Сколько сыграл в чемпионате и в Лиге чемпионов? Как попал на обложки газет и взял Кубок? Что о россиянине говорил Луис Энрике?

Сафонов выиграл с «ПСЖ» всё, даже ЛЧ! Но давайте поглубже оценим его первый сезон в Европе

Голкипер сборной России Матвей Сафонов завершил свой самый успешный сезон в карьере, если не брать предстоящий клубный чемпионат мира в июне-июле. Воспитанник «Краснодара» стал первым россиянином, взявшим требл (да ещё и Суперкубок Франции, однако формально это был розыгрыш, относящийся к прошлому сезону) с зарубежным клубом. В краснодарской команде у него трофеев не было. Кроме того, Сафонов – всего лишь пятый россиянин, побеждавший в Лиге чемпионов. Но давайте подведём итоги его первого сезона в целом.

Сафонов переходил в «ПСЖ» за рекордные для «Краснодара» € 20 млн, тем не менее существовали опасения, что первый номер сборной России не будет играть во Франции. Все понимали – Матвей едет в Париж на роль сменщика Джанлуиджи Доннаруммы. Хотя сам голкипер дал бодрое интервью после трансфера, напомнив: он ещё нигде не проигрывал конкуренцию, никогда не был вторым номером и «не умеет сидеть на замене». Сафонов, судя по его словам, действительно верил в себя. В результате у нашего голкипера набралось 17 матчей во всех турнирах – достаточно много для дублёра одного из лучших вратарей в мировом футболе.

Впрочем, адаптация к игре за топ-команду оказалась, по всей видимости, труднее, чем ожидал Сафонов. В декабре Матвей признался в интервью beIN Sports:

«Это другой уровень, и, конечно, мне нужно было время, чтобы адаптироваться. Теперь я лучше понимаю инструкции главного тренера. Для меня всё это легко. Когда только приехал, мои первые тренировки были ужасными, потому что они проходили слишком быстро. Мне требовалось время, чтобы поднять свой уровень, и теперь я готов играть в этой команде».

Первым трофеем для Сафонова в «ПСЖ» стал Суперкубок Франции. В январе команда Луиса Энрике победила в Катаре «Монако» со счётом 1:0. Впрочем, Матвей в том турнире не сыграл и с Александром Головиным на поле не пересёкся – финал он смотрел со скамейки запасных.

Матвей Сафонов в «ПСЖ» Фото: Getty Images

Сафонов в Кубке Франции: был основным, а Доннарумма – запасным

В мае Сафонов стал обладателем Кубка Франции с «ПСЖ». В этом турнире Луис Энрике сделал основным голкипером именно россиянина. Матвей выходил в стартовом составе во всех матчах, за исключением игры 1/16 финала с «Эспали Сен-Марсель» (4:2). Тогда два мяча от соперника из пятого дивизиона пропустил третий вратарь парижан – испанец Арнау Тенас.

«ПСЖ» мог вылететь уже в 1/32 финала, когда попал на соперника из Лиги 1 – «Ланс». Парижане пропустили первыми, вынуждены были отыгрываться и завершили матч вничью 1:1. А в серии пенальти их вытащил двумя сейвами Сафонов! После игры россиянин попал на обложку L’Équipe. Популярное французское издание вышло с комплиментарным для Матвея заголовком «Хладнокровный страж».

«Когда играешь 90 минут на выезде против соперника такого уровня, нужно быть готовым к этому. И мы были готовы. Сафонов – специалист по пенальти, он снова это продемонстрировал. Мы очень довольны результатом, поскольку победа добыта в муках», – похвалил своего голкипера Луис Энрике.

Это была самая трудная для «ПСЖ» победа в Кубке Франции. В 1/8 финала чемпион спокойно разобрался с «Ле Маном» из третьей лиги (2:0), в четвертьфинале разгромил «Стад Брьошен» из четвёртого дивизиона (7:0). Сафонов выдал два «сухаря». А вот полуфинал несколько подпортил его статистику. «Дюнкерк» из Лиги 2 команда Луиса Энрике обыграла только со счётом 4:2. Хотя Матвей не был виноват в пропущенных мячах. В финале с аутсайдером Лиги 1 «Реймсом» наш голкипер ещё раз сыграл «на ноль» – 3:0. Сафонов в тот вечер остался без настоящей работы.

Статистика россиянина в Кубке Франции – пять матчей, три пропущенных мяча и три «сухаря». В этом турнире всё для Сафонова сложилось идеально.

