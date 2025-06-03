Топ-матчи среды: Германия — Португалия в футболе, «Ролан Гаррос» и волейбол

Лучший спорт 4 июня: Мирра Андреева против сенсационной француженки в Париже, США — Италия в женской Лиге наций. Не пропустите!

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Время в материале указано по Москве.

🎾 13:30*: Мирра Андреева (Россия, 6) — Лоис Буассон (Франция, WC), «Ролан Гаррос», 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: повторит ли Мирра своё прошлогоднее достижение на «Ролан Гаррос»?

Мирра Андреева стала единственной представительницей России, кто добрался до 1/4 финала «Ролан Гаррос» в одиночном разряде. Чтобы сделать шаг по сетке вперёд и повторить прошлогодний результат, 18-летней россиянке необходимо справиться с обладательницей уайлд-кард, француженкой Лоис Буассон, которая на четыре года её старше и занимает сейчас 361-е место в рейтинге. Отметим, что для Буассон это дебютный ТБШ в карьере, по ходу которого она выбила из сетки двух сеяных соперниц — Элисе Мертенс (24) и Джессику Пегулу (3). Ранее Лоис и Мирра друг с другом не играли, а будущая победительница далее сразится с кем-то из пары Мэдисон Киз — Кори Гауфф.

🏐 20:00: США — Италия, Лига наций, женщины

Интрига: первая проверка США под руководством нового главного тренера

Уже в первом матче предварительного этапа Лиги наций встретятся олимпийские чемпионки и действующий победитель турнира — Италия и вице-чемпион Олимпийских Игр — сборная США. Американки чаще других поднималась на верхнюю ступень пьедестала в Лиге наций. Но сейчас у США начинается новая история, потому что бессменный наставник Карч Кирай, работавший главным тренером сборной на протяжении 12 лет, ушёл в отставку. Теперь руководить национальной командой будет Эрик Салливан, и это окажется первая проверка для нового наставника.

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⚽️ 22:00: Германия — Португалия, Лига наций УЕФА, Лига А, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: пойдёт ли Германия за первым трофеем?

Удивительно, но сборная Германии – единственный полуфиналист, который до сих пор не выигрывал Лигу наций. Однако теперь, вероятно, время пришло. Ведь многое складывается в их пользу: в первую очередь – «Финал четырёх» проходит именно в Германии. И если прошлым летом команде Нагельсмана не удалось взять титул на родной земле, то сейчас хороший шанс реабилитироваться. Тем более аж три португальца выступали за «ПСЖ» в финале ЛЧ. И явно только сейчас отходят от торжеств. Плюс уверенности не добавляют слухи о скором приходе в национальную команду Жозе Моуринью. Так что Германия фаворит не только полуфинала, но и турнира.