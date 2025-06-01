«Люди работают на футбол, а остаются у разбитого корыта». Честный Бояринцев

Для волгоградского «Ротора» этот сезон был первым в Первой лиге после возвращения. Команда показала неплохие результаты и даже отобрала очки у лидеров. В интервью «Чемпионату» главный тренер южан Денис Бояринцев подвёл итоги первенства, рассказал о планах клуба на летнее трансферное окно и оценил прошедший сезон РПЛ.

— Как оцените сезон для «Ротора»?

— Основной задачей было остаться в Первой лиге. Это был для нас первый сезон после выхода из Второй лиги. Вторая задача — войти в топ-10. Всё выполнили. Однако остался небольшой осадок, что осенью были на седьмом месте, а весной выступили похуже. К сожалению, несколько матчей сложились неудачно, поэтому опустились на девятое место. Ничего страшного, но вошли во вкус. Поняли, что можем соперничать с сильными командами.

— Обсуждали с руководством цели на следующий сезон?

— Задача будет выступить не хуже, чем в осенней части. Ну и место должно быть выше. Перед «Ротором» всегда стоят высокие задачи. Всё будет зависеть от работы над трансферами летом. После уже более детально будем обсуждать всё с руководством.

— Проблемы с полем на вашем стадионе как-то повлияли на результаты?

— Было тяжёлое начало весной — «Урал», «Балтика» и «Сокол». С тем же Саратовом было бы лучше сыграть у себя дома. Но ничего страшного не произошло — сыграли домашнюю встречу на выезде. В Калининграде для нас были созданы хорошие условия. Не думаю, что эта ситуация как-то повлияла на наш результат. Хорошо, что только одну домашнюю встречу провели на выезде. Было бы намного тяжелее, если бы всё играли не у себя.

Панорама стадиона в Волгограде Фото: ФК «Ротор»

— Были ли амбиции побороться за выход в РПЛ уже в этом сезоне?

— В этом сезоне было очень сложно конкурировать с «Уралом», «Сочи» и «Торпедо». Это было просто нереально! Ещё и «Балтика» с «Черноморцем». Но у всех команд мы отобрали очки. Думаю, мы показали хороший результат, несмотря на девятое место.

— Удивила ситуация с «Черноморцем», который должен был играть стыки?

— Это же не первая команда — «Алания» тоже обжигалась. Они так же выполняли задачу, однако из-за стадиона их лишали возможности играть в стыках. С «Черноморцем» — то же самое. Сложно найти объяснение этой ситуации. У команды был серьёзный подход, задачу они решили. Но нет стадиона, который подходил бы под требования РПЛ. Мы играли в Новороссийске — там вполне нормальный стадион! Конечно, критериев для лицензирования я не знаю, однако почему бы не дать команде сыграть первый год, адаптироваться. По ходу уже подтянут какие-то моменты. А так получается, люди проделали такую работу, решили задачу и не прошли. Но, опять же, есть регламент, требования лиги. Раньше всё было гораздо проще — простые раздевалки, стадионы. Как-то играли, и никому это не мешало. Те же поля были, мягко говоря, неидеальными. Но современные тенденции первостепенны сейчас. Обидно за людей, которые работают на футбол, а в итоге остаются у разбитого корыта.

— Какие задачи у клуба в летнее трансферное окно?

— Я всегда за максимальное сохранение команды. Ребята проделали большую работу, молодцы! Все очень старались в этом сезоне, показывали характер. Но есть цель — показывать результат лучше. С кем-то пришлось расстаться. Задача-минимум — приглашать футболистов повыше классом, с опытом. Вопрос комплектования для нас сейчас первостепенный. Ищем игроков, которые хорошо проявили себя в лиге. Обращаем внимание на ребят из команд повыше.

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— Ожидали, что «Краснодар» станет чемпионом?

— Команда уже второй сезон борется за золото. Вряд ли кто-то в футбольном мире удивился их победе. Всё зависело от них. Клуб проделал огромную работу. Сколько сил Галицкий вложил в развитие той же академии. Самое главное, что в команде есть свои воспитанники. Люди, которые прошли академию, достигли чемпионства. Понятно, что без сильных легионеров конкурировать с «Зенитом» было бы сложно.

Чемпионская раздевалка «Краснодара» Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

— Останется ли костяк команды после победы?

— У «Краснодара» есть ресурсы, чтобы заменить любого игрока. Незаменимых нет. У клуба хорошие внутренние резервы, так что пробелы заполнят в случае ухода.

— Сможет ли команда защитить титул?

