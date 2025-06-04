Карпин ломает свою репутацию. Ведь изначально можно было вести себя честнее

В феврале 2025 года Валерий Карпин ушёл из «Ростова», объяснив это усталостью. Тренер рассуждал, что эффект от поездок накопительный, и больше не мог всё это терпеть. Часть общественности справедливо посчитало это неискренним заявлением. Ведь в тот же период появились первые слухи о смене в донском клубе руководства и в целом общей концепции. Можно ли предположить, что Карпин всё знал и просто не захотел в этом участвовать? Да. Вправе ли мы его за это осуждать? Нет.

Второй причиной ухода Карпин назвал желание сосредоточиться на сборной России. Общественность восприняла это как ещё одну большую странность. Ведь до лета у национальной команды было запланировано всего два матча. Да, приехали целые Гренада и Замбия. Но подготовка к ним вряд ли кого-то напрягла. Особенно к первой встрече, которая проводилась, по сути, ради Артёма Дзюбы. Сам РФС параллельно сообщал, что не возражал против совмещения. Поэтому едва ли сборная – важный аргумент. Однако сейчас, когда Карпин максимально близок к московскому «Динамо», ситуация кажется более понятной. Похоже, вся усталость нивелируется тремя месяцами отдыха и просто хорошим предложением из города с аэропортом – от клуба, с которым он сможет побороться за трофей.

Мы слушаем и не осуждаем Валерия Георгиевича. Как не осуждаем и ростовскую аудиторию, которая в местных пабликах всё чаще задаётся вопросом: так ли уж прекрасен образ Карпина? Человека, который много рефлексировал из-за своей жизни в переездах и проблем клуба, а потом всё это бросил и теперь рассуждает о высоких материях? Ведь оказалось, что и без него на Дону есть жизнь. Можно поставить малоизвестного аналитика, и результаты не то что не станут хуже – даже улучшатся. «Ростов» больше 10 лет не доходил до финала Кубка России. А теперь оказался там. Да, уступил ЦСКА в серии пенальти. И скоро команду, вероятно, ждёт большая перестройка. Но игроки и тренерский штаб остались в этой сезонной истории до конца. Правда, уже без Карпина, выбравшего для себя иной путь.

«Динамо» мы пытаемся просто понять. Клуб действительно оказался в сложной ситуации. Одно дело – договориться с тренером, который сам этого очень хочет, другое – достигнуть соглашения с РФС. После ухода Карпина руководство нашего футбола для себя наверняка решило, что наконец-то получило полностью свободного тренера. Потом генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов и вовсе заявил, что ничего не знает о переговорах тренера с «Динамо». И только недавно Александр Дюков, по сути, дал на это добро. Мол, обсуждение этой истории возможно. Да, последовательность решений тоже на высоком уровне – вместе с непониманием того, чего же в РФС хотят на самом деле – свободного тренера или совмещающего. При этом сам Валерий Георгиевич пока ничего не подтверждает.

Валерий Карпин главный тренер сборной России «Возглавлю ли «Динамо»? Откуда я знаю? Веду ли переговоры? И с «Динамо» тоже. Варианты из России. Проблема совмещения с московским клубом логичнее, чем с «Ростовом». А если сборную не вернут? Приоритет – сборная. С момента отстранения прошло три года. Готов или не готов совмещать – узнаете. Если приступлю к клубной работе – узнаете».

Согласитесь, звучит немного странно. С одной стороны, работа в клубе. С другой – в приоритете сборная. Смоделируем ситуацию: Россию возвращают к турнирам в начале 2026-го? Получается, Карпин должен будет сразу уйти из клуба? В чём смысл для «Динамо» звать тренера на полгода или, предположим, на год. Да и даже на полтора – если его в любой момент можно потерять? Или в клубе настолько убеждены, что бан продлится дольше, поэтому видят в приглашении Валерия Георгиевича перспективу. Тоже хотелось бы получить ответ.

Если не углубляться в детали, история выглядит романтично: тренер сборной России заходит в яркий проект, чтобы довести клуб до титула. Параллельно он ещё и больше зарабатывает – хотя бы из-за того, что наконец-то совершил невозможное: объединил три букмекерских контракта – личный, со сборной и с клубом – в один. Но при этом даже в подобной ситуации Карпин остаётся собой. И не сильно подбирает выражения. Ведь, по его недавним словам, не титулами нужно оценивать работу тренера. Боюсь, в «Динамо» – если назначение всё-таки случится – таких словесных аллюзий не поймут.

Карпин этому клубу нужен для трофеев. Другие варианты исключены. При этом самому тренеру и правда можно было бы вести себя чуть искреннее. Никто ведь не осудит его за желание работать в Москве, бороться за самые высокие места и зарабатывать больше? Просто сама форма прихода к этому могла быть другой.