиста в области строительства и лицензирования.

Тренерский штаб «Черноморца» Фото: Пресс-служба ФК «Черноморец»

— Не кажется ли вам парадоксальной ситуация, при которой РФС до последнего пытается спасти «Химки», на которые никто не ходит, но не пускает в РПЛ команду, собирающую полный стадион?

— Парадокс есть, конечно. Я точно не знаю позицию РФС — только из прессы узнавал какие-то новости про отсрочки. Может быть, «Химки» пытались спасти потому, что они уже были в Премьер-Лиге. Плюс территориальный фактор. Это опять-таки о том, о чём мы говорили. Если мы хотим везде развивать футбол — а 90% российских игроков, даже московских клубов, вышли из регионов, то нужно чётко уяснить: за МКАДом тоже есть жизнь и есть футбол.

«У нас девять очков до третьего места. И нам надо их забрать»

— Когда в конце лета принимали «Черноморец», речи о борьбе за выход в РПЛ ещё не шло?

— Нет, не шло. Первым делом мы хотели выстроить команду и стабилизировать выступления. Передо мной была поставлена задача – создать боеспособный коллектив, который не находился бы внизу таблицы. Сергей Николаевич Шишкарёв [инвестор «Черноморца»] в личной беседе спросил: «Какие мысли у вас, Олег Петрович?» Я ответил: «Это здравый посыл, потому что команду нужно строить. Это субстанция, которая требует тщательного подхода. Но при этом у нас девять очков до третьего места. И нам надо их забрать». Это же я сказал при знакомстве команде. И мы весь чемпионат играли ради этих девяти очков.

— Сложно возглавлять клуб, когда предсезонка и селекция проведены другим тренером, а первенство уже набрало ход?

— Очень сложно. Мы все разные — в этом и уникальность, интерес. У каждого тренера свои взгляд, видение игры, идеи. Естественно, я анализировал, что можно сделать в команде, от чего оттолкнуться. Кроме того, существуют разные подходы к селекции.

В одних клубах решения по игрокам принимает спортивный директор, в других — главный тренер. Спортивный блок — это уже больше европейская модель, которую в своё время выстраивали в Англии Фергюсон, Венгер. В «Зените» так была построена работа. Скауты собирали информацию, которую спортивный директор доносил до главного тренера, а тот потом обсуждал с руководством.

— Два лучших бомбардира «Черноморца» Акбашев и Гузина — ваши кандидатуры или спортивного директора?

— Тренерского штаба. Первым, кого я попросил руководство пригласить, был Акбашев. Он только подписал контракт с «КАМАЗом», но мою просьбу выполнили. Я понимал, что Роман нам просто необходим в плане становления команды. А зимой появился Гузина. У меня сохранились прекрасные отношения со времён совместной работы в «Балтике» с Асланом Дудиевым. Мы созвонились, и он мне сообщил, что Гедеон восстановился после травмы. У него даже агента не было. Мне эта идея понравилась. Мы предложили Гузине приехать на сбор в Турцию, познакомиться. Он приехал, мы его посмотрели и подписали.

Роман Акбашев с дочкой Фото: Пресс-служба ФК «Черноморец»

— Акбашев — самый возрастной игрок в команде. Его роль в коллективе распространялась дальше чисто бомбардирской?

— Я никогда не смотрю на возраст футболиста. Для меня важно, что игрок умеет делать на поле. Уверяю вас, биологический возраст Романа отличается от реального. Мало того, что Акбашев умный и технически оснащённый мастер, так он ещё и способен выполнять большой объём высокоинтенсивной работы на поле. Плюс человеческие качества для меня важны. Я был уверен, что он найдёт общий язык с нашими парнями и станет важным элементом большого механизма. Так всё и получилось, мы не ошиблись. Ребята отлично приняли Романа, и всё заработало.

— Все новички пришлись ко двору?

— Да, мы точечно подбирали игроков, и у всех всё сложилось здорово. Например, Влад Мастерной и Вася Черов сами позвонили и попросились в команду. Это же не просто — взять и отказаться от Премьер-Лиги. Но они взвешенно подошли к вопросу. Сказали: «Мы хотим развиваться, расти. Если будет возможность снова поработать вместе — мы с радостью». Мне было очень приятно.

