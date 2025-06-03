«Плохое, но единственное решение». Клубы проголосовали, кто должен заменить «Химки» в РПЛ

Формально убрали три команды, но Нижний предложили оставить. Однако это решение ещё нужно утвердить.

Мы уже рассказывали вам: последние дни РПЛ живёт в парадигме неопределённости. Причём по базовым вопросам – в первую очередь – состава участников на следующий сезон. Хоть и стыковые встречи давно завершились. Проблемы доставили «Химки», которые зачем-то сохранились по спортивному принципу, а потом не получили лицензию для участия в следующем сезоне. Если бы вылетели напрямую – всем было бы проще. Если бы через стыковые матчи – тоже. Но футболисты и штаб не сдавались – заняли 12-е место. А вот клуб после доставил остальным кучу проблем.

На выходных в медиа уже бурлила дискуссия – сколько команд будет в РПЛ: 15, 16 или вообще 18? Босс РФС Александр Дюков допускал первый вариант, хоть и считали его малореалистичным. Второй – считался базовым. Третий – скорее нереальным. Уж слишком мало времени для таких реформ. Первая инстанция, которая должна была высказать свои рекомендации – клубы РПЛ. Во вторник у них прошло общее собрание, формулировки с которого ввели всех в некоторое заблуждение.

Первая цитата в паблике: «Пари НН», «Оренбург» и «Факел» исключены из состава участников РПЛ. Все три клуба покинули лигу по спортивному принципу». Также из РПЛ были исключены «Химки», ведь они не получили лицензию РФС-1 на следующий сезон. Приняты же в высшую лигу «Балтика», «Торпедо» и «Сочи», вышедшие по спортивному принципу.

Игроки «Факела» и «Оренбурга» Фото: Пресс-службы «Оренбурга» и «Факела»

Вскоре выяснилось – это решение абсолютно формальное и бюрократическое. Лига просто не могла не исключить тех, кто вылетел/не получил лицензию, и не принять тех, кто поднялся. После чего клубы должны были высказать свои пожелания в отношении того, кто должен остаться в РПЛ, чтобы не рушить формат 16-командного соревнования.

Снова пошли инсайды, которые позже подтвердились. Согласно им – бо́льшая часть поддержала идею предоставления возможности «Пари НН» сыграть в следующем сезоне. После – лига высказалась официально

РПЛ заявление Клубы РПЛ согласно Регламенту и запросу РФС на общем собрании сформировали позицию относительно того, кто должен занять место ФК «Химки», не получившего лицензию РФС-1. Большинством голосов с учётом спортивных итогов сезона-2024/2025 исполкому РФС рекомендовано рассмотреть кандидатуру футбольного клуба «Пари НН». Мнение РПЛ будет учитываться при принятии финального решения исполкомом РФС.

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов почти сразу поблагодарил клубы РПЛ за поддержку: «Мы благодарны нашим партнёрам по РПЛ за поддержку. Окончательное решение за РФС, будет приниматься на исполкоме. Однозначно сейчас сказать ничего нельзя. Может произойти что угодно. Это футбол»

А затем выступил и президент РПЛ Александр Алаев.

– Сегодня ситуация форс-мажорная в связи с неполучением лицензирования «Химками». Нас стало 15. Если клуб не получает лицензию, то РПЛ и РФС принимают решение. Всё определяет общее собрание. Мы внесли в эту повестку. Большинством мы сошлись. Однозначной трактовки в регламенте нет. По смыслу: тот, кто выше, тот и должен остаться. Мне не нравится этот пункт регламента. Обидно, что такой хороший сезон был смазан стыковыми играми и неопределённостью. Всех ситуаций в регламенте не учтёшь. Мы работаем над этим.

– А ваша позиция?

– Моя позиция была другая. Я предлагал РФС поменять его — «Химки» в случае неполучения лицензии опускались на 16-е место. «Оренбург» и «Ахмат» играли бы стыковые матчи. Когда обсуждали, решили действовать по регламенту. За явным большинством — принято решение «Пари НН». Коллеги из РФС ждут позицию ФНЛ. На бюро исполкома будет принято решение.

– При этом в стыках «Пари НН» фактически отсутствовал спортивный принцип.

– Смотрел все матчи. Гипотезы выдвигать не буду. Фактов, что матч «Сочи» — «Пари НН» носил неспортивный характер, нет. Когда у футболистов сидит в голове план «Б», то это влияет. Подозревать никого не хочу.

– 18 или 15 команд в РПЛ – обсуждался ли такой вариант?

– У нас есть действующие контракты с партнёрами, в которых чётко обозначено количество матчей. Я читал предложения про 15 команд. Это сразу меньшее количество матчей. Пересмотр всех контрактов. Неровный календарь – какие-то команды получат преимущество. Я благодарен клубам. Мы приняли плохое решение, но оно единственное, которое есть. Проведём работу над ошибками и будем двигаться дальше.

Теперь аналогичную позицию должны сформировать клубы ФНЛ – ведь ранее заявлялось, что они тоже станут участниками этого процесса. После чего вопрос будет вынесен на исполком РФС, который, со слов Максима Митрофанова, пройдёт уже на этой неделе. Там и состоится финальное утверждение состава участников на следующий сезон.