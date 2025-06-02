Конец эпохи «Ростова». Как клуб подняли после краха и что оставили в истории

«Ростов» драматично уступил ЦСКА по пенальти в Суперфинале Кубка России и больше не будет прежним. Совсем скоро в клубе сменятся руководство и тренерский штаб, по другим командам разбежится большинство ведущих футболистов. Придётся сменить работу даже минимум 50 людям из клубного офиса. Эпоха получилась не идеальной, тем не менее точно заслуживает отдельного конспектирования и тёплых прощальных слов.

Нынешнее руководство получило руины великой команды

«Ростов» примерно в тех же масштабах уже переживал нечто подобное, что случится с ним и сейчас. Вернёмся в 2016-й. Команда Курбана Бердыева цеплялась за чемпионство, хотя ранее боролась за выживание. Да, дуэль с ЦСКА принесла только серебро, но и оно стало колоссальным успехом. Прыгнуть с 14-го места на второе — сравнение с «Лестером» не выглядело надуманным.

Дальше — еврокубковое величие. Дончане катком прошлись по квалификации Лиги чемпионов. «Андерлехт» с будущими звёздами АПЛ Юри Тилемансом и Леандером Дендонкером? Держите 0:2 в Брюсселе. Вечный поставщик талантов «Аякс»? Нате 1:4 в Ростове-на-Дону. «Бавария» там же, только на групповом этапе, устроилась на 2:3. Ещё раз, «Бавария»! Та самая, где божили Франк Рибери и Роберт Левандовски.

Ростовчане дважды не дали себя обыграть ПСВ (2:2, 0:0) и шагнули в плей-офф Лиги Европы, где вынесли «Спарту» (4:0) и достойно сражались с «Манчестер Юнайтед», уступив всего лишь с разницей в один мяч (1:1, 0:1). А в финале ЛЕ сошлись как раз те, кто настрадался от «Ростова», — «МЮ» и «Аякс». Представьте, что в нынешнем розыгрыше российский клуб, который тем более не считается у нас грандом, разгромил бы тот же «Юнайтед» и до последнего бился с «Тоттенхэмом». Фантастика же? Тогда — чистейшая реальность.

«Ростов» — «Манчестер Юнайтед» Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

К чему мы вспомнили всё это? Речь ведь про прежний «Ростов». Просто от него летом 2017-го остались руины. Курбан Бердыев вернулся в «Рубин». Ушли лидеры. Причём практически все — свободными агентами. Да, «Зенит» заплатил суммарно € 10 млн за Миху Мевлю и Дениса Терентьева, но вот за Кристиана Нобоа, Александра Ерохина и Дмитрия Полоза — ни копейки.

Вслез за Бердыевым в Казань отправились Сердар Азмун, Павел Могилевец, Сесар Навас, Фёдор Кудряшов, Владимир Гранат и Сослан Джанаев. Выручка дончан здесь — лишь € 2 млн за российского полузащитника. Также бесплатно попрощались с рекордсменом по «сухой» серии в РПЛ Никитой Медведевым — его забрал «Локомотив». Была прекрасная команда — хлоп, и вот её нет.

Лютая перестройка, большие долги и первые неудачи

Александр Гацкан, Тимофей Калачёв и Хорен Байрамян — из легенд не сменили обстановку только они. Причём третий добился данного статуса позже: в сезоне-2015/2016 провёл на поле всего 241 минуту и в основном страдал от травмы колена, а в том самом европоходе ограничился 84 минутами. Из них 81 выпала на ответную встречу с «МЮ». Сейчас армянин уже в топ-4 по сыгранным за «Ростов» матчам в российской истории (246). Выше, помимо Гацкана (315) и Калачёва (295), только культовый ростовский нападающий нулевых, а ныне помощник Джонатана Альбы Михаил Осинов (259).

Александр Гацкан, Тимофей Калачёв и Хорен Байрамян Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

За конструирование нового «Ростова» взялись Арташес Арутюнянц и Алексей Рыскин. Первый — в роли президента, второго назначили спортивным директором. Полгода спустя к ним присоединился Валерий Карпин — пока ещё «сбитый лётчик» по версии Леонида Федуна, а не тренер сборной России. Но сезон дончане начинали с Леонидом Кучуком.

