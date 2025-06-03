Трансферы, отставки и другие новости. Что уже случилось в клубах РПЛ к старту межсезонья

Межсезонье в российском чемпионате только началось, и пока неизвестно даже, кто станет 16-м участником РПЛ. Все мы находимся в ожидании решения по поводу того, кому достанется место «Химок» – «Пари НН» или другому клубу. Летние сборы команд стартуют приблизительно через три недели. Тем не менее накопилось уже немало официальных новостей и горячих инсайдов, связанных с трансферами, отставками тренеров и продлениями контрактов. Рассказываем, что известно.

«Краснодар»

Новый чемпион России объявил об уходе трёх возрастных игроков, которым на троих 107 лет, – голкипера Юрия Дюпина, полузащитника Юрия Газинского и нападающего Фёдора Смолова. Они нужны были «Краснодару» для глубины состава, но на поле появлялись редко. Кроме того, «быки», судя по всему, потеряют защитника Кайо. Бразилец близок к переходу в «Ботафого». А вот другой защитник 34-летний Сергей Петров продлил контракт с клубом на год.

Тем временем «Краснодар» и усилился парой бразильцев. Новичками команды Мурада Мусаева стали 31-летний центрбек и капитан «Осера» Жубал и 24-летний вингер «Ламии» Густаво Сантос. Сначала сообщалось, что оба подписаны как свободные агенты, но потом Transfermarkt уточнил, что греческий клуб получил за своего легионера € 450 тыс.

Жубал Фото: fckrasnodar.ru

«Зенит»

Самые важные новости из «Зенита» связаны с изменениями в руководстве экс-чемпиона. Точнее, с отсутствием ожидаемых перестановок. Главный тренер Сергей Семака продолжит работу с командой по действующему до 2030 года контракту, генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев тоже никуда не уходит.

Очевидно, задача Медведева на лето не повторить ошибок зимнего окна. Пока новичков у «Зенита» нет, слухов тоже мало для топ-клуба РПЛ. Разве что новости о возможной покупке полузащитника «Бешикташа» Жедсона Фернандеша уже которое трансферное окно появляются. Неожиданное усиление экс-чемпион получил в мае в лице Вендела – проданный в «Ботафого» полузащитник снова стал игроком «Зенита», так как клуб из Рио-де-Жанейро расторг договор о переходе. Впрочем, не факт, что Вендел останется в команде Семака. По словам Медведева, на бразильца не менее четырёх претендентов из-за границы.

«Зенит» продлил истекавший контракт с 35-летним Александром Ерохиным. Есть и потери – голкипер Михаил Кержаков завершил карьеру и останется в системе клуба тренером вратарей, защитник Дмитрий Чистяков ушёл свободным агентом, а другой игрок обороны Огнен Мимович возвращается после аренды в турецкий «Фенербахче».

Огнен Мимович Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

ЦСКА

Армейцы красиво завершили сезон, выиграв Кубок России, а теперь, по словам Марко Николича, готовы развить весенний успех и побороться в следующем сезоне за золото РПЛ. Так что ждём от ЦСКА интересных новостей с трансферного рынка. Пока же стало известно о подписании нового договора с Владиславом Торопом. По словам сербского тренера, вратарь заключил долгосрочный контракт – до 2030 года. Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что сейчас клуб будет общаться с игроками, у которых заканчиваются соглашения – это в первую очередь Миралем Пьянич, Кристиян Бистрович и Милан Гаич. В то же время армейцы, по нашей информации, не сохранят Сауля Гуарирапу. Арендованный у «Сочи» нападающий не выполнил условия, прописанные для активации его выкупа.

Сауль Гуарирапа Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Спартак»

Руководство «Спартака» приняло решение продолжить развитие команды с Деяном Станковичем, несмотря на неудачный финиш сезона. Более того, с сербским тренером продлили контракт до лета 2027 года. Имена новичков красно-белых станут известны позднее, а пока своё будущее раскрыл полузащитник Даниил Зорин. Молодой талант не останется в «Ахмате», где играл на правах аренды, а вернётся в «Спартак». Из московского клуба ушёл Михаил Игнатов – полузащитнику продлить контракт не предложили.

