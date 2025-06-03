Расширение РПЛ, 15 команд или просто оставят Нижний? Каким должен быть следующий сезон

Мы столкнулись с удивительной ситуацией. Впрочем, кого и когда это удивляло. Сезон в РПЛ завершён, сыгран и Суперфинал Кубка. Но мы до сих пор не понимаем состав участников чемпионата России – 2025/2026. Хоть до его старта и меньше шести недель. Если ориентироваться исключительно на спортивный принцип, то в чемпионате России должно остаться 15 команд. Всё из-за снятия «Химок». И этот сценарий не исключён. Однако по уму должно быть 16. Но тогда кто вместо подмосковного клуба? Ведь три команды по спортивному принципу вылетели. А может, лиге вообще расшириться до 18 участников и сохранить всех? Тоже сценарий. Так или иначе, всё утвердит Исполком РФС, который пока ищет виноватых.

Максим Митрофанов генеральный секретарь РФС «Это не проблема регламента, не проблема РПЛ или РФС. Это проблема «Химок», которые взяли на себя обязательства, не рассчитав возможности. Идеального решения нет. Разве идеальна ситуация, когда клуб по итогам сезона должен играть стыковые матчи, а потом оказывается, что не должен? Или почему клуб, который точно вылетел, должен получить шанс? И ещё этот шанс дать клубу Первой лиги. Эта ситуация — ненормальная. Такого не должно быть, но, как мы видим, такое возможно. Нас подвели. Было бы лучше, если бы «Химки» снялись по ходу сезона? Нет. Было бы ещё хуже».



Механизм принятия решений, вероятно, будет такой. Сегодня, 3 июня, состоится общее собрание клубов РПЛ, на котором будет определена позиция лиги по тому, кто должен сохранить своё место в элите. После этого предложение будет вынесено на Исполком РФС, который либо поддержит его, либо внесёт коррективы.

Мы же предлагаем вам составить свой рейтинг: голосуйте и пишите в комментариях, какое количество команд-участниц на следующий сезон оптимально. 15, 16 или 18. Можно проголосовать и за другой вариант. И написать, сколько клубов вы хотите видеть в лиге.

В ходе голосования все варианты будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

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