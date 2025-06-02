Заболотный, Бакаев, Вера, Кокарев — интерес есть почти ко всем. А некоторые даже близки к переходу.

«Химки» летят в «небесную лигу». Но за игроками теперь идут «Краснодар» и другие топы

«Химки» на грани полного распада. 24 мая РФС отказал клубу в получении лицензии для выступлений в следующем сезоне. 28 мая апелляционный комитет РФС отклонил требование клуба допустить его до соревнований. В этот же день «Химки» официально сообщили, что пропустят сезон РПЛ-2025/2026, и сразу притянули к себе всевозможные слухи — от банкротства и закрытия до ухода всех игроков свободными агентами.

Но, возможно, не все эти сценарии реализуются. Объясняем, что известно в настоящий момент.

«Химки» объявили о роспуске второй команды, но не о закрытии. Ждать в Первой лиге?

29 мая инсайдер Иван Карпов сообщил, что «Химки» прекращают своё существование. По его данным, молодёжная команда провела последнюю тренировку, и с её игроками прощаются без выплаты долгов. Таким образом, он подтвердил ранее появившуюся в телеграм-канале «Фабрика Футбола» информацию, что 31 мая у всех сотрудников клуба последний рабочий день.

При этом после публикаций в публичное пространство вышла пресс-служба и опровергла информацию о банкротстве. Однако позже высказался главный тренер команды Магомед Адиев. С его слов, клуб, вероятно, заканчивает существование.

Магомед Адиев главный тренер «Химок» «Я думаю, в течение недели моё будущее определится. «Химок» уже, как я понимаю, нет. Как я могу остаться? Официально не было объявлено? 99%, что такого клуба больше не будет. У меня есть ряд предложений для развития карьеры, я в течение недели приму решение».

Единственное официальное заявление на своих ресурсах клуб сделал 30 мая. В нём сообщили о роспуске только второй команды после невыдачи лицензии для РПЛ: «В сложившихся обстоятельствах выступление в профессиональном турнире «Химок-2» невозможно. Красно-чёрные снимаются с соревнований Второй лиги. Работа по оптимизации процессов, связанных с нынешней ситуацией в ФК «Химки», продолжается. О дальнейших её этапах сообщим дополнительно».

То есть фиксируем важный момент: клуб отказывается от второй команды для оптимизации процессов. Значит ли это, что основная команда сохранится в каком-то качестве для участия в Первой или Второй лиге? Пока вопрос.

А что с игроками?

Клуб постепенно начинают растаскивать. Ведь там есть настоящие бриллианты, которые не прочь отхватить конкуренты. Особенно бесплатно. Лучший игрок команды по основным статистическим показателям Лукас Вера, вероятно, переходит в «Локомотив». По нашим данным, соглашение будет рассчитано на три-четыре года, а стороны уже согласовали личные условия. Остались формальности — разойтись с «Химками».

Ещё один футболист, который перейдёт в «Локо», — Зелимхан Бакаев. Он был арендован «Химками» из «Зенита», однако контракт с петербуржцами уже завершился. Так что в новый клуб, по данным Ивана Карпова, он перейдёт на правах свободного агента. Третьим в этом списке может стать Александр Руденко — весной уже сообщалось об интересе к нему со стороны железнодорожников, но подтверждения пока нет.

Зелимхан Бакаев и Лукас Вера Фото: fckhimki.com

Забрать кого-то с пустующего поля хочет и «Краснодар». По данным «Чемпионата», Антон Заболотный, скорее всего, подпишется с действующими чемпионами. Адекватная альтернатива Фёдору Смолову, с которым «быки» решили не продлевать контракт. Да, существовала вероятность приглашения Николая Комличенко, но не договорились. Также можно предположить, что «Краснодар» обратит внимание на вратаря Никиту Кокарева — собственного воспитанника. Другой момент, готов ли тот после отличного сезона в РПЛ приходить вторым под Агкацева.

Джикия, Фаринья, Мирзов, Мехия, Филин тоже явно могут пригодиться в РПЛ. Однако здесь нужно внимательно смотреть за действиями тех, кто останется и зайдёт в РПЛ. Очевидно, тому же «Торпедо» или «Балтике» не помешают футболисты с опытом. Да и победители стыковых матчей наверняка включатся в гонку.