Михаил Игнатов в «Спартаке» Фото: РИА Новости

«Динамо» Москва

Московское «Динамо» покидают защитники Фабиан Бальбуэна и Эли Даса. Председатель совета директоров клуба Дмитрий Гафин подтвердил, что с легионерами не будут продлевать контракты. Зато новый договор с бело-голубыми заключил до 2030 года Константин Тюкавин, продолжающий восстанавливаться от травмы. В ближайшие дни «Динамо» может объявить о назначении на пост главного тренера Валерия Карпина и трансфере защитника «Ростова» Максима Осипенко. Как сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией, с Карпиным согласован контракт с зарплатой € 2,5 млн в год. В штабе нового тренера, по всей видимости, останутся Ролан Гусев и Сергей Паршивлюк. А с Осипенко московский клуб практически договорился о соглашении с зарплатой в € 1,5 млн в год без учёта бонусов.

Эли Даса и Фабиан Бальбуэна Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Локомотив»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов продолжит работу с командой. Об этом сообщило на днях руководство клуба на встрече с журналистами. Железнодорожники постараются усилиться в межсезонье. По нашей информации, «Локомотив» фактически договорился о подписании контрактов с тремя игроками «Химок» – полузащитниками Лукасом Верой и Зелимханом Бакаевым и нападающим Александром Руденко, а также с центрфорвардом «Ростова» Николаем Комличенко, которого выкупят за € 2,8 млн. А вот защитник «Локо» Наир Тикнизян, недовольный своим положением в команде, близок к уходу в «Црвену Звезду». Сербы сделали предложение в размере € 2 млн плюс бонусы, и москвичи склоняются к тому, чтобы принять его. Не останется в составе железнодорожников и Эдгар Севикян – вингер возвращается в «Ференцварош» после аренды.

Эдгар Севикян Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Рубин»

Казанский клуб объявил о продлении контракта с Олегом Ивановым. 38-летний полузащитник подписал контракт на год. Других официальных новостей из «Рубина» пока нет. Но в Татарстане хотят бросить вызов командам из топ-6. Инсайдер Иван Карпов написал, что глава республики Рустам Минниханов ищет возможность увеличить бюджет клуба – «Рубину» могут выделить до € 15 млн на продление контрактов с лидерами команды (прежде всего с Мирлиндом Даку) и покупку новичков. Отец Даку сообщил, что у казанцев есть предложения по трансферу его сына, а новости должны появиться после июньских матчей сборных.

Олег Иванов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Ростов»

Ростовский клуб на пороге перемен. Вслед за Данилом Глебовым, перешедшим в зимнее окно в московское «Динамо», команду покинут и другие её ведущие футболисты. Осипенко также близок к переходу в «Динамо», а Комличенко – в «Локомотив». По нашей информации, финалист Кубка России, скорее всего, потеряет и ещё целую группу игроков – могут уйти защитники Илья Вахания и Андрей Лангович, полузащитники Иван Комаров и Кирилл Щетинин, а также арендованный у «Зенита» Алексей Сутормин. Завершает работу также спортивный директор Алексей Рыскин. Что касается ожидаемой смены руководства, то президент «Ростова» Арташес Арутюнянц, по всей видимости, сохранит 49% акций и три места в совете директоров, а 51% акций остаётся за Ростовской областью. Главным человеком в клубе по влиянию станет бизнесмен Андрей Чайка – основатель ФК «Чайка».

Николай Комличенко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Акрон»

Первый сезон в РПЛ получился отличным для «Акрона» – тольяттинцы стали самыми успешными из дебютантов элиты. Во многом команде помогло закрепиться в топ-10 подписание Артёма Дзюбы. В межсезонье главным вопросом становилось продление контракта с лучшим бомбардиром в истории российского футбола. В первый день лета «Акрон» сообщил о заключении нового договора с Дзюбой на сезон-2025/2026. Стало известно, что нападающий будет зарабатывать 3 млн рублей в месяц без учёта бонусов за каждый выход на поле (500 тыс.) и голевые действия (1 млн). Кроме того, уходит из клуба генеральный директор Алексей Власов. Тольяттинцы объявили об этом ещё в конце марта.

