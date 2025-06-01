Акинфеев занял те самые ворота «Лужников». И взял финальную серию пенальти Кубка для ЦСКА!

«Ростов» держался весь матч, но этого было мало. А Игорь стал рекордсменом.

ЦСКА вернул себе Кубок России! Победив в финале «Ростов», армейцы взяли трофей в девятый раз в истории и догнали по количеству побед «Локомотив». А герой встречи Акинфеев стал рекордсменом среди игроков – это его восьмой Кубок.

В стартовых составах команд обращало на себя внимание появление Акинфеева в воротах ЦСКА. Перед матчем мы гадали, кого выпустит в основе Марко Николич – капитана или постоянно игравшего в Кубке России Торопа. Сербский тренер предпочёл опыт молодости. Тактическая модель армейцев ни для кого не была секретом, а вот по поводу схемы «Ростова» оставались вопросы. Джонатан Альба решил сыграть 5-3-2. Максимально закрыл центральную ось тройками защитников и хавбеков, а также парой форвардов, чтобы нейтрализовать ромб ЦСКА.

«Ростов» начал бодро, пробовал атаковать через фланги, где армейцы дают побольше свободы. По ситуации на края смещались, например, Щетинин с Кучаевым. Однако потом ЦСКА забрал мяч и территорию и забил, использовав первый же голевой момент!

Гол в ворота Ятимова родился в результате штрафного и ужасного ляпа самого голкипера. После подачи и выноса мяча Обляков зарядил издали с «тёщиной» правой, а вратарь поздно и плохо среагировал на удар. От кулаков голкипера мяч срикошетил в землю, а от газона – в сетку. Но пока Ятимов выслушивал претензии партнёров, судьи проверяли эпизод. Потратили на всё около восьми минут! В конце концов позвали Левникова к экрану. Оказалось, что находившийся во «вне игры» Мойзес в момент подачи заблокировал Комличенко – это активный офсайд, пусть даже сам бразилец не коснулся мяча. К счастью для Ятимова и болельщиков «Ростова», гол отменили.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Экс-судья РПЛ Игорь Федотов разобрал этот эпизод для «Чемпионата»:

«Изначально Левникову дали не тот повтор – стоило показать видео из-за первого ассистента. В таком случае, думаю, Кирилл принял бы решение быстрее. По самому эпизоду: решение отменить гол ЦСКА – правильное, потому что Мойзес был за линией офсайда и вмешался в действие Комличенко – блокировал его. А мяч как раз летел в ту зону. Что касается времени принятий решений, то арбитр по протоколу VAR не обязан делать это быстро. Главное – сделать правильно. Но раз Левников использовал наушники, плюс возможны проблемы со связью в «Лужниках», то вопросов к судьям тут быть не может. И решение они приняли правильное – отменили гол».

«Ростов» на эмоциях полетел вперёд и ненадолго зацепился за чужую треть. Тем не менее голевых моментов не создал. Хотя расстроенный Мойзес совершил пару опасных ошибок, в частности, потерял мяч в собственной штрафной, когда зачем-то полез в обводку. Первый тайм вообще больше запомнился борьбой, свойственной любому настоящему финалу, нежели футболом. У ЦСКА тоже не клеилась игра в атаке, команда Николича с трудом находила пространство на половине поля соперника. До форвардов Гуарирапы и Койта мяч в хороших позициях почти не доходил. В результате до перерыва команды нанесли на двоих всего один удар в створ – это сделали армейцы. Счёт 0:0 объективно отражал картину встречи.

После перерыва переполненные «Лужники» (респект московским и ростовским болельщикам!) продолжали наблюдать простоватый футбол. Много единоборств и брака, игра – между штрафными. «Ростов» закрылся и действовал в основном за счёт длинных передач на Комличенко с Голенковым, которым не удавалось выигрывать борьбу у Виллиана Роши и Дивеева. Тот же Голенков, наоборот, «привёз» своим фолом опасный стандарт – штрафной под гол для Пьянича на пике карьеры боснийца. Однако сегодняшний Миралем решил уступить право удара Облякову, пославшему мяч на трибуны.

На 67-й минуте Николич убрал Койта и выпустил фартового в этом Кубке России Мусаева. Весной Тамерлан забил только один мяч, но именно его гол спас армейцев от поражения в финале Пути РПЛ от «Зенита». Однако на сей раз выход Мусаева ничего не поменял. Суперфинал между ЦСКА и «Ростовом» войдёт в историю как один из самых скучных. Достаточно сказать, что первый удар в створ во втором тайме был нанесён только за четверть часа до конца. Гуарирапа бил из пределов штрафной и отправил мяч прямо в руки Ятимову.

В итоге команды Николича и Альбы нанесли на двоих 15 ударов (9:6 в пользу ЦСКА) и всего три – в створ (2:1). Матч завершился самым справедливым по такой игре результатом – нулевой ничьей и серией пенальти. Хотя в компенсированное время армейцы создали долгожданный голевой момент, однако Кисляк промахнулся, замыкая прострел Файзуллаева.

Два года назад в Суперфинале с «Краснодаром» Акинфеев забрал серию 11-метровых (несмотря на попадание Мойзеса в перекладину, который в этот раз не пошёл к «точке»), выиграв дуэли у Батчи и Олусегуна. Сегодня Игорь повторил это с «Ростовом»! Занял счастливые для себя ворота и на этот раз договорился со штангой. Первые четыре удара ростовчан пришлись в стойку! Причём один – после чудесного сейва голкипера. Два раза мяч нашёл сетку, но ещё дважды отлетел в поле. Акинфеев принёс Николичу второй в карьере серба Кубок России.