Команду пополнили 23 футболиста. Речь в основном об арендах и свободных агентах — потратили всего € 4,85 млн, потому что в наследство прибывшему руководству достались большие долги. «Это достаточно большие суммы, и должен «Ростов» не только мне», — говорил Джанаев в декабре 2017-го.

Как раз в то время комиссия РФС по лицензированию временно накладывала на клуб запрет на регистрацию новичков. Арутюнянц подтверждал: ушедшим игрокам должны около 400 млн рублей. Среднемесячный курс евро в феврале 2018-го составлял 70,32 рубля. То есть на балансе не хватало свыше € 5,68 млн. Вскоре практически все долги погасили, тем не менее на комплектовании столь серьёзные неурядицы не могли не сказаться.

Ни о какой сыгранности не шло и речи. Но даже так удалось взлететь на вторую строчку после шести туров. Понятное дело, выстрелили далеко не все подписания. И всё же таких хватало. Как влитые прижились исландцы Сверрир Ингасон, Рагнар Сигурдссон и Бьёрн Сигурдарсон (второго и третьего взяли зимой). За Элдора Шомуродова заплатили всего € 300 тыс., чтобы через три года выручить за него у «Дженоа» € 9,5 млн. Неплохо зарекомендовал себя польский защитник Мацей Вилюш. Перезапустили карьеру Сергей Песьяков, Сергей Паршивлюк, Артур Юсупов и Алексей Ионов.

Сергей Паршивлюк и Сергей Песьяков Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Только вот дальше ожидаемо начались проблемы. «Ростов» играл весьма пресно и скучно (меньше забивали только «Амкар» и «СКА-Хабаровск»), не побеждал в 11 матчах РПЛ кряду и отлетел из Кубка России от «Амкара» в 1/8 финала. В середине октября Арутюнянц утверждал: «Кучук не будет уволен. У него очень большой кредит доверия. На три года точно». Видимо, заявление было сделано с планеты Миллер вселенной «Интерстеллара», ведь через полтора месяца тренер оказался уволен.

«Не могу упрекнуть команду в том, что она не хочет играть. Мы хотим победить, и сильное желание нас немного психологически тормозит. У каждого клуба есть такой период. Просто его надо пережить», — оправдывался после одной из неудач белорусский специалист. «Ростов» действительно пережил чёрную полосу. Но уже с Карпиным, которого заманили прямиком с «Матч ТВ», где тот руководил комментаторами.

Карпин спас «Ростов» от стыков и включился в борьбу за медали. В том числе благодаря шикарной селекции

Карпин начал с пяти матчей кряду без побед. Замаячила перспектива стыков. Обошлось: победы над «СКА-Хабаровск», «Тосно» и «Уралом» катапультировали дончан на 11-е место. Последнюю Валерий через три года назвал самой напряжённой в карьере, хотя к тому моменту он уже с минимальным перевесом обыграл со сборной России Словакию и Словению, да и в «Спартаке» у него нервных матчей хватало.

Несмотря на шаткое положение в таблице, «Ростов» стал пятой наименее пропускающей командой лиги после «Локомотива», «Зенита», ЦСКА и «Рубина»: спасибо и Кучуку, и Карпину. Оба в основном играли с тройкой центральных защитников с акцентом на дисциплину сзади, стандарты и рывки Ионова, который оформил 5+2 и стал лучшим бомбардиром команды. С шестью голами в следующие два года, не понизив планку. Не нынешние 9+3 Максима Осипенко, особенно сравнивая их амплуа, но тоже пойдёт.

Донской этап Алексея был крайне полезен для обеих сторон: «Ростов» в 2020-м получил за него € 3,5 млн (брали-то бесплатно), а сам он вернулся в сборную и поиграл за «Краснодар» в плей-офф Лиги Европы.

Алексей Ионов Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Процесс становления продолжался полным ходом. К 10-му туру сезона-2018/2019 ростовчане обыграли «Спартак» с ЦСКА и шли в топ-3, отставая от «Зенита» на четыре очка. Однако о стабильности пришлось забыть: да, добрались до кубкового полуфинала, но за оставшийся 21 матч в РПЛ добыли всего пять побед и приземлились на девятое место. Плюс не сработал статусный трансфер Видара Кьяртанссона — выяснилось, что в Ростове-на-Дону успешны не все исландцы. Нападающего взяли за € 2,5 млн явно не ради двух голов в 11 встречах и постоянных аренд, которые завершились бесплатным прощанием.

