«Перед встречей с Макроном снял очки». Большое интервью с Сафоновым после победы в ЛЧ

Кто кому помог больше — Матвей Хвиче или наоборот? Как конкуренция с Доннаруммой? Вратарь «ПСЖ» приехал в сборную России и поговорил со СМИ.

В пять утра 4 июня Матвей Сафонов прилетел в Россию. Всё ради товарищеского матча с Нигерией, который пройдёт уже в эту пятницу в «Лужниках». Ещё вчера тренер вратарей сборной Виталий Кафанов анонсировал, что если Матвей прилетит, то лишь на игру с Нигерией, но этот матч – точно его. И как только юридических ограничений для нового победителя Лиги чемпионов из России не осталось – Матвей приехал в сборную. Сначала, правда, на медобследование, и пока – без утренней тренировки. Но к журналистам вышел – и, несмотря на сложнейший перелёт, вышел на позитиве. Было видно – соскучился. А за право задать вопросы корреспонденты, кажется, были готовы драться. Общались почти полчаса!

– Во-первых, я счастлив вернуться в Россию! Не был здесь уже год – ощущения непередаваемые. Меня встретили ребята из сборной в аэропорту, и я сразу почувствовал – для меня это праздник. Весь сезон провёл во Франции, отпуска у нас по факту не было: игры, игры… Так и прошёл год.

– За год прибавилось четыре трофея. А что изменилось именно в вас?

– Я 100% изменился за это время. Тяжело оценить, в какую сторону – в хорошую или в плохую, надеюсь, в хорошую. (улыбается). Но четыре трофея меня точно не поменяли.

– Вас встретили с репликой кубка ЛЧ. Какие ощущения были?

– Я вообще не знал, что меня встретят. Приятно, прикольно. Мы записали пару видео, такой вайб – для меня праздник продолжается каждый день.

– Клуб не был против приезда в сборную?

– Странно, если бы «ПСЖ» имел что-то против. Наоборот, я на контакте с тренером вратарей – он спрашивал: еду я или нет. И настаивал, чтобы я получал игровую практику! Понятно, что в клубе бо́льшую часть матчей сыграл не я, так что для меня лично сейчас ценно любое игровое время.

– Сомневались, ехать ли в сборную, учитывая напряжённый график?

– Я хотел приехать ещё два месяца назад, когда стали известны даты матчей. Уже тогда понимал – хочу. Да, не знал своё расписание: за месяц ты не знаешь, будете ли ты и твоя команда играть в финале ЛЧ. Было сумбурно, не понимал, получится или нет: праздничные мероприятия в клубе, долгий перелёт… Так что до конца думали – стоит ехать или нет. Но я сказал Витальичу [Кафанову], что хочу поехать. Что для меня это важно.

– Вы не так часто играете в старте «ПСЖ», но Сафонов до отъезда и сейчас – в чём он прибавил и насколько?

– Если прибавил – то во всём. С первых тренировок во Франции стало понятно, что скорости другие. Люди играют разнообразно, быстро, моментально надо принимать решения. Это то, к чему надо было подстроиться. Хоть я и вратарь, но не успевал за ними – опаздывал. После двух месяцев стало понятно, над чем надо работать. Уже успевала голова, и дальше надо было тренировать тело, чтобы оно успевало за мыслями. Адаптация проходила два-три месяца.

– Хватит ли времени, чтобы вспомнить требования сборной?

– Нужно адаптироваться, перестроить голову. Разные тренеры требуют разных решений. Понятно, что я сейчас на автомате буду делать то, что от меня требуют в клубе. Но в сборной будут требовать другое, я это уже знаю. Однако раньше с переключением с клуба на сборную проблем не было. Хотя задачи, в начале атаки прежде всего, были разные.

– Как вам соперники? Прежде всего – Нигерия.

