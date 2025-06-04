Роналду больше не сыграет в Саудовской Аравии? Всё о возможном трансфере

Главная тема в Саудовской Аравии — будущее Криштиану Роналду. Первые сплетни о его возможном уходе из «Аль-Насра» появились около месяца назад. Но тогда они не имели никаких публичных оснований, кроме известного факта — контракт португальца действует до июня 2025-го и до сих пор не продлён. Однако 27 мая сам ветеран взбаламутил общественность, опубликовав неоднозначный пост в соцсетях. Это случилось после того, как его команда потеряла шансы на участие в азиатской Лиге чемпионов в следующем сезоне.

«Эта глава окончена. История? Она до сих пор пишется. Благодарен за всё», — вот что сообщил португалец. Согласитесь, выглядит как намёк, на основе которого можно строить всевозможные теории. Но в клубе призывают не торопить события.

В «Аль-Насре» уверены в продлении контракта. Сейчас ведутся переговоры

После опубликованного заявления небольшие медиа и инсайдеры стали выстраивать теории об уходе игрока. Но важный момент: никто из крупных СМИ или инфлюенсеров не утверждал, что вопрос уже решён. Однако 29 мая Marca сообщила, что клуб готов объявить об уходе игрока на специальной пресс-конференции. Это уже нуждалось в реакции, которую выдал спортивный директор «Аль-Насра» Фернандо Йерро.

Фернандо Йерро спортивный директор «Аль-Насра» «Криш сейчас со своей сборной, у него несколько выходных и контракт до 30 июня. Мы продолжаем переговоры и, надеемся, придём к тому, чтобы все стороны понимали друг друга. Мы хотим, чтобы он остался. Сила, которую прилагает вся страна, чтобы сохранить его, будет важна для него».

Также функционер отметил, что история Роналду — «государственный проект», ведь именно после его подписания страна открыла двери для других звёзд европейского футбола. Так что для «Аль-Насра» важно продолжить сотрудничество с легендой.

После этого медиа стали раскачивать ситуацию в другую сторону. Ведь 24 мая президент ФИФА Джанни Инфантино намекнул, что Роналду может сыграть на клубном чемпионате мира. А переход в другой клуб может состояться в формате краткосрочной аренды. Очевидно, для ФИФА это было бы мощнейшим бустом интереса к турниру.

Джанни Инфантино и Криштиану Роналду Фото: Philipp Schmidli/Getty Images

Журналист Бен Джейкобс сообщил, что влиятельные люди в Саудовской Аравии заинтересованы в том, чтобы Роналду подписался с «Аль-Хилялем» — самым статусным клубом страны, который доминирует в последние годы. И главное — будущим участником клубного ЧМ. Журналист CBS Sports Джеймс Бендж следом заявил, что саудовцы не хотят видеть игру Роналду за клуб из другой страны, поэтому вариант подписания нового контракта с «Аль-Насром», но при этом летней аренды в «Аль-Хиляль», очень реалистичен.

Важно, что сам Криштиану пока никак не комментировал эти новости. И уже начал подготовку к матчам за сборную Португалии.

Криштиану Роналду в сборной Португалии Фото: Carlos Rodrigues/Getty Images

А зачем Роналду вообще уходить из «Аль-Насра»? И куда?

Главная причина может крыться в спортивных результатах — с «Аль-Насром» португалец не взял ни одного трофея, если не считать не самый престижный Кубок арабских чемпионов. Хотя это всегда было важной целью клуба. Да, команда борется и порой даже доходит до высоких стадий (весной вылетели в полуфинале азиатской ЛЧ), но этого явно недостаточно. Сам факт наверняка сказывается на мотивации Криштиану. Второй момент — финансовый. Местные медиа сообщали, что при подписании контракта Роналду предлагают в два раза упасть по зарплате в обмен на пятипроцентную долю в клубе и преимущества при инвестициях в страну. Этот факт якобы тоже смущает португальца, поэтому контракт всё ещё не продлён.

При этом достаточно клубов, готовых перехватить игрока. «Аль-Хиляль» может рассмотреть не только временную аренду, но и полноценный контракт. Есть мексиканский «Монтеррей», за который выступает Серхио Рамос. По данным beIN Sport, пока в Мексике рассматривают только краткосрочный договор на время клубного ЧМ. Однако возможны и дальнейшие обсуждения. Несколько британских таблоидов сообщили о «Челси» как о претенденте на футболиста. Но этот сценарий маловероятен из-за зарплаты португальца. Едва ли он захочет возвращаться в мир просто богатых людей, когда стал сверхбогатым.

И последний вариант, скорее романтичный — возвращение в «Спортинг». Однако на нынешнем этапе карьеры в это тоже мало кто верит. Всё же Роналду хочет и способен играть на высоком уровне ещё несколько лет. И завершать карьеру пока не намерен.

Криштиану Роналду в «Аль-Насре» Фото: Abdullah Ahmed/Getty Images

Судя по всему, ему всё-таки удастся договориться о продолжении истории в Саудовской Аравии. По последним новостям, «Аль-Наср» смог убедить футболиста продлить контракт ещё на два года. Но официально это никто не подтверждал.