«Зенит» уже меняется под новый сезон. Что нужно клубу летом для успеха?

У «Зенита» не было формальных причин тянуть с принятием стратегических решений. Если раньше это было допустимо, ведь всегда можно списать на затянувшиеся празднества или на участие в Суперфинале Кубка, то теперь — нет. «Зенит» завершил сезон 24 мая, 25-го отметил 100-летие и уже на новой неделе провёл совет директоров. Это мероприятие прервало все спекуляции о возможном приходе в клуб Максима Митрофанова и Валерия Карпина. Ведь вывод по итогам один: менеджмент, как и тренерский штаб, остаётся на следующий сезон. Задачи понятны — вернуть два титула в википедийную графу.

С составом, что интересно, тоже решили не тянуть. На прошлой неделе клуб объявил об уходе Мимовича (завершилась аренда) и Чистякова (закончился контракт). Плюс Александр Медведев сообщил о продлении контракта с Ерохиным ещё на сезон. И о завершении карьеры Кержаковым — Михаил переходит на работу в структуру и будет заниматься вратарями. Получается, минус три игрока. Кто-то скажет — у них на всех почти нет матчей в РПЛ. И это правда. Но, кажется, «Зенит» решил расставить приоритеты: сначала избавляемся от тех, кто уже не поможет, потом — берём тех, кто реально усилит.

Ведь на протяжении сезона многие отмечали, что у «Зенита» слишком много игроков на некоторых позициях. Особенно в сравнении с тем же «Краснодаром». Именно поэтому в недавнем прошлом защитник сборной России Дмитрий Чистяков не сыграл ни одной встречи в РПЛ. Хотя в команде из середины таблицы он мог бы быть основным. Такой расклад вреден и для футболиста, и для клуба. И подобная ситуация не только с ним. У того же Кержакова вообще нет официальных матчей в сезоне. Хотя такого он точно не хотел. Поэтому их было правильнее отпустить. И, возможно, только этим дело не ограничится. Говорят о возможном уходе Ахметова, у которого 53 минуты в РПЛ за сезон. Полагаю, об этом могут подумать и Саша Зделар, и Сергей Волков, и Юрий Горшков. У каждого свои причины неполучения игровой практики. Она есть, но её очень мало.

Михаил Кержаков и Дмитрий Чистяков Фото: fc-zenit.ru

При этом «Зениту» катастрофически необходим выход на рынок. И, видимо, клуб тоже не будет с этим тянуть. Вспомните прошлый сезон, когда основные новички подъехали уже к сборам. Только Соболев и Лусиано где-то потерялись. Однако один уж точно быстро и органично вписался в команду. Прогнозирую в этот раз аналогичную работу.

В первую очередь надо обновлять центр поля. Да, Барриос ещё недавно казался вечным, но прошлый сезон провёл совсем не на топ-уровне. Венделу срочно нужно найти какой-нибудь клуб и отпустить. Приобрести игрока на его место, а также на позицию условного Клаудиньо. Глушенков пытался показать себя там весной — вышло не очень. Так что необходим футболист, который точно закроет это пространство и сразу даст класс. Да, это будет стоить денег. Возможно, много денег. Однако весной мы увидели — у Питера были проблемы с конструированием атак. И в клубе точно жалели, что не смогли заменить ушедшего бразильца.

Клаудиньо Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Плюс важно определиться с нападающими. Три форварда — перебор, если базовая схема — 4-3-3. Александра Соболева, естественно, никто не тронет. Так что прогнозирую уход Матео Кассьерры. Он свой цикл в «Зените», по сути, завершил. Три полноценных сезона, 31 гол и явный кризис в последнее время. Так что не исключаем, что с ним расстанутся. А в команде наконец-то появится более понятный выбор основного и второго нападающих. А третьим можно посадить кого-то из молодых. Нужно же показывать, что академия работает.

По остальным позициям всё более-менее. На помощь к Мантуану вскоре вернётся Караваев. В центре обороны — Нино, Эракович и Алип, слева — Дуглас и Горшков. На флангах атаки тоже достаточный выбор — Педро и Мостовой. Плюс Энрике. Так что там устраивать большие изменения вряд ли будут.

По сути, «Зениту» нужны пара трансферов и, возможно, одна аренда. Освежить центр поля и в новом сезоне снова полететь к трофеям. Ведь второго упущенного чемпионства уже не поймут.