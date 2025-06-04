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Трансферы футбола, лето-2025: уйдёт ли Криштиану Роналду из Аль-Насра, какие варианты, будет ли аренда, клубный ЧМ, подробности

Роналду больше не сыграет в Саудовской Аравии? Всё о возможном трансфере
Дмитрий Зимин
Криштиану Роналду
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Кажется, Криштиану завершил главу. Но точно не историю.

Главная тема в Саудовской Аравии — будущее Криштиану Роналду. Первые сплетни о его возможном уходе из «Аль-Насра» появились около месяца назад. Но тогда они не имели никаких публичных оснований, кроме известного факта — контракт португальца действует до июня 2025-го и до сих пор не продлён. Однако 27 мая сам ветеран взбаламутил общественность, опубликовав неоднозначный пост в соцсетях. Это случилось после того, как его команда потеряла шансы на участие в азиатской Лиге чемпионов в следующем сезоне.

«Эта глава окончена. История? Она до сих пор пишется. Благодарен за всё», — вот что сообщил португалец. Согласитесь, выглядит как намёк, на основе которого можно строить всевозможные теории. Но в клубе призывают не торопить события.

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В «Аль-Насре» уверены в продлении контракта. Сейчас ведутся переговоры

После опубликованного заявления небольшие медиа и инсайдеры стали выстраивать теории об уходе игрока. Но важный момент: никто из крупных СМИ или инфлюенсеров не утверждал, что вопрос уже решён. Однако 29 мая Marca сообщила, что клуб готов объявить об уходе игрока на специальной пресс-конференции. Это уже нуждалось в реакции, которую выдал спортивный директор «Аль-Насра» Фернандо Йерро.

Фернандо Йерро
Фернандо Йерро
спортивный директор «Аль-Насра»

«Криш сейчас со своей сборной, у него несколько выходных и контракт до 30 июня. Мы продолжаем переговоры и, надеемся, придём к тому, чтобы все стороны понимали друг друга. Мы хотим, чтобы он остался. Сила, которую прилагает вся страна, чтобы сохранить его, будет важна для него».

Также функционер отметил, что история Роналду — «государственный проект», ведь именно после его подписания страна открыла двери для других звёзд европейского футбола. Так что для «Аль-Насра» важно продолжить сотрудничество с легендой.

После этого медиа стали раскачивать ситуацию в другую сторону. Ведь 24 мая президент ФИФА Джанни Инфантино намекнул, что Роналду может сыграть на клубном чемпионате мира. А переход в другой клуб может состояться в формате краткосрочной аренды. Очевидно, для ФИФА это было бы мощнейшим бустом интереса к турниру.

Джанни Инфантино и Криштиану Роналду

Джанни Инфантино и Криштиану Роналду

Фото: Philipp Schmidli/Getty Images

Журналист Бен Джейкобс сообщил, что влиятельные люди в Саудовской Аравии заинтересованы в том, чтобы Роналду подписался с «Аль-Хилялем» — самым статусным клубом страны, который доминирует в последние годы. И главное — будущим участником клубного ЧМ. Журналист CBS Sports Джеймс Бендж следом заявил, что саудовцы не хотят видеть игру Роналду за клуб из другой страны, поэтому вариант подписания нового контракта с «Аль-Насром», но при этом летней аренды в «Аль-Хиляль», очень реалистичен.

Важно, что сам Криштиану пока никак не комментировал эти новости. И уже начал подготовку к матчам за сборную Португалии.

Криштиану Роналду в сборной Португалии

Криштиану Роналду в сборной Португалии

Фото: Carlos Rodrigues/Getty Images

А зачем Роналду вообще уходить из «Аль-Насра»? И куда?

Главная причина может крыться в спортивных результатах — с «Аль-Насром» португалец не взял ни одного трофея, если не считать не самый престижный Кубок арабских чемпионов. Хотя это всегда было важной целью клуба. Да, команда борется и порой даже доходит до высоких стадий (весной вылетели в полуфинале азиатской ЛЧ), но этого явно недостаточно. Сам факт наверняка сказывается на мотивации Криштиану. Второй момент — финансовый. Местные медиа сообщали, что при подписании контракта Роналду предлагают в два раза упасть по зарплате в обмен на пятипроцентную долю в клубе и преимущества при инвестициях в страну. Этот факт якобы тоже смущает португальца, поэтому контракт всё ещё не продлён.

С чемпионскими титулами у Роналду так себе:
Криштиану Роналду за последние 16 лет стал обладателем лишь четырёх чемпионских титулов
Истории
Криштиану Роналду за последние 16 лет стал обладателем лишь четырёх чемпионских титулов

При этом достаточно клубов, готовых перехватить игрока. «Аль-Хиляль» может рассмотреть не только временную аренду, но и полноценный контракт. Есть мексиканский «Монтеррей», за который выступает Серхио Рамос. По данным beIN Sport, пока в Мексике рассматривают только краткосрочный договор на время клубного ЧМ. Однако возможны и дальнейшие обсуждения. Несколько британских таблоидов сообщили о «Челси» как о претенденте на футболиста. Но этот сценарий маловероятен из-за зарплаты португальца. Едва ли он захочет возвращаться в мир просто богатых людей, когда стал сверхбогатым.

И последний вариант, скорее романтичный — возвращение в «Спортинг». Однако на нынешнем этапе карьеры в это тоже мало кто верит. Всё же Роналду хочет и способен играть на высоком уровне ещё несколько лет. И завершать карьеру пока не намерен.

Криштиану Роналду в «Аль-Насре»

Криштиану Роналду в «Аль-Насре»

Фото: Abdullah Ahmed/Getty Images

Судя по всему, ему всё-таки удастся договориться о продолжении истории в Саудовской Аравии. По последним новостям, «Аль-Наср» смог убедить футболиста продлить контракт ещё на два года. Но официально это никто не подтверждал.

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