Сафонов в чемпионате Франции: надёжность выше, чем у Доннаруммы

В чемпионате Франции Матвей сыграл больше всего – 10 матчей. Пропустил в них всего девять мячей, то есть менее одного в среднем за игру. Выдал три «сухаря». Между прочим, в Лиге 1 у Сафонова статистика даже лучше, чем у Доннаруммы! Россиянин совершил 17 сейвов и отразил 72% ударов по своим воротам. Итальянец отбил лишь 67% ударов при 49 сейвах. Понятно, что у Джанлуиджи в целом было больше работы, поскольку он чаще выходил на поле, но не факт, что у Матвея снизился бы средний показатель при увеличении количества игр.

Джанлуиджи Доннарумма и Матвей Сафонов Фото: Franco Arland/Getty Images

В чемпионате Франции «ПСЖ» с Сафоновым сыграл в сентябре вничью с «Реймсом» (1:1) и победил «Ренн» (3:1). В ноябре одержал сухие победы в матчах с «Лансом» (1:0) и «Тулузой» (3:0). В декабре расправился с «Монако» (4:2), в феврале ещё раз одолел «Тулузу» (1:0). Затем в марте Матвей поучаствовал в успешных играх с «Ренном» (4:1) и «Сент-Этьеном» (6:1), а в апреле помог команде Луиса Энрике взять верх над «Гавром» (2:1). Единственное поражение с Сафоновым в воротах парижане потерпели, будучи уже чемпионами нынешнего сезона – уступили на выезде «Страсбургу» (1:2).

«Ротация Доннаруммы и Сафонова приносит плоды? Да, я так считаю, – объяснял свой выбор вратарей Луис Энрике. – Мои решения показывают, что моя цель – чтобы ни один игрок не расслаблялся. У меня очень молодая команда, но она выдающаяся. И я хочу, чтобы все игроки чувствовали себя вовлечёнными и поддерживали свой лучший уровень».

Луис Энрике и Матвей Сафонов Фото: Michel Euler/AP Photo/ТАСС

Сафонов в Лиге чемпионов: одна ошибка – худший момент сезона для Матвея

В Лиге чемпионов Сафонов вышел в основе уже в 1-м туре общего этапа – в сентябрьском домашнем матче с «Жироной» (1:0). Впрочем, причиной появления Матвея в стартовом составе стало стечение обстоятельств. Доннарумма получил травму бедра в игре чемпионата Франции, поэтому остался вне заявки. Россиянин чувствовал себя на поле словно на тренировке. «Сухарь» дался ему без усилий – «Жирона» почти не атаковала.

Пожалуй, самый реальный шанс выдавить Доннарумму из основы был у Сафонова в конце октября. Тогда после трёх подряд неудачных матчей в Лиге чемпионов (двух поражений и домашней ничьей с ПСВ) Луис Энрике сделал ставку на Матвея в выездной встрече с «Баварией». Французские СМИ писали, что тренер сомневается в Доннарумме из-за его ошибок в игре ногами и на выходах. Поэтому обдумывает изменения в иерархии вратарей – может дать больше шансов Сафонову и Тенасу. В то же время Луис Энрике отмечал прогресс в игре ногами у Матвея. Против мощно прессингующей «Баварии» это качество выходило на первый план.

Сафонов несколько раз выручил «ПСЖ» в Мюнхене, однако единственная ошибка голкипера на выходе стоила парижанам пропущенного гола и поражения со счётом 0:1. После этого Луис Энрике не выпускал Матвея в Лиге чемпионов. Хотя на пресс-конференции защищал его.

«Всегда пытаются найти виноватого, но если кто и виноват, так это я, – заявил испанец. – Я несу ответственность. Вот вы получили то, что хотели. С этого момента беру всю критику на себя. Мы знали, что «Бавария» будет прессинговать именно так, и я думал, что Сафонов лучше всех подходит для противодействия этому. Поражения огорчают, однако они дают мне необходимую информацию о каждом и помогают понять, куда мы движемся».

Сафонов завершил Лигу чемпионов с одним пропущенным мячом и одним «сухарём» в двух матчах. Он отразил восемь из девяти ударов в створ. Забавно, что и тут его статистика оказалась лучше, нежели у Доннаруммы. Итальянец отбил 70% ударов. Вот только Джанлуиджи совершил 48 сейвов и показал класс в плей-офф, в частности выиграв серию пенальти с «Ливерпулем».

Тем не менее Сафонов, кажется, заслужил доверие Луиса Энрике. Для тренера россиянин – реальный конкурент Доннарумме. И нельзя отрицать тот факт, что мощная конкуренция подстегнула итальянца. Статус Матвея в «ПСЖ» может поменяться в следующем сезоне, если Джанлуиджи уедет из Парижа. По информации инсайдера Джанлуиджи Ди Марцио, парижский клуб пока не хочет продлевать истекающий в 2026 году контракт Доннаруммы с повышением зарплаты. Итальянец интересен «Манчестер Сити».

Матвея – с выдающимся сезоном и легендарными победами! А как вы оцените сезон Сафонова?