Ладно, прогадали, бывает. В остальном, во-первых, турнирный прогресс всё же случился: 13 очков от стыков. Во-вторых, неплохо заработали на Ингасоне (€ 4 млн) и Дмитрии Скопинцеве (€ 4,4 млн). В-третьих, тотально и задёшево собрали качественную обойму: тут вам и Матиас Норманн прямиком из «Брайтона» за € 1,7 млн, и Деннис Хаджикадунич за € 1 млн. 31-летних Романа Ерёменко и Ивелина Попова списали в «Спартаке»? Да пожалуйста, оба провели за «Ростов» свыше 40 матчей и были очень полезны.

Евгений Чернов не пригодился «Зениту»? Полтора удачных года за дончан, и вот его уже за € 3 млн купил «Краснодар». А как разглядели талант Бактиёра Зайнутдинова и Данила Глебова — вообще отдельная песня. Они обошлись суммарно в € 165 тыс. Второй посвятил «Ростову» шесть лет, был его вожаком и капитаном, принёс € 8 млн за трансфер в «Динамо». Первый — поразил универсальностью, поиграв практически на всех позициях и вскоре за € 2 млн перейдя в ЦСКА.

Бактиёр Зайнутдинов и Данил Глебов Фото: Артём Гусев, Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В сезоне-2019/2020 трюк повторили уже с Максимом Осипенко и Дмитрием Чистяковым. На втором, как и на Зайнутдинове, хорошо заработали (€ 3,25 млн от «Зенита»). К первому применимы те же слова, что и к Глебову. Только без финального пункта, хотя за ним давно носятся российские гранды.

Карпин перешёл на атакующе-прессингующие 4-3-3. Осипенко и Чистяков принесли надёжность, Норманн «съедал» всех в центре поля, Попов, Ерёменко и Ионов штамповали ассисты, Шомуродов стал идеальным наконечником. После 12 туров команда лидировала вместе с «Локо», «Краснодаром» и «Зенитом» — такой насыщенной была плотность. «Ростов» обыгрывал ЦСКА и «Локо», громил «Динамо» со «Спартаком» и в плане результатов заставлял вспомнить бердыевские времена — ведь могут же!

Поэтому итоговое пятое место — скорее, разочаровывающее. Но вторую часть сезона испортил ковид. Помните же легендарные по нелепости 1:10 от «Сочи», когда Александр Кокорин и Антон Заболотный не пожалели юных ростовских дублёров? Глупый вопрос, забудешь такое. За них тогда сыграл Иван Комаров. Возможно, тот урок и помог ему прорваться в основу клуба и дебютировать за сборную. Ладно, шутим, нет, конечно.

Большие трудности сделали «Ростов» сильнее

Два следующих сезона «Ростов» закончил девятым. То есть примерно там, где и должен был соразмерно бюджету. Случались и славные моменты: обыденностью стали победы над «Спартаком», дончане громили «Локомотив» и «Динамо», продали футболистов на общую сумму в € 25,4 млн, удачно пополнили полузащиту японцем Кэнто Хасимото за € 800 тыс.

От Понтуса Альмквиста (€ 3,75 млн) и Армина Гиговича (€ 2,5 млн) ждали большего, но и плохими их приобретения тоже не назвать. В отличие от покупки за € 1 млн македонца Давида Тошевски. Вы вообще его помните? Если нет, неудивительно: за 131-то сыгранную минуту.

Хватало и другого негатива: вылет из квалификации ЛЕ от «Маккаби» из Хайфы, пятиматчевая беспобедная серия на рубеже 2020-го и 2021-го, пять проигрышей в семи матчах в конце РПЛ-2020/2021, неудачный заход Юрия Сёмина вместо Карпина, который целиком посвятил себя сборной.

Валерий Карпин летом 2021 года «Мог бы вывезти работу на два места. Но чисто физически не смог бы отдаваться на 100% и в клубе, и в сборной. Гипотетический пример: у тебя теория перед «Зенитом» через пять минут, а тебе звонит Алаев по поводу безотлагательных дел в сборной. Это отрывает. Я считаю, что совмещение может быть. Это допустимо, когда тренируешь «Барселону», всё идет по накатанной, идёшь на первом месте, восемь сборников у тебя, и берёшь сборную Испании. Как это было при Олеге Ивановиче Романцеве — полсборной в «Спартаке», у «Спартака» всё хорошо. Или как у Леонида Викторовича Слуцкого: в ЦСКА были основные игроки, в клубе всё шло плюс-минус нормально».