– Наверное, один из самых сильных за последнее время. Классно, что можно проверить свои силы. Новый ли это уровень – не знаю, про их мотивацию – тоже, но хорошо, что есть разнообразие. А так мне непринципиально, с кем играть

– Насколько сложно эмоционально переключиться с триумфа в ЛЧ на товарищеский матч тут?

– Я понимаю, для чего приехал в сборную и что мне нужно. Мне не надо переключаться — я приехал сюда для себя.

– По поводу триумфа в ЛЧ – вирусится видео, как вы выходите на стадион «ПСЖ» под трек Трэвиса Скотта. Как вообще ощущалось это празднование?

– Не я выбирал эту песню. А так – чувствовал единение с болельщиками. Очень необычно, когда стадион полностью заполняется не в день матча и все заряжены, чтобы разделить радость с командой. Это необычные ощущения – приятно было так выйти.

– Осенью был момент, перед игрой с «Баварией», когда все думали: вы вот-вот — и будете основным. Как это переживали?

– Волнение было: это большой соперник и хороший вызов. Собрался – отыграл. Где-то удачно, где-то нет.

– Доннарумма нервничал?

– А чего вы меня спрашиваете об этом? Езжайте в Италию – берите у него интервью. Хотите, чтобы я ему позвонил?

– Кафанов сказал, что благодаря конкуренции с вами Доннарумма очень сильно добавил. Насколько это так изнутри ощущается?

– Мне кажется, этот вопрос тоже не тому человеку задаёте. Это надо у Доннаруммы спрашивать, насколько он конкурировал со мной, замечал ли давление с моей стороны. Это точно вопрос не ко мне.

– А как вам конкуренция с ним в целом?

– Отличная, здоровая. Это сильный соперник, и мне надо доставать из себя весь максимум, чтобы получать игровое время.

Матвей Сафонов и Джанлуиджи Доннарумма в «ПСЖ» Фото: Xavier Laine/Getty Images

– А насколько близки с Хвичей?

– С ним, наверное, лучше всех общаюсь – язык позволяет более полноценно и открыто разговаривать. Я скидываю ему мемы, которые «Рубин» выкладывает, а он реакции ставит.

– Насколько вы помогли Хвиче в адаптации?

– Квара сам по себе общительный и открытый парень. Это он больше мне помог! Появился тот, с кем я могу общаться открыто. Так что, наверное, не я ему помогал, а он мне.

– А с кем, кроме него, общаетесь?

– С третьим вратарем – Арнау Тенасом. На тренировках много говорим, плюс у него свободный английский язык. С ним чуть проще контактировать, чем с Доннаруммой – с Джанлуиджи мы на француском говорим.

– А с Луисом Энрике?

– Ребята сказали, что в последний год в раздевалке сильные изменения: стало много французской речи. И главный тренер теперь даёт интервью и теорию старается давать на французском. Раньше такого не было.

– А у вас как с французским, процентов на 70 уже выучили?

– На 70% я и русский не знаю (улыбается). Какую-то десятую процента выучил. На тренировках могу разговаривать, понимаю процентов 80 всего — это была основная задача. Дальше надо развиваться, чтобы смог поддерживать свободную беседу, как сейчас с вами. Но до этого ещё очень далеко.

– Общение с журналистами здесь и во Франции сильно различается?

– В «ПСЖ» большой прессинг в плане СМИ, надо сильно следить за словами. Понимаю, что могут вырвать из контекста. Это и здесь было, конечно, и вы так делали и сделаете сейчас (улыбается). Однако во Франции – больше риски. В России, если кто-то что-то вырежет, это мало кто воспринимает всерьёз. Но во Франции у меня лично есть опасения, что могут что-то воспринять за чистую монету, и у меня будут проблемы.

– Во Франции также играют Александр Головин и Далер Кузяев. С кем из них больше общались?

– С обоими. С Далером у нас был 1-й тур, заезжал к нему, а с Сашей нас судьба разводила. Но встретились. Ребята поздравили меня с победой в Лиге чемпионов и чемпионством.

