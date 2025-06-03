Индзаги подвис в «Интере», Фабрегаса хотят топ-клубы. Тренерские перестановки в Европе

Матч «ПСЖ» и «Интера» завершил не только розыгрыш Лиги чемпионов, но и очередной сезон в европейском футболе. Некоторые клубы из топ-лиг уже решили вопросы с тренерами. А вот кому-то ещё придётся серьёзно поработать. К примеру, до сих пор непонятно, сохранит ли «Интер» Симоне Индзаги и кто будет работать с «Тоттенхэмом».

АПЛ: «Тоттенхэм» может уволить Постекоглу, Аморим остаётся в «МЮ»

«Тоттенхэм» провёл неоднозначный сезон. С одной стороны, лондонский клуб прервал серию без трофеев, которая растянулась на 17 лет. Плюс получил место в Лиге чемпионов. В то же время «Тоттенхэм» откровенно разочаровал в АПЛ. 17-е место — что это вообще такое? Тренер Ангелос Постекоглу намекнул, что хотел бы продолжить работу в клубе. «Во всех интересных телесериалах третий сезон всегда лучше второго», — сказал австралиец в ходе парада по случаю победы в Лиге Европы. Правда, позднее он отметил, что «иногда главного героя убивают в конце истории».

Победа в ЛЕ пока не гарантирует Ангелосу Постекоглу сохранения работы в «Тоттенхэме» Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Издание The Telegraph утверждает, что руководство «Тоттенхэма» примет решение на этой неделе. При этом существует достаточно высокий риск, что Постекоглу отправят в отставку. А журналист Саша Тавольери написал в соцсетях, что Ангелоса уволят в ближайшее время. Основные кандидаты на пост главного тренера «Тоттенхэма» — Томас Франк из «Брентфорда», Марку Силва из «Фулхэма» и Оливер Гласнер из «Кристал Пэлас». Раньше была информация об Андони Ираоле, но испанец готов остаться в «Борнмуте».

Возможно, были вопросы по будущему Рубена Аморима в «Манчестер Юнайтед». Всё-таки команда завершила сезон на 15-й строчке в таблице АПЛ, проиграла в финале Лиги Европы и осталась без еврокубков на будущий сезон. Тем не менее португалец ещё перед заключительным туром сообщил команде, что остаётся. Информация от журналиста The Athletic Дэвида Орнштейна. А заодно специалист посоветовал Алехандро Гарначо искать новый клуб.

Примера: «Реал» назначил Алонсо, у Захаряна появился новый тренер

Главная тренерская новость межсезонья в Испании связана с «Реалом». То, о чём говорили в течение последних недель. свершилось. Карло Анчелотти уехал поднимать сборную Бразилии, а его место занял бывший футболист мадридского клуб Хаби Алонсо. Испанцу придётся сразу включаться в работу, ведь именно он повезёт команду на клубный чемпионат мира. «Реал» уже подписал парочку новых защитников (Дин Хёйсен и Трент Александер-Арнольд) и объявил об уходе возрастного Луки Модрича. Правда, хорват покинет испанский клуб после клубного ЧМ.

«Реал Сосьедад» тоже поменял главного тренера. Серхио Франсиско ранее рулил второй командой, а теперь возглавил основную. Иманол Альгуасиль покинул «Сосьедад», в системе которого работал с 2011 года. Он тренировал юношескую, вторую и основную (с 2018-го) команды. Может, у Арсена Захаряна получится под руководством нового коуча?

Серия А: «Интер» рискует остаться без Индзаги, «Наполи» сохранил Конте, камбэки в «Милане» и «Лацио»

«Милан» не порадовал болельщиков в минувшем сезоне. Восьмое место в Серии А, поражение в финале Кубка Италии, бесславный вылет в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов. Да, была победа в Суперкубке Италии, но за это не дают мест в международных турнирах. В ходе сезона командой руководили два португальских тренера — Паулу Фонсека и Сержиу Консейсау. Теперь этот пост доверили Массимилиано Аллегри. Кстати, он уже делал «Милан» чемпионом в 2011 году. Кажется, теперь повторить этот результат будет гораздо сложнее.

Джан Пьеро Гасперини будет работать с «Ромой» Фото: Marco Luzzani/Getty Images

«Рома» и «Аталанта» пока находятся без тренеров. Но здесь всё взаимосвязано. Джан Пьеро Гасперини ушёл из «Аталанты» спустя девять лет работы в Бергамо. Победа в Лиге Европы, несколько выступлений в Лиге чемпионов, статус топ-клуба Италии — седовласого тренера ещё долго будут помнить в «Аталанте». Похоже, теперь он возглавит «Рому». Инсайдер Фабрицио Романо пишет, что стороны согласовали трёхлетний контракт. Клаудио Раньери, как вы понимаете, больше не будет тренировать римский клуб.

«Аталанта» рассматривает кандидатуру Стефано Пиоли, который пока что работает в «Аль-Насре» (информация от Tutto Atalanta). Кстати, на него рассчитывает и «Фиорентина», ведь ранее она рассталась с Раффаэле Палладино (Gazzetta dello Sport). Правда, бергамаски сыграют в Лиге чемпионов, а флорентийцы — только в Лиге конференций. Ещё один кандидат на пост главного тренера «Аталанты» — Тьяго Мотта.

Маурицио Сарри снова возглавил «Лацио». Римский клуб расторг контракт с Марко Барони. А что с «Ювентусом»? Опираемся на информацию от Sky Sport Italia. Пока всё идёт к тому, что Игор Тудор сохранит свой пост. У него есть доверие со стороны руководства и хорошие отношения с футболистами. Правда, источник добавляет, что нельзя исключать появления неожиданного имени.

Антонио Конте продолжит работу в «Наполи» Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

«Наполи» решил вопрос с сохранением Антонио Конте. Ключевой стала встреча тренера с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом. А вот будущее Симоне Индзаги в «Интере» остаётся туманным. Есть вероятность, что тренер подпишет контракт с «Аль-Хилялем» — саудовский клуб готов платить большие деньги. По данным Gazzetta dello Sport, «Интер» рассматривает вариант с приглашением Сеска Фабрегаса из «Комо». План Б — Роберто Де Дзерби из «Марселя» или Кристиан Киву из «Пармы» (бывший футболист миланского клуба).

Бундеслига: «Байер» попрощался с Алонсо и уже нашёл ему замену

«Байер» вступит в новый сезон с новым тренером. В прошлом сезоне Хаби Алонсо оформил «золотой» дубль — победил в чемпионате и Кубке Германии. На этот раз «Байер» взял только Суперкубок страны. Алонсо ушёл на повышение — заключил контракт с «Реалом». Замену ему нашли достаточно быстро — пригласили Эрика тен Хага. Нидерландский тренер заявил, что планирует создать амбициозную команду. Задача не самая простая, учитывая, что некоторых лидеров растащат по другим клубам.

«РБ Лейпциг» по-прежнему находится без главного тренера. Марко Розе уволили в ходе прошлого сезона, после чего назначили временщика — Жольта Лёва. Команда пролетела мимо еврокубков и теперь ищет нового тренера. Если верить Kicker, в списке претендентов бывший коуч «Вердера» Оле Вернер и Александер Блессин из «Санкт-Паули». Bild утверждает, что «Лейпциг» договорился с Фабрегасом, однако «Комо» отпустит тренера только за € 20 млн. В спортивной прессе мелькает ещё один вариант — Рауль. Ранее испанец покинул «Кастилью».