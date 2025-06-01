«Это больше не клуб без души, а настоящий титан». Мировые медиа — об успехе «ПСЖ» в ЛЧ

«ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов и вошёл в историю, ведь до этого парижане ни разу не забирали главную европейскую чашку. Более того — из всех французских клубов только «Марсель» побеждал в ЛЧ. Но было это больше 30 лет назад. Так что в стране праздник. Мировые медиа восхищаются командой Луиса Энрике. Отмечают именно тренерскую работу, которая на фоне отсутствия больших звёзд привела к успеху. И также задаются вопросами перспектив «Интера». Они не такие радужные.

L'Équipe: «Энрике вернул футболу то, что скрылось за звёздными именами»

L'Équipe

Главное французское медиа разбирает успех по фактам.

«ПСЖ» стал самой молодой командой XXI века, выигравшей Лигу чемпионов: средний возраст стартового состава — 25 лет 96 дней. Победа со счётом 5:0 в матче с миланским «Интером» стала логическим завершением тщательно выстроенного проекта Луиса Энрике. Команда доминировала на протяжении всего финала — физически, тактически и психологически. Этот триумф стал кульминацией многолетних попыток клуба добиться европейской славы, начавшихся после прихода катарских инвесторов в 2011 году. Энрике, уже выигрывавший ЛЧ с «Барселоной» в 2015 году, теперь стал человеком, впервые приведшим «ПСЖ» к вершине континента. Он архитектор, который собрал молодую, голодную и целеустремлённую команду, вернув футболу то, что ранее заслоняли звёздные имена. И показал — тренерская работа играет роль. И порой трофеи выигрывают на скамейке, а не на поле».

Le Parisien: «Рай — снова в Париже!»

Le Parisien

Ежедневная французская газета заговорила о футбольной левитации.

«Клуб привёз рай обратно в Париж — этот финал стал праздником духа, таланта и футбольной поэзии. Победа над «Интером» принесла клубу исторический требл: Лига чемпионов, чемпионат Франции и Кубок. Молодая команда не просто играла — она левитировала, буквально зависая над соперником. Отныне «ПСЖ» — член элитного клуба европейских чемпионов. Эта победа развеяла миф о клубе как о проекте «без души» и подарила Франции нового европейского титана. Смелость, стиль и молодость — вот формула их успеха. Теперь у Франции два победителя ЛЧ — и «Марсель» больше не одинок».

Footmercato (Франция): «Это было выдающееся выступление Дуэ»

Footmercato

А вот французский сайт восторгается Дезире Дуэ.

«В возрасте 19 лет 362 дней Дезире Дуэ стал самым молодым французским игроком, вышедшим в старте на финал Лиги чемпионов. Его выступление превзошло все ожидания: дубль, высокие оценки экспертов и награда лучшему игроку матча. Дуэ стал героем вечера, воплощением смелости Луиса Энрике, который сделал ставку на юного полузащитника. Он блистал на правом фланге, взаимодействуя с Дембеле и Кварацхелией, и сублимировал напряжение этого вечера в энергию гола. Его заменили на 67-й минуте под бурные овации. Вся раздевалка «ПСЖ» была единодушна: это было выдающееся выступление. Сенни Маюлу, забивший пятый мяч, отметил, что Дуэ заслужил все лавры, но напомнил — это победа всей команды. Сам Дуэ, утирая слёзы в микрофон Canal+, сказал: «У меня нет слов. Это сбывшаяся мечта».

AS: «Энрике показал — успех добывается на скамейке запасных»

AS

Испанское медиа, естественно, хвалит соотечественника.

«Луис Энрике дал понять Аль-Хелаифи, что успех добывается тренерской работой на скамейке запасных. И для этого необязательно иметь кучу звёзд в составе. Его проект, ориентированный на футбол, а не на рекламу, в очередной раз доказал: в этом виде спорта выигрывают те, кто умеет работать, и проигрывают люди, страдающие манией величия. Всегда. То, чего не смогли добиться Мбаппе, Неймар, Месси, Дани Алвес, Ибрагимович, Бекхэм, Ди Мария или Кавани, достигли молодые таланты. «Интер» был разобран до основания — без огня, без надежды, как это уже случалось против «Барсы» в полуфинале. Но на этот раз — с финальной точкой. Энрике показал: ставка на молодёжь и игровую дисциплину способна сокрушить даже самых опытных».

Gazzetta dello Sport: «Крах в самом важном матче сезона»

Gazzetta dello Sport

А вот в Италии сильно разочарованы.

«Финал в Мюнхене стал ночью, когда сбылась мечта «ПСЖ» и закончился путь «Интера». Парижане забили пять безответных мячей, завоевав первый трофей Лиги чемпионов в истории клуба и оформив требл. Луис Энрике после встречи вышел на поле с флагом, вспоминая свою покойную дочь — символ личного и коллективного завершения пути. Для «Интера» это худшая игра года? Может, в истории? Для команды это не просто поражение, а полный крах в самом важном матче сезона. Они проиграли всё: скудетто, Кубок, Суперкубок и теперь — ЛЧ. Полное осознание того, что сегодня ночью что-то сломалось и закончилось. В марте, после «Фейеноорда», Индзаги поднял три пальца, чтобы обозначить нацеленность на три титула. Всё, что у него осталось теперь, — его кулак».

Tuttosport: «В решающий момент команда рухнула»

А ещё итальянцы думают, что будет дальше.

«Это было унижение: 0:5 в финале — самый болезненный результат в современной Лиге чемпионов. Но причина не только в техническом разрыве: «Интер» оказался психологически не готов к финалу. Несмотря на то что по ходу турнира были выбиты «Бавария» и «Барселона», в решающий момент команда Индзаги рухнула. Сезон без трофеев обнажил системные проблемы: слабую ротацию, усталость ключевых игроков, возрастной состав. Средний возраст «Интера» — самый высокий за всю историю финалов ЛЧ — резко контрастировал с юностью героев «ПСЖ»: Дуэ (19 лет), Маюлу (21), другие из топ-30 рейтинга Golden Boy. В современном футболе недостаточно опыта — без молодости уже не выигрывают».