— А почему нет? Команда показывает стабильную игру не первый сезон. Плюс у них нет проблем с составом. Обычно говорят, что на следующий сезон после победы может не хватить мотивации. Однако для этого есть тренерский штаб, селекционная служба. В команде ещё много голодных футболистов, вряд ли следующий сезон получится невнятным. Они продолжат бороться за высокие места.

— Что произошло с «Зенитом» в этом сезоне?

— Да ничего не произошло! Ушли некоторые лидеры, которые тащили на себе команду. Уход Клаудиньо ослабил команду. Новые ребята всё же по уровню ниже. Всё это внесло свои коррективы. Но это нормально! У питерцев небольшая перезагрузка после нескольких чемпионств подряд. Надо было где-то оступиться, чтобы у ребят поднялась мотивация. Ну а «Краснодар» просто оказался сильнее на заключительном этапе.

— Вендел возвращается в «Зенит» — есть ли смысл его оставлять?

— На его место надо искать более мотивированных ребят. Вендел уже становился чемпионом, как тот же Клаудиньо. В наше время тренеры обновляли состав, чтобы повысить мотивацию команды. Смысл возвращать Вендела, который настроился на уход? Команде нужна свежая кровь. Тем более у «Зенита» есть возможность приглашать голодных игроков, не теряя при этом в качестве.

— Как бы оценили сезон для «Спартака»?

— Сложно их оценивать сейчас. Команда похожа на ту, что была при Абаскале. Могут выдать четыре-пять ярких матчей, а потом — провалиться. Есть какая-то недосказанность. Работу Станковича оценить сложно. Перед тренером стояли задачи, был хороший карт-бланш. Но видите, продлили же контракт с ним. Руководство доверяет ему, однако посмотрим, что будет дальше.

Деян Станкович Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Вы поняли смысл продления контракта со Станковичем до сезона-2026/2027?

— Вспомните историю с Абаскалем — всё было точно так же! Был бы российский специалист, его бы давно убрали. Никто бы с ним не нянчился. Не выполнил задачу? На выход! У нас почему-то пытаются вдолгую работать с иностранцами даже без результатов. Редко кто из российских тренеров получает такой карт-бланш без результатов. Если работать вдолгую, то надо доверять своим. Мне не очень приятно видеть большое количество легионеров в составе «Спартака». Вот «Локомотив», ЦСКА и «Динамо» развивают своих игроков. Вот тот же Кисляк! А сколько возможностей даёт Галактионов молодым ребятам? Понятно, что им надо время, а следовательно — и тренеру. А когда такое количество легионеров и нет результатов, мне непонятно. Вот если бы Станкович развивал наших ребят, можно было бы дать ему поработать сезон, чтобы команда окрепла. Но у Станковича хотя бы есть опыт. А вот когда продлевали Абаскаля, это было странно. Станкович в этом плане с опытом, может, сможет чего-то добиться со «Спартаком». Опять же, руководству клуба виднее, поэтому не стоит обсуждать эту ситуацию.

— Что случилось с Угальде?

— Осенью им все восхищались, однако тогда играла вся команда. Тогда и Манфред мог проявлять свои лучшие качества. Он неплохой футболист, но не лидер. Такие не проявляют себя, когда тяжёлый период у команды. Весной не пошла игра в атаке. Было много моментов, однако что-то мешало ему реализовывать свои моменты. На последнем этапе, когда идёт борьба за места, очень важно себя проявить. Тогда надо забивать свои моменты, а они у Угальде были! В том же дерби. Просто пока парню не хватает опыта. Он же относительно молодой, пока развивается.

— Наиболее стабильным в этом сезоне был Маркиньос?

— Мне больше нравится Барко. Все остальные показывают свою игру моментами. Но да, Маркиньос тоже был неплох. Опять же обидно, что мало наших ребят в составе. Чтобы показывать результат, игроки должны понимать, что эта команда значит для людей. Легионерам это понять сложно. Нужны свои воспитанники! Они могут драться за честь клуба. Где все ребята из академии? Я же знаю, что они есть. Однако ставка сделана на легионеров, а результатов нет!

Денис Бояринцев в молодости в «Спартаке» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Как вам ЦСКА, особенно весной?