– Как французская еда?

– Я долго привыкал к отсутствию привычной еды, месяца два-три. Но потом понял – есть вкусное! Мне всегда нравился тар-тар, а во Франции его много делают. Наверное, это моё любимое блюдо там.

– А по чему скучали в России?

– Да вообще по всему, совершенно другая кухня! Нет ничего похожего тут. Очень скучаю по супам, по куриному бульону. Приходилось есть рамен.

– Позади все судебные споры – это облегчение?

– Кому-то хотелось, чтобы это всё на меня давило и мешало. Как по мне: я неплохо выходил из данной ситуации и показывал результаты на поле. Это не сильно меня тревожило. С психологией у меня все нормально. Я просто принял эту ситуацию. Это жизнь, это путь. Как только понял, что дело с алиментами закончилось — закрыл этот вопрос. Я от этого не уклонялся, жду, что буду вместе со своим ребёнком. И всегда готов идти навстречу.

– Как отреагировали на победу «Краснодара» в РПЛ?

– Я следил за «Краснодаром», это мой родной клуб, дом. Моя семья живёт там. Переживаю за ребят, с которыми проходил путь, 10-15 лет играли рядом. Всегда, когда мог, смотрел матчи, был на связи. Заключительные матчи смотрел. Рад, что хоть немного разделил радость победы с ребятами. Сильно не позволил себе – у меня там был свой финал. Удалось созвониться, поздравить – и я сам зарядился эмоциями.

– Можете назвать топ-3 вратарей РПЛ?

– Я не хочу составлять ни топ-3, ни топ-5.

– А как оцените сезон Агкацева?

– Топ. Человек в первый же сезон стал первым номером и взял чемпионство. Что ещё можно говорить? Стасик готов играл в РПЛ, я сразу говорил это. Фото со сломанным пальцем его видел, смотрел с пониманием. Как человек, который окунулся в такое, с нормой отнёсся. Это другие с ужасом на это смотрят. У самого раз семь такое было, чтобы пальцы вылетали.

– Насколько были бы российские клубы конкурентоспособны в ЛЧ? «Краснодар», например.

– На данный момент российским клубам было бы тяжело в плей-офф Лиге чемпионов. В группе бы поборолись 100%, да. В плей-офф выходит больше половины команд – думаю, могли бы за это побороться. Сейчас вспоминаю один из последних сезонов, когда и одно очко набрать не могли российские клубы – в такой ситуации было бы тяжело. Но вообще, думаю, можно выходить в плей-офф.

– Чемпионаты Франции и России – самая глобальная разница?

– Правильнее будет говорить об этом, когда вернутся еврокубки. Тогда можно будет полноценно сравнивать.

Матвей Сафонов и Станислав Агкацев в «Краснодаре» Фото: fckrasnodar.ru

– Во Франции писали, что вы можете уйти из «ПСЖ», если придёт Илья Забарный.

– Когда писали?

– Ночью.

– Я спал. Не стоит верить СМИ, вы сами знаете! Надо верить той информации, которую даёт клуб официально.

– В России из спортсменов больше всего обсуждали Овечкина и вас. Звездой, как Александр, себя чувствуете? Может, списывались с ним?

– Нет, не списывались, и героем себя не считаю. Александр Овечкин творит историю своими руками, а я нахожусь в команде, которая творит историю. Хочется больше в этом участвовать, но всему свое время. Выиграть ЛЧ – выиграли, однако для меня это не предел. Надо выиграть ЛЧ и сыграть в финале. Глобально – я перешёл на новый уровень, и то, что вообще играл – хорошо. Мог бы вообще не играть! Неплохой сезон. Да, всегда хочется большего, но можно занести его в копилку. И продолжать работать

– Вы встречались с Макроном, удивило это событие?

– Это нормально, что президент страны встретился с командой – это важно и для него, и для клуба.

– Может, он что-то особое сказал или вас просили что-то не делать?

– Нет. Я очки только снял.