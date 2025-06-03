Самая громкая отставка года! Почему ушёл Индзаги и что теперь делать «Интеру»?

Пока Симоне Индзаги пакует чемоданы в Саудовскую Аравию, где-то на юге потирают руки и ехидно улыбаются Антонио Конте и Аурелио Де Лаурентис. В следующем сезоне у Конте появляется большое усложнение в виде Лиги чемпионов. Как показывает карьера Антонио, рвать всех во внутреннем чемпионате при наличии еврокубков ему значительно сложнее, чем без них.

Однако прямо сейчас из-под ног главного конкурента «Наполи», «Интера», вылетает одна из важнейших опор. В связи с уходом Индзаги миланцы рискуют завязнуть в перестройке. Так что, возможно, в следующем сезоне у «Наполи» в Серии А не будет ни одного явного соперника в борьбе за титул. «Милан» уже поменял тренера, «Рома» и «Аталанта» – в процессе. Может поменять тренера «Ювентус». Или может оставить Игора Тудора. И тут большой вопрос, что хуже, – затеять очередную перестройку или сохранить грустную стабильность, которая есть сейчас?

Вот что случилось, если вы вдруг упустили: Официально Индзаги ушёл с поста главного тренера «Интера»

Короче говоря, казалось, что «Интер» и «Наполи» зайдут в следующий сезон Серии А самыми готовыми и собранными. И что именно они вновь разыграют титул. Однако уход Индзаги радикально меняет весь ландшафт. Это затрагивает не только «Интер», но и весь чемпионат Италии.

Почему уходит Симоне? Во-первых, конечно, деньги. Фабрицио Романо рапортует: € 26 млн за сезон, контракт на два года. По данным СМИ, зарплата Индзаги по сравнению с «Интером» вырастет в шесть раз. Можно что угодно говорить об отсутствии амбиций, о «предательстве футбола», о выборе «простого пути». Если кто-то сильно хочет, можно даже осудить Индзаги. Но разве можно его не понять? У него 26 миллионов причин, чтобы поехать в «Аль-Хиляль»! Точнее, 52 миллиона. Контракт ведь до 2027 года. Выбор Индзаги можно не принимать. Но не понять его довольно трудно.

Однако только ли в деньгах дело? Достаточно ли сделал «Интер», чтобы удержать Симоне? Речь в данном случае не о зарплате. Очевидно, что миланцы не в состоянии повторить оффер «Аль-Хиляля». Речь о будущем – о том, как будет выглядеть команда.

В «Интере» назрело обновление. Из нынешнего состава Индзаги выжал если не максимум, то близко к этому. Некоторым игрокам уже много лет, некоторые просто не тянут уровень. Подробнее об этом можно прочитать по ссылке ниже.

Этим летом требуется большая закупка. Нет сомнений, что Индзаги это понимал. И у него была встреча с руководством «Интера». Может быть, ему не дали гарантий усиления состава? Или готовы были гарантировать меньше, чем Симоне хотел? Если так, это существенная причина, по которой он мог принять окончательное решение об уходе.

Но возможен ещё один вариант. Последний матч Индзаги в «Интере» – поражение 0:5 от «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов. Это тяжеленный удар и для клуба, и персонально для тренера. Кроме того, для Индзаги это уже второе поражение в финале ЛЧ. Человек он горячий, эмоциональный. В теории мог и психануть – в духе «да гори оно всё огнём!».

Симоне Индзаги после финала ЛЧ Фото: Stu Forster/Getty Images

Грустно, если это повлияло на его решение уйти. Все люди склонны поддаваться эмоциям. Кто-то больше, кто-то – меньше. Но так или иначе это касается всех. Другое дело, что принимать ключевые решения под влиянием эмоций – не лучший выбор. Большие тренеры, большие личности стараются этого избегать. Индзаги виделся как раз большим – и тренером, и личностью. И если он действительно решил уйти из «Интера» под влиянием разгрома от «ПСЖ», это повод пересмотреть масштаб его личности в сторону уменьшения.

«Интер» теперь ждут большие изменения. В качестве возможной замены Индзаги СМИ называют три фамилии: Сеск Фабрегас, Кристиан Киву и Роберто Де Дзерби. Сеск – огромный талант. Он отлично работает в «Комо». Им интересовались многие – например, «Байер» и «Рома». Но и «Комо» не хочет его отпускать, и сам испанец, судя по всему, не рвётся на выход. Хотя если придёт «Интер», он, возможно, хорошенько задумается.

Впрочем, при всех талантах и успехах Сеск – начинающий тренер. Рулить «Комо», который только вышел из Серии В, и «Интером», который дважды за последние три года играл в финале Лиги чемпионов, – это очень разные работы. Большой вопрос, готов ли испанец к такому резкому повышению. Так что если «Интер» его всё-таки заполучит, это будет серьёзный риск.

Сеск Фабрегас Фото: Marco Luzzani/Getty Images

То же самое касается и Кристиана Киву. Он бывший игрок «Интера», после завершения карьеры тренировал команды «нерадзурри» разных возрастов. Он не чужой человек. Плюс по ходу сезона-2024/2025 Киву возглавил «Парму» и отлично себя проявил. Команда сохранила место в Серии А. «Парма» даже помогла «Интеру» в борьбе за скудетто – в предпоследнем туре отобрали очки у «Наполи» (0:0). Правда, перед этим команда Киву отобрала очки и у «Интера» (2:2).

Тем не менее 13 матчей в Серии А вряд ли достаточно, чтобы возглавить команду-финалиста Лиги чемпионов. Даже при том, что Киву – в доску свой.

Кристиан Киву Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

Де Дзерби – самый опытный из списка кандидатов, которые мелькали в СМИ. Он тренер с идеями, его команды играют ярко и узнаваемо. Но есть нюанс: Де Дзерби – очень тяжёлый человек. Везде, где он работал, у него были конфликты. «Марсель», где Роберто трудится сейчас, не исключение. К примеру, по ходу сезона он однажды объявил игрокам, что не хочет их тренировать. После чего ушёл с поля и досматривал тренировку, отстранившись от всех. Команда в итоге заняла второе место в Лиге 1, пробилась в Лигу чемпионов. Но вопросов к Де Дзерби немало – и по игре «Марселя», и по атмосфере внутри.

Как бы там ни было, «Интеру» нужен новый тренер. Наилучшим решением было оставить Индзаги. Но случилось как случилось: Симоне едет на Ближний Восток. Может быть, где-то недоработал клуб – не смогли убедить тренера остаться. Может, Индзаги был абсолютно непреклонен. А может, всё вместе.

Когда из «Интера» уходил Антонио Конте, казалось, что миланцы неизбежно откатятся назад. Ещё бы – потерять такого специалиста! Симоне Индзаги, которого пригласили на освободившееся место, уступал Конте и в достижениях, и в статусе. Всё это выглядело как шаг назад. Однако Индзаги не просто взял команду Конте – он её модернизировал и добился очень хороших результатов.

Сейчас тоже кажется, что найти тренера, равного Индзаги, «Интеру» будет очень сложно. Те, кто фигурирует в прессе, точно не ровня Симоне. Во всяком случае, пока. Однако Беппе Маротта уже не раз доказывал, что у него великолепный вкус и невероятная чуйка. Так что нельзя исключать, что о Симоне Индзаги в «Интере» скоро никто и не вспомнит, каким бы классным он ни был.