— Это же редкая ситуация, когда футболисты сами звонят тренеру?

— Достаточно редкая. Однако когда я принял Новороссийск, мне приходило много сообщений и звонков от футболистов — даже от тех, с кем я не работал. Для меня это был эмоциональный шок. Призна́юсь, не ожидал такого. Если бы взял всех этих ребят, можно было бы две команды собрать с нуля.

— Солдатенко у вас тоже перезапустил карьеру?

— Росту это нужно было, мне кажется. Это очень сильный человек, вратарь, спортсмен. Причём как физически, так и технически, ментально. Когда в «Алании» случились перезагрузка и смена вектора, мы сразу созвонились и начали работу по Солдатенко. Рост провёл во Владикавказе много прекрасных лет, но ему нужен был новый виток — как глоток воздуха пловцу. В Новороссийске он это получил, и я вас уверяю: дальше будет только прогрессировать.

Ростислав Солдатенко Фото: Пресс-служба ФК «Черноморец»

— В своих интервью Солдатенко выглядит очень прямым, искренним человеком. Не из-за этого ли никак не дойдёт до РПЛ?

— Люди не знают Ростислава. Я соглашусь с вашей характеристикой, но, кроме того, он очень воспитанный и высокоинтеллектуальный человек. Читает серьёзные книги, обладает большими знаниями. С ним интересно общаться на любые темы. У него прекрасное чувство юмора. Уникальный человек. Уверен, он уже давно мог бы играть в Премьер-Лиге и совершенно точно был бы там успешен.

«Весной вообще не было сомнений в команде — это была какая-то машина!»

— В какой момент у вас сформировалось убеждение, что готовы и можете бороться за первые места?

— В ноябре прошлого года. Команда правильно отреагировала на 1:6 в Хабаровске и здорово провела концовку года.

— Вы как на эти 1:6 реагировали? Бушевали?

— В себе переваривал. Бушевать нет смысла. Я всегда в таких ситуациях злюсь только на себя. Мысли после игры больше о том, как это исправить. Победы мотивируют, однако поражения мотивируют ещё больше. А таких крупных поражений у меня никогда не случалось. Наверное, через это нужно было пройти. Не просто так нам даются такие уроки. Я переживал, как бы это поражение парней не прибило.

— Судя по дальнейшим результатам, не прибило.

— Нет. Они, конечно, сильно переживали, не понимали, как такое могло случиться. Любое поражение ранит, а чтобы с таким справиться, нужен характер. Мы с ними поговорили, и с первого дня тренировочного цикла я видел у них желание исправиться. Для нас это было важно. Этот запал, старание они перенесли на игры. И пошли победы. А окончательно эта вера, о которой вы спрашиваете, укрепилась после зимы. На сборах парням пришлось очень тяжело, но они отлично поработали. Весной у меня вообще не было сомнений в команде — это была какая-то машина! От них даже на тренировках исходили сумасшедшие энергетика и мощь. Вот тогда я окончательно понял, что у нас крутая команда и всё получится.

Весной-2025 «Черноморец» набрал больше всех очков в Первой лиге Фото: Пресс-служба ФК «Черноморец»

— Вы в курсе, что в 2025 году «Черноморец» занимает первое место в лиге?

— Честно, не знал. Я и в турнирную таблицу не смотрел до заключительной игры. Даже помощников просил мне об этом не говорить. Я к этому ровно отношусь. И парням говорил: «Никуда не смотрите. Сконцентрируйтесь на том, что мы делаем. А в конце посмотрим». О той статистике, что вы сказали, я тем более не знал.

— Тогда знайте: «Черноморец» — 28 очков, «Родина» и «СКА-Хабаровск» — по 24. Удивлены?

— Вообще не удивлён. Я видел этих парней каждый день. Чувствовал их силу, энергетику и запал. Если бы у нас не выпало несколько игроков из-за травм, мы бы выступили ещё мощнее. Всё-таки с Тулой, «Уралом» и «Аланией» весной сыграли неудачно (две ничьих и поражение. — Прим. «Чемпионата»).