Артём Дзюба Фото: ФК «Акрон»

«Крылья Советов»

Из «Крыльев Советов» по окончании сезона ушёл главный тренер Игорь Осинькин, вернувший самарцев из Первой лиги в РПЛ и проработавший с командой пять лет. Как сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией в клубе, «Крылья» должен возглавить Магомед Адиев. Если назначение экс-тренера «Химок», «Ахмата» и сборной Казахстана утвердят, то его ассистентом будет Сергей Булатов, которого также рассматривали на замену Осинькину. Других кадровых новостей пока не поступало, видимо, решение по игрокам примет уже Адиев. По нашей информации, самарский клуб может подписать полузащитника «Локомотива» Константина Марадишвили.

Игорь Осинькин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Динамо» Махачкала

Несмотря на слухи о возможной отставке Хасанби Биджиева, махачкалинский клуб сообщил о продлении контракта с главным тренером. Президент «Динамо» Гаджи Гаджиев заявил, что Биджиев продолжит работать с командой в следующем сезоне. Клуб из Дагестана планирует выкупить у «Зенита» арендованного защитника Илью Кирша. А спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов подтвердил интерес махачкалинского клуба к нападающему железнодорожников Тимуру Сулейманову. Москвичи ждут от «Динамо» официального предложения о трансфере.

Хасанби Биджиев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Ахмат»

Судьба «Ахмата» в РПЛ определилась только в прошедший уикенд – команда из Грозного победила в стыковых матчах «Урал» и сохранила место в элите. Теперь в клубе могут планировать трансферы, понимая, где будут играть. Пока известно, что Зорин не останется в «Ахмате» после аренды, а продолжит карьеру в «Спартаке». Помимо этого, грозненцам предстоит выбрать нового главного тренера. Сергей Ташуев был отправлен в отставку после поражения в первой игре стыков в Екатеринбурге.

Сергей Ташуев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Балтика»

После победы в Первой лиге и возвращения в элиту «Балтика» продлила контракт с главным тренером Андреем Талалаевым на два года. Калининградцы уже совершили и первые трансферы под РПЛ. «Балтика» купила за € 1,2 млн центрального полузащитника «Партизана» Стефана Ковача и подписала свободным агентом вингера «Арарата-Армения» Тентона Йенне. 26-летний босниец провёл в прошедшем сезоне 37 матчей во всех турнирах и набрал 6+4. У 24-летнего нигерийца 19 голов и пять голевых передач в 36 играх. Уходит из «Балтики» её бывший капитан Александр Осипов.

Стефан Ковач Фото: fc-baltika.ru

«Торпедо»

После возвращения с «Торпедо» в РПЛ Олег Кононов опроверг слухи о своей возможной отставке. «Я давно к этому привык. Не обращаю внимания», – сказал главный тренер москвичей в интервью «Чемпионату». Под выступление в элите команда, по словам Кононова, собирается усиливаться, так как «Торпедо» это необходимо. Основным стадионом на предстоящий сезон заявят «Арену Химки». А весной 2026 года планируют начать играть уже на своём новом стадионе.

Олег Кононов Фото: РИА Новости

«Сочи»

Сочинский клуб вернулся в РПЛ, победив в стыковых матчах «Пари НН». Пока остаётся неизвестной судьба главного тренера команды Роберта Морено. Испанец пропустил ответную игру в Нижнем Новгороде, как утверждали инсайдеры, из-за конфликта со спортивным директором Андреем Орловым. Однако в «Сочи» пока опровергают отставку Морено, поэтому нельзя исключать, что он останется в команде.

В южный клуб переходит из «Балтики» универсал Осипов. В завершившемся сезоне защитник/хавбек сыграл 28 матчей и набрал 2+1. По нашей информации, сочинцы также заберут из ЦСКА Гуарирапу. Клуб рассматривает Сауля как основного нападающего в РПЛ на будущий сезон. Продать его готовы за гораздо бо́льшую сумму, чем была прописана в арендном договоре с армейцами.