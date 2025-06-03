Рассказываем, как это случилось и где играл экс-полузащитник «Спартака», ЦСКА, «Ростова» и «Рубина» в последние годы.

Ерёменко вызвали в сборную спустя 9 лет! Камбэк обидно сорвался, но что с ним вообще было?

Романа Ерёменко мы запомнили как звезду российского чемпионата и героя скандального перехода из ЦСКА в «Спартак», пусть и не напрямую, а после двухлетнего бана из-за проваленного допинг-теста. За девять сезонов в РПЛ полузащитник провёл 180 матчей, забил 39 мячей и отдал 27 голевых передач. Взял чемпионский титул с армейцами, Кубок России и Суперкубок с «Рубином».

После того как Ерёменко поиграл в своём четвёртом за карьеру клубе РПЛ «Ростове» и навсегда покинул Россию в феврале 2021-го, казалось, что Роман завершит карьеру. Он был уже не тот, что на пике. Более того, сделал ещё одну длительную паузу, не выступая за профессиональные клубы почти полтора года. При таких перерывах на высокий уровень, как правило, не возвращаются. Ходили слухи, что Ерёменко задумывается о тренерской карьере в Финляндии и вошёл в штаб клуба «Тиккурила» из четвёртого дивизиона.

Но этот инсайд оказался фейком. На самом деле полузащитник не собирался вешать бутсы на гвоздь в 34 года. Ерёменко поддерживал форму, тренируясь с ФК «Викингит» и «Яро», ждал подходящего предложения из-за границы. Его брат экс-полузащитник «Сатурна» Алексей Ерёменко рассказывал тогда о планах Романа:

«Изначально он хотел больше времени проводить с семьёй, которая оставалась в Финляндии. Потом были варианты, но по разным причинам сорвалось. Так одно трансферное окно пролетело мимо, второе… Есть ли шанс возвращения Ромы в Россию? Нет, сюда не хочет. Роме уже 35, надеется подыскать что-то поспокойнее. В идеале – поиграть на Ближнем Востоке. Главное – чтобы семья была рядом. В «Ростове» в какой-то момент с этим возникли непреодолимые трудности. В той же Финляндии не горит желанием играть. Прежде всего из-за искусственных газонов, которых там очень много. Не хочется снова колоть обезболивающие».

Тем не менее летом 2022-го Ерёменко подписал контракт с финским клубом ХИФК. В местной Вейккауслиге играют по хорошо забытой в России системе «весна-осень», так что Роман включился в дело по ходу сезона. Полузащитник согласился помочь в борьбе за выживание аутсайдеру финского чемпионата, видимо, чтобы не уезжать из столицы – ХИФК базируется в Хельсинки.

Роман доказал на своём примере справедливость выражения «талант не пропьёшь». Он вернулся на поле, набирал форму через игры и в сентябре-октябре в пяти матчах турнира группы аутсайдеров у него 2+1. Впрочем, результативные действия Ерёменко не спасли слабейшую команду чемпионата Финляндии от вылета.

Зимой 2023-го экс-полузащитник «Спартака» и ЦСКА тоже, судя по всему, не нашёл вариантов за границей. В результате в мае подписал контракт с «Хонкой» из Эспоо – одним из фаворитов Вейккауслиги. Ерёменко выдал достаточно хороший сезон: несколько раз попадал в символическую сборную, забил четыре мяча и отдал пять голевых передач в 26 матчах. Дошёл с командой до финала Кубка страны, где «Хонка» всё же уступила «Ильвесу» (1:2). Роман даже вернулся в еврокубки, однако в Лиге конференций представитель Финляндии выбыл уже в первом раунде, проиграв казахстанскому «Тоболу» (1:2 на выезде и 0:0 – дома).

Но клуб из Эспоо ждал печальный финал не только в Европе. «Хонка» финишировала на пятом месте, а по окончании сезона была переведена в четвёртый дивизион из-за финансовых проблем. Поэтому в 2024 году Роман снова всю зиму оставался без команды. 37-й день рождения встретил безработным. Отец полузащитника Алексей Ерёменко-старший рассказывал в интервью для «Чемпионата» о ситуации, в которой оказался его сын:

«Сейчас Роман в Финляндии с семьёй, недавно родился четвёртый ребёнок – доченька. Пока ни с кем контракт не подписывает. Посмотрим, как дальше будет. Желание продолжать карьеру есть, однако пока Рома ждёт. Последняя на данный момент команда Романа, «Хонка», обанкротилась. Неожиданно для всех, потому что этот клуб всегда был очень солидным — но так получилось, что поделать».

