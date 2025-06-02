Чудо-ворота Акинфеева, мечтательная речь Николича и «Руки Вверх!». Каким был триумф ЦСКА

57 тысяч зрителей в «Лужниках» на закрытии сезона! ЦСКА и «Ростов» в Суперфинале Кубка России могли и собрать и больше, но «Лужникам» не разрешили (постановление 1092): из-за недостаточного количества полноростовых турникетов на арене просто нельзя собирать больше 59 тысяч человек на матчах с Fan ID.

Хотя 57 тысяч для такого финала – это достойно. Однако сумасшествия на трибунах всё же не было. Хотя и фанатки обеих команд были заполнены, и заряды звучали. Может, тут сказалось содержание встречи – ЦСКА и «Ростов» играли скучно. Но давайте к деталям.

С самого старта матча из-за ворот было видно, как нервничает Руслан Ятимов. Так что ошибка после удара Облякова (гол в итоге отменили), удивила не сильно – правда, сам Руслан после игры признался, что не видел момент удара. А ещё удалось подглядеть подскази Ятимову для серии пенальти – по традиции написанные на бутылке. Кто же знал, что они пригодятся так скоро.

Решилось всё в других (левых по ТВ-картинке) воротах «Лужников». Чудесным образом они притягивают исторические серии пенальти. В первую очередь – для Игоря Акинфеева (хотя и для «МЮ» с «Челси» и Джона Терри – тоже). Помните безумный полуфинал Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА, когда сыграли 3:3? Акинфеев вытащил серию именно там. Про Россия – Испания вопроса про «помните» в принципе не существует. Два года назад ЦСКА с Акинфеевым на воротах, конечно, в этих же воротах взял серию в Суперфинале с «Краснодаром». Так что с исходом матча всё стало ясно после жребия на пенальти – Игорь знал, куда надо идти.

Игорь Акинфеев Фото: РИА Новости

После победного гола в серии почти все футболисты ЦСКА оказались на победном газоне со своими детьми. Казалось, для Акинфеева его дочка на руках — важнее очередного Кубка. Рекордного для него, кстати. Одновременно с этим Роман Бабаев проанонсировал, что легенда ЦСКА ещё один сезон как минимум отыграет.

Счастлив был и Миралем Пьянич. Он несколько раз подбегал с трофеем к фанатской трибуне, однако сумел найти время для одного, самого важного вопроса – о будущем: «Посмотрим после сезона, останусь ли я в команде. Поговорим с клубом. Хочу ли я? Я знаю, что они хотят. Мне решать, но сначала я отдохну с семьёй, а потом буду решать».

Во всём этом счастье утонула грусть игроков «Ростова». Роналдо и Сутормин безутешно рыдали на плечах одноклубников.

А Николай Комличенко молча смотрел на фанатскую трибуну. Это была его последняя встреча за клуб (он сам заявил об этом после свистка) – следующий сезон форвард, по нашей информации, проведёт в «Локомотиве».

Самое атмосферное и важное в этом матче творилось в раздевалке ЦСКА после игры. Конечно же, в ней были все главные лица клуба — Евгений Гинер, который обратился к команде с первым поздравлением, патрон клуба Максим Орешкин и гендиректор Роман Бабаев. Все они вышли из неё полностью мокрыми — своими выстрелами из бутылок шампанского игроки ЦСКА не жалели никого.

Главные слова в раздевалке прозвучали от Марко Николича: «Посмотрим, что будет в следующем году. У меня уже две бронзы, серебро и два Кубка. И только золотое чемпионство устраивает в следующем году. За это я выпью сейчас!». А в завершение открытой части раздевалки для журналистов Данил Круговой решил устранить своего конкурента по позиции Мойзеса, разбив ему лёд в лицо.

А закончил всё Матвей Лукин, покидая стадион под «Руки Вверх!» и крикнув: «Москва красно-синяя!». Сегодня он прав.