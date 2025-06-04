«Это словесная пощёчина». Энрике раскритиковали за наезд на журналистку после финала ЛЧ

Луис Энрике остаётся верен себе. Даже после грандиозной победы в финале Лиги чемпионов он вляпался в скандал из-за резких слов в адрес журналистки. На родине испанца тут же раскритиковали и напомнили, как он провалился с национальной командой.

Что произошло

После победы в финале Лиги чемпионов Луиса Энрике пригласили на общение в эфире канала Movistar+. Его ждал разговор с журналистками Моникой Марчанте и Сусаной Гуаш. Компанию им составил эксперт — воспитанник «Реала» Альваро Бенито. «Я здесь ради Моники. Вы все это знаете. В меньшей степени это касается тебя, Альваро. Но я здесь точно не ради вас», — последние слова испанский тренер адресовал Гуаш. Последовала реакция журналистки: «Время летит. Сколько уже лет прошло?» Ответ Энрике: «Не знаю. Я по-прежнему молод. Не знаю, сколько времени прошло». В конце интервью Гуаш подчеркнула, что «тренер Энрике всегда готов уколоть».

В чём же причина такой резкой реакции испанца? Гуаш и Энрике ругались ещё во время работы тренера в «Барселоне». Пик конфликта пришёлся на апрель 2016 года. Перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» Луис Энрике грубо прокомментировал вопросы журналистки: «Ваш анализ довольно поверхностный и беспричинный. Он не имеет ничего общего с профессиональным. Спрашивайте, что хотите, а я отвечу на те вопросы, на которые захочу». Когда журналистка попросила Энрике ответить на вопрос, какой игры он ждёт от «Атлетико», тренер с раздражением предложил ей пообщаться об этом с Диего Симеоне.

Что сказала журналистка после инцидента в Мюнхене

Сусана Гуаш дала комментарий для Onda Cero. По её мнению, тренер позволил себе едкий комментарий, хотя понимал, что его ждёт общественное порицание.

«Я не видела его девять лет. Осознаю́, что Луис не забыл мою работу. Очевидно, она ему не понравилась. Дело вкуса. Прошло почти 10 лет, он делает свою работу, я — свою. Это самое главное. Энрике по-прежнему думает, что журналисты не имеют ни малейшего понятия о футболе. Я не нашла ничего смешного в том, что он сделал после финала ЛЧ. Он понимал, что станет объектом публичных насмешек и сплетен в социальных сетях. Луис знал, что делал. Удивительно, что он продолжает уделять мне столько внимания. Энрике как будто ждал девять лет, чтобы сказать, что Моника Марчанте нравится ему как журналистка больше, чем я. Кого следует назвать тренером года? Луиса Энрике, тут нет никаких сомнений».

Сусана Гуаш с трофеем Лиги чемпионов Фото: Из личного архива Сусаны Гуаш

Какой была реакция испанских журналистов

Фелипе дель Кампо: «Это была словесная пощёчина. Я так часто защищал Луиса Энрике, что уже устал. Нужно ли было сводить счёты с Сусаной после победы в самом престижном клубном турнире Европы? Мне кажется, Луис одержим спортивными журналистами. Когда он тренировал сборную Испании, та вылетела в 1/8 финала чемпионата мира. Поражение в матче с Марокко — самое большое разочарование национальной команды за последнюю четверть века. Да, он привёл «ПСЖ» к победе в Лиге чемпионов. Но команда, по сути, отдыхала начиная с марта. Этот успех следует разделить со спортивным директором, собиравшим игроков, и с владельцем, тратившим деньги. У Сусаны больше заслуг с её 20-летним стажем, чем у Луиса Энрике даже с двумя трофеями Лиги чемпионов».

Латиго Серрано: «Луис Энрике — фантастический тренер. Он пришёл в себя после провала со сборной Испании на ЧМ-2022. Но мне иногда не нравится, как Луис разговаривает. Мне он кажется сварливым. Ощущение, что ему всегда приходится жить в грязи».

Мигель Кинтана: «Со стороны Энрике это было несколько грубо. Тренер прав в некоторых вещах, которые он говорит о журналистах, но иногда Луис переходит определённые границы из-за своей грубости».

Луиса Энрике до сих пор критикуют на родине из-за провала на ЧМ-2022 Фото: Stu Forster/Getty Images

Пабло Парра: «В последнее время часто появляется вопрос: почему Луиса Энрике так часто критиковали в сборной за его отношения с прессой? Луиса убрали из национальной команды не из-за журналистов. Его уволили результаты, а не Сусана Гуаш, Фелипе дель Кампо или Пабло Парра. Некоторые решения тренера в сборной выглядели сомнительно. Его уволили из-за разочаровывающего выступления на чемпионате мира. Луис Энрике — выдающийся тренер. Он сделал «ПСЖ» конкурентоспособной машиной. Однако давайте ещё раз проясним: из сборной его выгнала не пресса. Уход тренера стал следствием результатов. В футболе это всегда имеет значение».

Луис Энрике часто грубит журналистам

Перепалка с журналистами — привычное дело для Луиса Энрике. Такое водилось за ним и в Испании, и во Франции. К примеру, после одного из победных матчей «ПСЖ» тренера попросили сказать, что можно улучшить в игре команды. «Вы самый негативный журналист в истории футбола», — буркнул испанец, отдал микрофон и скрылся из кадра. В Испании привыкли к вулканическому характеру Энрике, а у французов первое время такое поведение вызывало полное недоумение.

В октябре 2023 года «ПСЖ» влетел «Ньюкаслу» (1:4) в Лиге чемпионов. Тренера после матча попросили ответить на вопрос о тактической схеме с четырьмя нападающими, из-за чего команда потеряла баланс. «Я тренер, это моё решение», — резкий ответ испанца удивил французских журналистов. Они рассчитывали на более глубокий анализ.

2021 год. Перед полуфиналом Лиги наций с Италией главный тренер сборной Испании Луис Энрике отметился странным высказыванием в адрес журналистов: «Я вас не читаю, потому что никто не знает больше меня. Нет такого мнения, которое меня бы заинтересовало. Если кому-то не нравится мой стиль, мне плевать. Это если говорить вежливо». Похоже, в дальнейшем список резких слов Луиса Энрике в адрес журналистов будет только длиннее.