РОМАН ЕРЁМЕНКО В «ХОНКЕ» Фото: Matti Raivio/IMAGO/ТАСС

Складывалось впечатление, что сама жизнь подталкивает Ерёменко к тому, чтобы завершить карьеру. Но любовь к футболу опять перевесила. В мае прошлого года Роман подписал контракт с поднявшимся в Вейккауслигу из второго дивизиона «Гнистаном». Эта команда также базируется в Хельсинки. Правда, сезон-2024 получился для полузащитника не особенно ярким с точки зрения статистики. Он сыграл всего 19 матчей и набрал 2+2.

Тем не менее в январе 2025-го у почти что 38-летнего на тот момент Ерёменко появился реальный шанс уехать в более сильную лигу Европы. Полузащитника пытался подписать в шотландский «Сент-Джонстон» финский тренер команды Симо Валакари. Играя с «Рейнджерс» и «Селтиком» на крупных стадионах при переполненных трибунах, Роман вновь смог бы почувствовать вкус большого футбола. К сожалению для двух финнов, шотландцы отказались дать возрастному игроку разрешение на работу. Сам Ерёменко, комментируя срыв трансфера, признался:

«Уехать играть за границу – это всегда маленькая мечта. Возможно, даже когда мне будет 50 лет! Надежда умирает последней. Так я всегда думал. Было бы здорово вновь поиграть за рубежом. Место не имеет значения. Я открыт для всех вариантов. Определённо, хочу продолжать играть настолько долго, насколько смогу. Не вижу причин останавливаться».

Возможно, трансфер в «Сент-Джонстон», пусть и сорвавшийся, как-то дополнительно мотивировал Ерёменко в плане подготовки к сезону. По крайней мере, начал он сезон-2025 очень солидно. В первых семи турах Вейккауслиги заработал пять результативных баллов (1+4). «Гнистан», завершивший восьмым прошлый чемпионат, борется за топ-6 и попадание в чемпионскую группу. Ерёменко играет в центре поля вместе с экс-полузащитником «Зенита», «Томи», «Крыльев Советов» и «Рубина» Евгением Башкировым. Роман – лучший в команде по ударам, точным передачам на чужой трети поля и пасам под удар.

В результате новый главный тренер сборной Финляндии датчанин Якоб Фрийс, возглавивший команду Суоми в январе 2025 года, включил 38-летнего Ерёменко в состав на июньские домашние матчи отборочного цикла ЧМ-2026! Причём с фаворитами группы – Нидерландами и Польшей. К слову, начали финны этот цикл с выездных встреч. Победили Мальту (1:0) и заработали только ничью с Литвой (2:2), упустив по ходу игры преимущество в два гола.

ЯКОБ ФРИЙС Фото: Mindaugas Kulbis/AP Photo/ТАСС

Возвращение Ерёменко в сборную Финляндии было бы похоже на сказку. В последний раз Роман выступал за национальную команду почти девять лет назад – в сентябре 2016-го. После дисквалификации тренеры сборной забыли о нём.

«Ерёменко очень опытный игрок, – объяснил своё решение Фрийс. – И он очень хорош в своём клубе. Вот две причины, почему Роман вызван. Надо подумать, как он может помочь и как будет выглядеть структура команды на футбольном поле. Ерёменко был очень счастлив, что его вызвали в сборную. Но в то же время немного удивлён. Приятно осознавать, что у меня есть игрок, который с нетерпением ждёт этих матчей. Думаю, он сможет внести свой вклад».

Однако возвращение Ерёменко в сборную откладывается как минимум до сентября. Накануне финские СМИ сообщили, что полузащитник выбыл из состава национальной команды из-за травмы. В июне Роман будет, возможно, главным болельщиком команды Фрийса.