Главный человек в истории «Локо» подписал с «Ростовом» двухлетний контракт, однако одержал всего одну победу за семь попыток и подал в отставку. Недолго командой рулили Заур Тедеев и даже тренер вратарей Виталий Кафанов. Второй открыто признавался: «Главным тренером быть не хотел. Так сложились обстоятельства».

А потом настал февраль 2022-го. Разбежались все легионеры, кроме гамбийца Али Соу. И без разницы, что за многих были уплачены солидные средства. Магнуса Кнудсена вот взяли за € 1,27 млн. Он успел провести в жёлто-синей футболке только шесть минут. Шесть! В городе закрыли аэропорт, что ужасно усложнило передвижение по стране. Хоть нашёлся один плюс: Карпину дали добро на совмещение постов из-за отстранения сборной от официальных турниров.

Заур Тедеев и Виталий Кафанов Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Карпин поднял «Ростов» с 12-й на девятую строчку. Огромный вклад в это внесли вернувшийся в 2020 году Дмитрий Полоз (14+3) и пока ещё взятый в аренду у «Динамо» Николай Комличенко (8+3). Тогда же взяли бесплатно из чешской «Сигмы» Егора Голенкова плюс арендовали из «Зенита» для последующего копеечного выкупа Кирилла Щетинина, но их звёздный час настал позже.

Перед следующим сезоном, разумеется, иностранцы не вернулись, а аэропорт не открыли. Ещё и Соу команду покинул. «Ну и?» — как бы интересуемся в стиле Карпина. Ни одного поражения и второе место к 11-му туру! «Зенит», «Локо» и «Урал» всё же притормозили дончан, тем не менее за девять матчей до конца чемпионата они оставались вторыми. Ну не сказка ли?

Впервые как бомбардир проявил себя Осипенко, забив шесть раз. Не сбавляли оборотов Полоз (8+8) с Комличенко (11+4). Радиоуправляемые передачи раздавал Даниил Уткин (3+6) — отданные «Краснодару» € 3 млн окупились сполна. Всё испортила смазанная концовка: 0:2 с «Факелом», 0:1 с «Сочи», 0:3 – с «Краснодаром». В последнем туре ещё можно было вырвать бронзу. И тут привет от ЦСКА — 1:4, оставайтесь четвёртыми. Тем не менее даже так, если учитывать все проблемы, чудо, что «Ростов» вообще претендовал на медали.

Даниил Уткин и Николай Комличенко Фото: Артём Гусев, Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Последние годы эпохи

Новый сезон — новые открытия. Ростовчане практически за бесценок относительно его таланта укрепили оборону Умаром Сако, заплатив за аренду и выкуп € 500 тыс. А Илью Ваханию вообще урвали бесплатно. Сейчас трудно поверить, что настолько талантливый и универсальный защитник тух в «Зените-2». Открытиями РПЛ стали Роналдо (€ 2 млн) и Мохаммад Мохеби (€ 600 тыс.)

Ростовчане получили по 1:5 от «Крыльев» и «Спартака». И всё же седьмое место провалом точно не назвать. Как и восьмое в последнем сезоне, половину которого команда провела под руководством Джонатана Альбы. Карпин засиделся на одном месте, взял паузу и скоро возглавит «Динамо». Цикл этого «Ростова» завершён. Было бы красиво напоследок взять Кубок, но и так получилось красиво.

При тандеме Арутюнянца с Рыскиным «Ростов» никогда не опускался ниже середняковой планки. А иногда и «кусал» фаворитов, оспаривая с ними высокие позиции. При том что никто не осудил бы клуб, свались он в «штопор» в сезоне-2017/2018 или после 2022-го.

Хороших и даже отличных трансферов было гораздо больше, нежели неудачных. Дончане научились зарабатывать на продажах, во многом опирались на молодняк и раскрывали его. Сюда относятся и ранее не упомянутые Александр Сильянов и Виктор Мелёхин, Даниил Шанталий плюс местный воспитанник Андрей Лангович. Да, иногда в СМИ проскальзывали слухи о задержках зарплаты. Но агонии, подобной недавней химкинской, не случалось и близко.

Что будет с «Ростовом» дальше — большая загадка. Такая же была и летом 2017-го. Если сказать ростовским болельщикам, что новая перестройка принесёт такие же плоды, они едва ли расстроятся.