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ПСЖ отпраздновал победу в Лиге чемпионов на домашнем стадионе в Париже, как зрители встретили Матвея Сафонова, видео

«Гигант из Краснодара». Сафонов эффектнейше появился на праздновании победы «ПСЖ» в ЛЧ
Кирилл Закатченко
Как Сафонова встретили в Париже после победы в ЛЧ
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Вышел на поле под Трэвиса Скотта и заставил Доннарумму улыбнуться. Французский клуб отмечал успех весь следующий день после финала.

«ПСЖ» впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов. Более того, французский клуб не просто обыграл «Интер» в финале, а распотрошил его – 5:0! Вратарь Матвей Сафонов не принимал участия в заключительной встрече турнира, наблюдая за ней со скамейки запасных. Тем не менее он стал пятым россиянином, кто завоевал главный трофей Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12'     2:0 Дуэ – 20'     3:0 Дуэ – 63'     4:0 Кварацхелия – 73'     5:0 Маюлу – 86'    

Фанаты «ПСЖ» отметились со знаком минус. Сначала массово выбежали на поле после окончания встречи и нанесли ущерб полю стадиона в Германии. Сеть облетели снимки с выдранными кусками газона. А по всей Франции начались грандиозные беспорядки. Итог: несколько погибших, почти два десятка раненых, массовые задержания за вандализм, грабежи, нарушение общественного порядки и драки с полицейскими.

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Жуткое празднование победы «ПСЖ» во Франции: массовые беспорядки и двое погибших. Видео

Финал состоялся 31 мая в Мюнхене, а на следующий день футболисты, тренеры и персонал «ПСЖ» праздновали в Париже. Более получаса автобус с открытым верхом ездил по столице Франции. Футболисты заряжали в толпу, а фанаты срывали голоса в знак благодарности за долгожданный триумф.

Футболисты «ПСЖ» на параде в Париже по случаю победы в ЛЧ

Футболисты «ПСЖ» на параде в Париже по случаю победы в ЛЧ

Фото: Ameer Alhalbi/Getty Images

Помимо этого, игроки парижского клуба оказались на приёме у президента Франции Эммануэля Макрона. Тот поздравил всех футболистов, включая Сафонова, которому пожал руку.

Далее — празднование с болельщиками на стадионе «Парк де Пренс». Зрители стали свидетелями зажигательного музыкального шоу от диджеев, которые записали трек специально для этого случая.

Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Фото: psg.fr

А ещё мероприятие посетил легендарный теннисист и многократный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович. Перед финалом он сказал, что притопит за «ПСЖ», поскольку вообще болеет за «Милан».

Новак Джокович (в светлой рубашке) посетил домашний стадион «ПСЖ»

Новак Джокович (в светлой рубашке) посетил домашний стадион «ПСЖ»

Фото: psg.fr

Позднее каждый футболист выходил на поле стадиона под оглушительные овации. Свой кусочек славы получил и Сафонов. «Наш гигант из Краснодара», — так анонсировал выход игрока диктор на стадионе. Он произносил имя вратаря, а трибуны скандировали фамилию.

Кстати, Матвей вышел под трек американского рэпера Трэвиса Скотта. В момент появления Сафонова на газоне режиссёр переключил камеру на основного голкипера парижан Джанлуиджи Доннарумму. На лице итальянца был не только ставший уже привычным шрам, но и улыбка.

Судя по всему, на этот раз Матвей не пострадал в ходе празднования. А вот в Мюнхене у россиянина появился синяк под глазом. «Да, побили меня, не знаю, где-то в толпе кто-то. Сунули локтем, по ходу. Но в этот день вообще без разницы», — говорил вратарь сразу после финала в эфире Okko.

Футболисты «ПСЖ» с трофеем за победу в ЛЧ

Футболисты «ПСЖ» с трофеем за победу в ЛЧ

Фото: psg.fr

Совсем скоро стартует клубный чемпионат мира. Получится ли у команды из Парижа взять ещё один трофей?

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Новости. Футбол
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