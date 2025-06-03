Любишь Рублёва? Пиши про шахматы. Новостной босс «Чемпа» — о 20-летии и Команде

Весь 2025 год мы будем праздновать юбилей «Чемпионата». За 20 лет произошло столько, что в один день 11 марта точно не уместишь. Поэтому каждую неделю по вторникам, до конца года, мы будем публиковать истории в рамках проекта «Легенды Чемпионата». Представители команды «Чемпа» (а чёрно-оранжевый – это навсегда!) будут рассказывать, что для них главное слово в спорте.

Я пришёл на «Чемпионат» осенью 2022 года. Ну, как пришёл? Если уж быть дотошным – меня нашло объявление о поисках новостников, пока я буднично листал социальные сети в перерывах между парами в университете. Отклик, пара писем по электронной почте, тестовые задания в «Телеграме», и уже через полторы недели я работаю в отделе «Футбол». Мечта детства, связанная с работой в спорте и погребённая учёбой на специалиста по информационной безопасности, вот так вот легко была исполнена — даже ходить никуда не пришлось. Но то было только начало.

А дальше понеслось – мой первый звёздный час с кучей новостей из истерики Спартака Гогниева, который тогда тренировал «Химки» (боже, сколько времени прошло), великий чемпионат мира в Катаре, вторая звезда над эмблемой «Зенита» и много-много других событий. Их мне довелось встретить в первых рядах самых отважных и шарящих людей на всём «Чемпионате» – новостников.

Герои за кадром

Да, именно так, я считаю, можно назвать каждого члена Команды (именно с большой буквы, но об этом позже) новостей. А как ещё охарактеризовать человека, каждое утро обновляющего «Твиттер» в поисках публикаций турецких и бразильских журналистов? Или того, кто, зная о биатлоне только то, что там есть лыжи и винтовки, без страха и упрёка ставит новость о результате гонки очередного этапа Кубка России? Или же вообще тех, кто каждую ночь просыпается, чтобы любой человек от Калининграда до Владивостока знал, сколько Александру Овечкину осталось голов до Уэйна Гретцки (спойлер – рекорд уже побит)? То-то же. Поэтому, когда у меня примерно через полтора года работы появилось возможность стать лидером, капитаном этой Команды, раздумывать не пришлось: мы собраны здесь, чтобы творить величие.

В качестве небольшого отступления хочу выразить большую благодарность предыдущему руководителю службы новостей «Чемпионата» Юрию Зотову – без него не было бы ни этого текста, ни огромного количества новостей, написанных мной и каждым «ветераном» нашей Команды. Именно он, проработав на сайте восемь лет, задал высокие стандарты качества, которые мы поддерживаем до сих пор.

Даниил Нюхин Фото: Личный архив Даниила Нюхина

Теперь о том, почему же работа новостника гораздо напряжённее, ответственнее и просто круче любой другой на «Чемпионате». И ответ элементарен – ты должен быть первым. Тебе нужно быть быстрее, точнее, понимать плюс-минус абсолютно всё. Работаешь в отделе «Футбол»? Что ж, будь добр отличать «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого от других команд китайского чемпионата. Любишь Андрея Рублёва и Елену Рыбакину? Ну, писать о великих российских шахматистах и подвигах Александра Большунова тоже полюбишь. Большой фанат автогонок? Значит, и рассказывать миру о происходящем в UFC с НБА сможешь.

И всё это в цейтноте. Если происходит что-то срочное (а происходит каждый день), у тебя нет времени подумать и написать своё исчерпывающее мнение о поражении «Спартака» в финале Пути регионов – нужно моментально поставить новость о результате матча и подготовиться к наплыву комментариев после игры, зная, что параллельно заканчиваются встречи в чемпионатах того же Китая, Англии и Италии. Невозможно, скажете вы? Обычный четверг, ответит вам новостник «Чемпионата».

Именно благодаря высшему уровню универсальности и погружённости в любую тему из новостников и получаются лучшие авторы статей, корреспонденты, руководители, работающие не только на родном «оранжевом» сайте, но и во всех спортивных СМИ России. Полученный в новостях опыт не удастся заиметь где-либо ещё. И нам, честно говоря, нравится быть такой кузницей кадров.

