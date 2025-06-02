Лучшие голы на финише Первой лиги. Что за красоту ввалил «Енисей»! Видео

Завершён сезон в Мелбет Первой лиге. Мы узнали команды, которые поднялись в РПЛ. А теперь давайте посмотрим на лучшие голы и сейвы заключительного игрового дня.

«Енисей» — спонсор топа лучших голов 34-го тура Первой лиги. Там оказались сразу три футболиста красноярского клуба. Но есть игроки и из других команд. Выбирайте, что вам больше по душе. Идеальные по точности удары Кирилла Ушатова, Магомедхабиба Абдусаламова и Артёма Молодцова. Несколько курьёзные, но от этого не менее красивые голы Тимура Булацева и Александра Масловского. А может, вам понравился классный удар Дениса Тихонова — сына легенды «Спартака» Андрея Тихонова?

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Есть что выбрать и среди лучших сейвов. К примеру, голкипер «Сочи» Александр Дёгтев отразил удар лицом, а Михаил Цулая остановил мяч чуть ли не на линии ворот.

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