— Весенняя часть у ЦСКА — просто великолепная. Я считаю, что это хорошая работа Николича. Опять же, в ЦСКА есть такие игроки, как Кисляк. Он, например, появился не только на перспективу, но и стал одним из ключевых игроков. Очень приятно смотреть на таких. В том же «Локомотиве» есть Батраков, который великолепно провёл осеннюю часть. Да, может быть, весной ему не хватило стабильности, однако самое главное, что такие перспективные ребята появляются. Я не сомневаюсь, что они есть и в «Спартаке». Им просто надо дать шанс. Возвращаясь к ЦСКА: они оставили очень приятное впечатление. Понятно, что «Краснодар» и «Зенит» уже не отдали бы первые две строчки.

— Удивлены, что «Химки», заняв 12-е место, в итоге покинут РПЛ?

— В «Химках» давно происходят странные моменты. Возьмём хотя бы приглашение Артиги из «Родины», который ничего не выиграл даже в Первой лиге. Он не добился с командой никаких результатов, но почему-то его взяли работать в РПЛ. Это решение меня очень удивляет. Так что «Химки» давно окружают странные дела. Тем не менее игроки «Химок» – молодцы. Несмотря на все проблемы, задержки зарплаты и так далее, парни всё равно бились и сохранили команде прописку в Премьер-Лиге. Похожая ситуация случилась, когда я играл в раменском «Сатурне». Тогда нам тоже не платили зарплату с июня: мы фактически играли за небольшие премии. В итоге команда заняла 10-е место и сохранила прописку в Премьер-Лиге. Однако потом её всё равно сняли с чемпионата. Команду обанкротили, все футболисты пошли на выход — нам ничего не выплатили. Конечно, всё это грустно и неприятно. Говорят, что «Химки» ожидает такая же история: футболисты честно отработали, оставили команду в РПЛ и всё равно могут быть выброшены. Очень жалко, что команды пропадают таким образом. Хотя «Химки» стали довольно крепким клубом РПЛ. Даже вылетая в Первую лигу, команда всё равно возвращалась. Сейчас ситуация складывается совсем непонятно. Клуб может просто прекратить своё существование. Конечно, так быть не должно.

— Удивила отставка Лички за четыре тура до конца чемпионата?

— Сложно сказать. Видимо, ожидали, что Личка поборется за тройку. Но когда шансы стали совсем минимальными, решили расстаться с тренером. Истинные причины отставки Лички знает только руководство «Динамо». На мой взгляд, он проделал неплохую работу во втором сезоне. Однако чего-то не хватило. В том году они взяли бронзу, могли зацепиться за чемпионство. Наверное, отставка обусловлена тем, что результат команды был чуть хуже, чем в предыдущем сезоне. Но Личка провёл хорошую работу. Мне нравилось «Динамо» в обоих сезонах – хорошая, интересная, атакующая команда. Однако решение принимает руководство. Значит, Личка не решил какие-то задачи, поэтому и покинул клуб.

— Сообщают, что в «Динамо» может прийти Карпин.

— Валерий Георгиевич – достойная кандидатура. Он тренер сборной с приличным опытом работы в клубах РПЛ. При нём «Ростов» был хорошей, крепкой командой-середняком, которая могла дать бой любому лидеру. Также когда-то он выигрывал серебро со «Спартаком». Возможно, в «Динамо» уровень игроков будет выше, чем в «Ростове». Так что Карпин может показать хороший результат: у него есть для этого определённый опыт. Понятно, что в «Динамо» перед ним будут стоять какие-то задачи. Иначе какой смысл его приглашать?

Валерий Карпин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Есть мнение, что главная проблема «Динамо» — защитники, которые не тянут уровень команды.

— На фоне чего оценивают оборону «Динамо»? Разве может быть какой-то дисбаланс, если команда второй сезон идёт в лидирующей группе? Я не вижу никаких глобальных проблем. Может быть, дело в установках тренера. Например, Николич весной сыграл в обороне более строго. В матче со «Спартаком» было видно, что ЦСКА лучше тактически выстраивает игру вторым номером. Может быть, у «Динамо» таких встреч не было. Они всегда играли в открытый, более атакующий футбол с хорошим подключением крайних защитников. Может быть, здесь и проседала оборона. Не хватало аритмии: где-то можно было сыграть в атакующий футбол, где-то, наоборот, подзакрыться. «Динамо» не осторожничало – всегда играло в интересный, комбинационный футбол. Им не хватило строгой игры в обороне, поэтому где-то за ошибки наказывали. Может быть, иногда им стоило сыграть вторым номером, чтобы побороться за результат в конкретном матче с конкретным соперником. Атакующий стиль команды иногда влиял на какие-то ошибки и провалы в обороне. Но в целом «Динамо» не сильно уступает кому-то из конкурентов по уровню игроков в обороне.