Так зародилась Команда

Думаю, стоит развенчать миф, что на «Чемпионате» все болеют за «Спартак», а работают здесь только люди из Москвы. Например, я поддерживаю лучший клуб России «Зенит», живя при этом в городе, о котором вы, скорее всего, сейчас услышите в первый и в последний раз в жизни – Котласе. Кажется необычным? Вы не знакомы с Командой новостей.

Макс из Белграда, Лиза и Женя из Владивостока, Яна и Маша из Екатеринбурга, Алексей и Даша из Ростовской области. «Чемпионат» есть повсюду (когда-то у нас работал и Саша из Таиланда!), мы все разные, но все делаем одно дело – знакомим многомиллионную русскоязычную аудиторию со всем, что происходит в российском и международном спорте. Однако долгое время мы были разъединены, не знали ничего друг о друге и оставались лишь коллегами в самом банальном понимании этого слова.

Сотрудники службы новостей с коллегами на корпоративе «Чемпионата» Фото: «Чемпионат»

Всё изменилось в прошлом году. Сначала мы придумали анкеты для новичков. Самое очевидное и несколько примитивное решение оказалось прорывным. Рассказывать о себе, своих любимых командах и спортсменах, даже о мемах, стали не только люди, приходящие в нашу Команду, но и те, кто уже работал друг с другом несколько лет. Тогда-то и мы начали открываться с совершенно разных сторон: кто-то любит фотографировать, кто-то путешествует, кто-то занимается танцами, кто-то — стрельбой. И в этот момент пришло осознание – просто анкет мало.

У нас появился специальный чат только для Команды новостей, где каждый может быть собой, рассказывать, что хочет, общаться и узнавать других. Название для него очень простое, но, на мой взгляд, наилучшим образом отражающее происходящее в нём – «По душам». Там есть всё – от выбора новой татуировки для Жени до фотографий Макса с матчей Лиги чемпионов в Сербии, от обсуждений всевозможных путешествий до подведения итогов года в Яндекс Музыке, от оценки сексуальности бойцов UFC до споров из-за того, кто же в итоге будет ставить новость о рекорде Овечкина. У нас даже есть свои разборы натальных карт — так-то, Олеся Иванченко!

«Болталка» службы новостей «Чемпионата» Фото: «Чемпионат»

Самым же масштабным онлайн-ивентом, который у нас был, пока остаётся чемпионат Европы по футболу в 2024 году. Тем летом мы перепридумали формат анкет, сделав специальные вопросы под Евро, и это тоже сработало на сплочение Команды. Музыка, фильмы, книги, блюда – нам всем нравятся разные страны Европы, и каждый смог познакомить остальных со своими вкусами. А уж какие споры у нас были из-за игры сборной Англии (всегда буду считать, что Саутгейт сделал с этой кучей бездарей всё, что мог) или того самого пенальти, которого в итоге не было — на Кукурелье в матче Испании с Германией! Ламину Ямалю такого и не снилось.

Зато всё это было у нас, Команды новостей «Чемпионата», людей, которые очень быстро, узнав друг друга, поняли, что мы все – единомышленники, любящие спорт, что нам классно общаться и знакомиться с чем-то новым, нравится быть вместе. И для меня самое главное, что те, кому из-за каких-либо обстоятельств приходится уходить с нашего сайта, в большинстве своём всё равно остаются с нами в общем неформальном чате, а прощаясь, выдают такие душевные излияния, что становится очень грустно. Некоторые потом признаются, что невероятно скучают и хотят вернуться назад, но они и так знают: побывав в составе лучшей Команды среди российских спортивных СМИ, они навсегда остаются её частью, и им здесь всегда рады!

«Чемпионат» существует уже 20 лет, всего на пять меньше, чем я сам. Через наш сайт уже прошло множество людей, целых поколений авторов, корреспондентов и, конечно, новостников. Хочется пожелать, чтобы та атмосфера, что есть сейчас в нашей Команде, существовала ещё 20, 30 и 50 лет, ведь «Чемпионат» – это прежде всего люди, которым классно быть друг с другом и рассказывать о спорте, где бы они ни были.