Вокруг куча новостей об уходе Бруну Фернандеша из «МЮ». Что там вообще происходит?

Едва ли не каждый день появляются новости, что «Манчестер Юнайтед» может потерять своего капитана Бруну Фернандеша. Причём пишут авторитетные источники — в том числе инсайдер Фабрицио Романо и главное английское издание о спорте The Athletic. Здесь важно учитывать контекст.

Бруну Фернандеш Фото: Carl Recine/Getty Images

«МЮ» — главное футбольное разочарование сезона во всей Европе. Команда вроде солидно усилилась прошедшим летом на € 214,5 млн (пришли Мазрауи, Зиркзее, де Лигт, Угарте, Йоро), но клуб занял лишь 15-е место в АПЛ. Сезон могла спасти победа в Лиге Европы, однако в финале выиграл «Тоттенхэм». Фернандеш стал лучшим в команде по «гол+пас» (8+10), и по ходу матчей можно было заметить, как португалец высказывает претензии партнёрам. Например, часто прилетало нападающему Хойлунду, который провёл неубедительный сезон.

В целом обстановка в клубе выглядит нервозной — провальные результаты накладываются на тяжёлое финансовое положение клуба. «МЮ» уволил несколько сотен сотрудников и срезал выплаты Алексу Фергюсону — легендарному тренеру и послу команды. Вряд ли позитивных эмоций добавляет и тот факт, что после напряжённого сезона футболистов ещё повезли в турне по Азии.

Фернандеш раздаёт автографы во время азиатского турне Фото: Пресс-служба ФК «Манчестер Юнайтед»

На фоне всех этих проблем и появляются новости о вероятном уходе Фернандеша из «МЮ». Хотя на самом деле подобные разговоры идут уже давно. Если отмотать время на год назад, то можно обнаружить точно такие же сообщения. В мае 2024 года также сообщалось, что в Саудовской Аравии готовят внушительное предложение, чтобы забрать Бруну. Тогда это сделать не удалось. Полузащитник продлил контракт с «МЮ», и актуальное соглашение рассчитано до лета 2027 года. По информации Capology, теперь во всей АПЛ лишь четыре футболиста зарабатывают больше.

О важности Фернандеша для команды говорят буквально все в клубе. Вот свежий комментарий главного тренера «МЮ» Аморима: «У меня такое чувство, что Бруну хочет остаться. Он отвечал отказом на многие предложения. Клуб может найти другие способы заработать. Я чувствую, что он точно хочет остаться в «Манчестер Юнайтед», но никогда не знаешь наверняка», — сказал португалец о соотечественнике. По ходу сезона о важности Бруну для команды говорил и совладелец клуба Рэтклифф.

Аврам Глэйзер Фото: Michael Steele/Getty Images

Фернандеш в публичном поле ведёт себя профессионально. По его интервью не скажешь, что он просится на выход, даже если у него такое желание действительно есть. Хотя доносятся инсайды, что футболист не всегда понимает новое руководство. Например, в случае с отказом персоналу в оплате поездки на финал Кубка Англии. The Athletic сообщал, что футболист предложил закрыть эти £ 20 на человека из своей зарплаты, но клуб отказал.

Если суммировать последние инсайды, то ситуация получается такой:

«Аль-Хиляль» уже давно нацелился на Бруну и продолжает продавливать сделку. Готов поднять зарплату футболиста в три раза и заплатить «МЮ» £ 80 млн за трансфер. Саудовцы не хотят долго ждать и рассчитывают получить финальный ответ в ближайшее время;

Фернандеш рассматривает предложение всерьёз, однако пока ни на что не соглашался. Игрок ждёт позицию руководства «МЮ» — насколько клубу требуется заработать на трансфере. Одна из важных фраз — в недавнем интервью полузащитника: «Я буду здесь, пока клуб не скажет мне уйти»;

главный тренер Аморим дал понять, что Фернандеш — ключевой футболист для проекта. Тренер однозначно против его продажи и считает, что «МЮ» может найти способ заработать и без потери капитана.

Рубен Аморим обнимает Бруну Фернандеша Фото: Dennis Agyeman/Getty Images

Свой взгляд на сагу добавляет журналист Бен Джейкобс, который немало пишет о трансферах в Саудовскую Аравию. По его словам, саудовцы, прежде чем идти с конкретной суммой к клубу, договариваются напрямую с игроком. То есть если представить, что у «МЮ» на столе уже лежит предложение от «Аль-Хиляля», то, по версии Джейкобса, это значит, что Фернандеш потенциальный трансфер уже одобрил.

Сейчас слово — за руководством английского клуба. Оно и понятно, если учитывать, что контракт футболиста рассчитан ещё на два года. При этом сегодняшний «Юнайтед» не соответствует уровню Бруну Фернандеша, который заслуживает большего. Непопадание в Лигу чемпионов лишь добавило разочарования. Тут нужно напомнить: португальцу исполнится 31 год в сентябре. Дилемма очевидна: либо заработать деньги, которые так нужны, либо сохранить ключевого игрока для борьбы за что-то серьёзное в следующем сезоне.