— Перед дерби с «Сочи» уже понимали, что в РПЛ не пустят?

— Было понимание, что это очень сложно. Однако мы все верили, что всё равно есть шанс. Играли ради него и второго места. Хотели выйти в РПЛ напрямую.

— Что сказали футболистам?

— Это была самая короткая установка за весь чемпионат. Мы друг друга уже понимаем по взгляду. Я зашёл в раздевалку и спросил: «Парни, состав понимаете?» — «Понимаем». — «Вы прошли определённый путь и достойны быть здесь. Разница между нами и «Сочи» в том, что они мечтают о четвёртом месте, а мы играем за второе. Мне больше нечего сказать — поехали, автобус ждёт».

— И они прониклись?

— Задолго до этой игры парни всё понимали. Мы давно слышали друг друга. В их глазах читалось: «Тренер, мы всё знаем и понимаем». Я горжусь каждым членом команды.

— Больно, что такая колоссальная работа команды, по сути, пошла насмарку?

— Очень больно. Парни добивались этого через кровь, травмы, самопожертвование. Но и для нас, тренерского штаба, это тоже больно. Мы тоже вкладывали в работу много. Дня три я отходил от этой истории. Но потом всё же по-философски воспринял её. Знаете, как у самураев: важен путь. Мы получили опыт и 100% стали сильнее. А значит, дальше должны становиться ещё лучше. Мне приятно, что наша команда и клуб уже другие. Теперь только дальше развиваться.

«Для простых людей важна сказка. И мы сделали удивительную историю, которая им очень приятна»

— Мы на «Чемпионате» поражались тысячам просмотров и массе комментариев под любыми новостями о «Черноморце». Как бы вы объяснили этот феномен? Мы — честно — не понимаем.

— Мне приятно то, что вы сказали. Во время сезона времени читать прессу не было. Да я и не читаю ничего — мне могут что-то пересказать. Но факт, о котором вы сообщили, говорит о том, что мы яркая команда. Для простых людей важна сказка. И мы сделали удивительную историю, которая им очень приятна. Понятно, что главную роль сыграли футболисты, однако руку к ней приложило огромное число людей. Нам удалось поднять волну, и её поддержали очень многие. Потому что она была чистой и открытой. Значит, мы правильно жили и работали.

Олег Василенко и его команда Фото: Пресс-служба ФК «Черноморец»

— Напрашивается аналогия с другой южной сказкой — «Краснодара».

— Может быть (улыбается). Галицкий тоже делал свою сказку чисто, откровенно, по-футбольному. С людьми и для людей. Раз уж мы заговорили о «Краснодаре», хочу поздравить Сергея Николаевича. Он заслужил это чемпионство. Несмотря ни на что, шёл и делал – и никогда не сдавался.

— Для вас же «Краснодар» тоже не чужой клуб.

— Не чужой. Я работал там, имел честь быть знакомым и общаться с Сергеем Николаевичем и всегда сопереживал этой команде. Я искренне рад за него. Мы и сейчас при встрече тепло общаемся. Для меня это большая честь. Если ко мне осталось такое отношение, значит, я свою работу в «Краснодаре» делал честно и порядочно.

— Вас и в плане логистики с «Краснодаром» можно назвать собратьями по несчастью.

— Доезжать по серпантину до Сочи или до Минвод, а после ещё куда-то лететь, потом так же возвращаться — это сложновато. Вносит определённые коррективы в подготовку. После выездов даём ребятам дополнительный выходной. Но человек способен привыкнуть абсолютно ко всему. У нас в команде точно никто не ноет. Мы просто это принимаем и считаем, что нас это делает сильнее.

— Сергей Шишкарёв и в следующем сезоне нацеливает команду на борьбу за выход в РПЛ. Значит, вопрос со стадионом будет решаться?

