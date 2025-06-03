Расширение РПЛ, 15 команд или просто оставят Нижний? Каким должен быть следующий сезон

Мы столкнулись с удивительной ситуацией. Впрочем, кого и когда это удивляло. Сезон в РПЛ завершён, сыгран и Суперфинал Кубка. Но мы до сих пор не понимаем состав участников чемпионата России – 2025/2026. Хоть до его старта и меньше шести недель. Если ориентироваться исключительно на спортивный принцип, то в чемпионате России должно остаться 15 команд. Всё из-за снятия «Химок». И этот сценарий не исключён. Однако по уму должно быть 16. Но тогда кто вместо подмосковного клуба? Ведь три команды по спортивному принципу вылетели. А может, лиге вообще расшириться до 18 участников и сохранить всех? Тоже сценарий. Так или иначе, всё утвердит Исполком РФС, который пока ищет виноватых.
«Это не проблема регламента, не проблема РПЛ или РФС. Это проблема «Химок», которые взяли на себя обязательства, не рассчитав возможности. Идеального решения нет. Разве идеальна ситуация, когда клуб по итогам сезона должен играть стыковые матчи, а потом оказывается, что не должен? Или почему клуб, который точно вылетел, должен получить шанс? И ещё этот шанс дать клубу Первой лиги. Эта ситуация — ненормальная. Такого не должно быть, но, как мы видим, такое возможно. Нас подвели. Было бы лучше, если бы «Химки» снялись по ходу сезона? Нет. Было бы ещё хуже».
Механизм принятия решений, вероятно, будет такой. Сегодня, 3 июня, состоится общее собрание клубов РПЛ, на котором будет определена позиция лиги по тому, кто должен сохранить своё место в элите. После этого предложение будет вынесено на Исполком РФС, который либо поддержит его, либо внесёт коррективы.
Мы же предлагаем вам составить свой рейтинг: голосуйте и пишите в комментариях, какое количество команд-участниц на следующий сезон оптимально. 15, 16 или 18. Можно проголосовать и за другой вариант. И написать, сколько клубов вы хотите видеть в лиге.
В ходе голосования все варианты будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
- Если хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
16 клубов – с кем-то вместо «Химок»
Привычное число, не меняющееся с 1997 года. Но при этом формате РПЛ и РФС предстоит сделать тяжелый выбор, кто должен остаться: «Пари НН», «Оренбург», «Факел» или вовсе – подняться «Урал». По идее, преимущество должно быть у первых. Ведь «Пари НН» не вылетел из РПЛ напрямую и стал участником стыковых матчей, заняв 13-е место. Но один важный момент: в регламенте есть пункт, согласно которому приоритет при сохранении прописки отдаётся команде из РПЛ, однако нет пункта, что той, которая выше других в таблице. Как раз «спасённую» команду и определят на собрании клубов. И не факт, что выберут «Пари НН», руководство которого после поражения в стыках с «Сочи» чуть ли не само призвало отправить клуб в Первую лигу.
Могут ли выбрать «Оренбург»? Тоже легко. Да, команда Владимира Слишковича вылетела. Однако глобально это не особо отличается от истории «Пари НН». И те, и другие закончили выступления в элите по спортивному принципу.
Как и «Факел». Но здесь вероятность чуть меньше. Хотя бы потому, что полкоманды уже покинуло клуб. Видимо, воронежцы не верят в чудо и готовятся к Первой лиге. А вот «Урал» явно верит. По данным Ивана Карпова, клуб могут отправить в РПЛ, если за их участие проголосует большинство. Логика такая: если «слился» Нижний, то чем он лучше Екатеринбурга? И откуда вообще взялась эта приоритетность у клубов РПЛ?
18 клубов – никто не вылетает + «Балтика», «Торпедо» и «Сочи»
Это ведь действительно исторический шанс. Постоянно говорится о расширении – с всевозможными аргументами, но сейчас это выглядело бы предельно органично. Есть 15 клубов, которые должны сыграть по спортивному принципу. Есть три команды РПЛ, которые точно не прочь остаться – «Пари НН», «Оренбург» и «Факел». Итого – 18. И довольны все. Ладно, «Факел» можно поменять, например, с «Уралом», если воронежцы действительно настроились на Первую лигу.
Таким образом, РФС может показать: да, у нас были недочёты в регламенте, но мы удовлетворили интересы всех, кто мог из-за этого пострадать. А ещё добавили регионы, ведь пять московских клубов – это серьёзная централизация. Правда, в таком случае нужно что-то придумывать с календарём. Либо форматировать групповой этап Кубка России, сокращая там количество матчей. Либо – плей-офф с этой же целью. Убирать оттуда, например, двойные матчи. И пара недель точно освободится.
Это вряд ли станет проблемой в случае принятия политического решения, что футбол в РПЛ должен быть широко представлен по стране. Ведь под вопросом четыре крупных региона. С футбольной культурой и классной атмосферой.
15 клубов – без «Пари НН» вместо «Химок»
Именно столько осталось в РПЛ по спортивному принципу. Здесь как раз возвращаемся к теме «Химок». Они не получили лицензию и право выступать в следующем сезоне. После прошли четыре стыковых матча, по итогам которых в РПЛ оказался «Сочи» и сохранил своё место «Ахмат». Всё честно и справедливо. Но только если мы опираемся на тот самый спортивный принцип и ставим его во главу угла. В то же время важно учитывать контекст: на «Пари НН» явно повлияли разговоры общественности, что клуб остаётся в элите при любом раскладе. Этот фактор тоже надо учитывать. В то же время в РФС не исключили вариант с 15 клубами.
«Такое может быть. Вполне возможно, что РПЛ выйдет с таким решением, хотя я сомневаюсь. Сократить до 14? Вы считаете, что нужно? Что касается РФС – у нас таких планов не было, я знаю, что у Премьер-Лиги тоже не было таких планов. Скорее всего, будет принято решение всё-таки сохранить 16 клубов. Поэтому дальше ждём мнения РПЛ и ФНЛ, после этого исполком примет решение», – сказал Александр Дюков «Чемпионату».
17, 19 или 20 команд
Вариант из комментариев. Может, вы придумаете собственную систему определения команд-участниц, проголосуете за этот вариант и напишите о нём в комментариях. Не обещаем, что клубы и лига прислушаются, но они точно могут принять ваши доводы во внимание.