— Зная трепетное отношение Сергея Николаевича ко всем проектам, которыми он занимается, не сомневаюсь, что мы будем двигаться дальше. Если не получилось сейчас решить со стадионом, никто рукой не махнул: «Значит, и не будем ничего делать». И команду никто не бросит. Я это так вижу и понимаю, зная взгляды и характер Сергея Николаевича. Главное — работать честно, не предавать ни его, ни общее дело. Такие люди — большая редкость. Я очень горд, что он мне встретился в жизни.

ФК «Черноморец» Новороссийск Фото: Пресс-служба ФК «Черноморец»

— И тоже Сергей Николаевич, как и Галицкий.

— Символичное совпадение (улыбается).

— Вы, как я понимаю, и дальше в деле?

— Естественно, в деле. У меня действующий контракт, и я рад, что руководство мне доверяет. Мы играли заключительный матч ради второго места и в это верили. Если не получилось его занять, нужно сделать выводы, перезагрузиться и теперь играть за первое.

— Массового исхода футболистов не намечается?

— Я не сторонник что-то менять кардинально. У нас есть коллектив, и он уже выработал свои внутренние правила, свой менталитет и философию. Мы ломать не хотим — хотим строить. А для этого команду нужно точечно усилить людьми, способными принять этот менталитет. В таком случае они и сами будут развиваться и двигаться по пути прогресса.

«Падая и вставая, ты становишься мужчиной»

— В этом сезоне сразу два ваших бывших клуба вылетели: «Факел» — из РПЛ, «Алания» — из Первой лиги. На взгляд со стороны, закономерно?

— У каждой команды существуют определённые циклы. На эту тему есть совместный труд Фергюсона и научного центра английской лиги. В основание анализа легла работа экономиста Ицхака Кальдерона Адизеса (Адизес — автор более двух десятков бестселлеров, переведённых более чем на 30 языков мира. — Прим. «Чемпионата»). Его книгой «Управление жизненным циклом корпорации» руководствуются IBM, Coca Cola и прочие гиганты. Согласно этому исследованию, команда погибает через три-четыре года, если своевременно не вносятся определённые коррективы в её жизнедеятельность и не вливается новая кровь. Причём это касается не только футболистов. В этом случае приходится начинать строительство команды с нуля. Мне очень жаль, что с «Аланией» и «Факелом» так получилось, однако оценку их циклам давать не мне. Наверняка руководители клубов тоже знакомы с этой системой. А раз так – пришло время проанализировать допущенные ошибки и двигаться дальше. Это глобальная вещь. Всё остальное — деньги, логистика — второстепенно. Когда, например, мы в Новороссийске слышим жалобы на сложную логистику, у нас это вызывает улыбку.

«Черноморец» — бронзовый призёр Первой лиги Фото: Пресс-служба ФК «Черноморец»

— За кого обиднее?

— За обе команды. Я не могу их разделить. Воронеж стал для меня вторым родным домом. Там сложилась особая атмосфера не только в городе, но и в команде, и эта целостность нам помогала делать какие-то вещи вопреки. У «Алании» тоже прекрасные болельщики. Команда с таким именем должна только развиваться. Каким путём ей идти дальше, решать руководителям. Мне было очень приятно познакомиться и пообщаться с Гуриевым. Человек с душой подходил к проекту «Алании». Мне жаль, что с клубом так получилось.

— Для вас лично сезон-2024/2025 был самым тяжёлым в карьере?

— Не сказал бы. В Воронеже было сложнее. А со стрессом и напряжением всегда сталкиваешься, решая задачи. Почему сейчас было легче? Потому что все поддерживали. Все были вместе – от Сергея Николаевича и до работников клуба. Тяжело от того, что проделал огромную работу, а тут раз — и на тебе. Из-за этого я на три дня после последней игры просто выпал. Не мог ничего делать. Полное опустошение. Но потом отпустило. Понимаешь, что с этими эмоциями надо справляться. Мне папа с детства говорил: «Падая и вставая, ты становишься мужчиной». Сейчас чётко понимаю значение этой фразы. И теперь уже своему сыну её говорю. Для меня это сейчас попадание в десятку. Я горжусь всеми, кто добывал эти медали.

— Дальше — интереснее?

— А это только от нас зависит. Мы хотим, чтобы было ещё интереснее и лучше.