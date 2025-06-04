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Футбол, Серия А: Гасперини уходит из Аталанты в Рому, подробности, причины, что поможет тренеру, Раньери

Ключ к успеху Гасперини в «Роме» — Раньери. Он должен соединить несоединимое
Дмитрий Бажанов
Джан Пьеро Гасперини уходит из «Аталанты» в «Рому»
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Если Клаудио не справится, фиаско ждёт всех.

«Мы лечим башни лучше таблы аспирина,
Привлекаем, как игрой «Аталанта» Гасперини...»

До великого Джан Пьеро «Аталанта» мало кого интересовала за пределами Бергамо. Сейчас это очень уважаемый в Европе клуб, который проник даже в массовую культуру далеко за рамками футбола.

«Аталанта» готова была работать с Гасперини и дальше. У тренера контракт до 2026 года. Но в течение последних месяцев Гасперини не раз высказывал сомнения насчёт того, доработает ли он до конца контракта. Команда вновь пробилась в Лигу чемпионов, Джан Пьеро дал отличный результат. Однако наступило межсезонье, и кажется, что их союз с «Аталантой» распадается. Очень мирно и деликатно, без скандалов, но – распадается.

Гасперини уже заявил, что повторить результат сезона-2024/2025 будет сложно. Лидеры вроде Адемолы Лукмана и Эдерсона с большой долей вероятности уйдут. Давние вожаки, Берат Джимсити и Мартен де Рон, стали ещё на год старше, пришла пора их менять. Важные ролевики Марио Пашалич и Давиде Дзаппакоста тоже не молодеют: хорвату – 30, итальянцу – скоро 33.

Джан Пьеро Гасперини и Антонио Перкасси

Джан Пьеро Гасперини и Антонио Перкасси

Фото: Marco Luzzani/Getty Images

По сути, в «Аталанте» нужно строить новую команду. Не с нуля, конечно. Но работа всё равно предстоит гигантская. За девять лет в Бергамо Гасперини не раз её выполнял. Однако сейчас, похоже, у него нет на это сил.

Боссы «Аталанты» наверняка готовы были дать ему время и инвестиции, чтобы он обновил команду. Вероятно, они были готовы и к тому, что результаты будут хуже – о чём как раз говорил Гасперини. У Джан Пьеро и президента клуба Перкасси великолепные отношения. Никто не тронул бы Гаспа, если бы возникли трудности. В «Аталанте» ему безгранично доверяют, он полностью заслужил это своей долгой и успешной работой.

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Однако Гасп, похоже, уходит. Официально об этом пока не объявили. Но буквально все авторитетные инсайдеры сообщают, что Джан Пьеро должен принять «Рому». Его пытался перехватить «Ювентус» – а это особый для него клуб. Именно в Турине Гасперини начинал карьеру игрока, а спустя годы – и карьеру тренера. Но «Рома» всё же была первой. Плюс нынешний «Юве» с его мутным спортивным проектом, да ещё на фоне кадровых перестановок в топ-менеджменте – не самое привлекательное место для больших тренеров. Особенно для такого системщика, как Гасперини.

Джан Пьеро хотел взбодриться и получить новый вызов. В этом смысле «Рома» – идеальное место для продолжения карьеры. «Аталанта» была для Гасперини тёплой ванной: идеальные отношения с руководством, полное доверие, обожание болельщиков. В Бергамо всё было выстроено под Джан Пьеро. В команде он был безоговорочно главным. Он приучил Бергамо к победам, но всё же публика там не стала такой же взыскательной и требовательной, как в Риме.

Гасперини и игроки «Аталанты» перед болельщиками

Гасперини и игроки «Аталанты» перед болельщиками

Фото: Pier Marco Tacca/Getty Images

«Рома», в отличие от «Аталанты», давненько не играла в Лиге чемпионов. Однако там фанатский спрос гораздо выше. Историческую память никуда не денешь: всё же на дистанции «Рома – значительно более масштабный клуб, чем «Аталанта». Столица всё-таки, не нужно это недооценивать. Для прожжённого провинциала Гасперини это очень большой вызов.

Он начинал тренировать в «Ювентусе», однако там он работал только с молодёжной командой. Если же брать карьеру Гасперини во взрослом футболе, то он тренировал большую команду из большого города только один раз. Это был «Интер». Гасперини уволили после пяти матчей.

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В «Интере» на смену Гаспу пришёл Клаудио Раньери. И вот теперь они встречаются в «Роме». На сей раз Джан Пьеро меняет Раньери на позиции тренера. Но Клаудио никуда не уходит. Он остаётся в клубе советником. Раньери уже шутил, что не знает, кто такой советник и чем он должен заниматься. Но если говорить серьёзно, успех Гасперини в «Роме» в значительной степени будет зависеть от Клаудио.

Боссы «Ромы», семья Фридкин, как менеджеры – полные антиподы семьи Перкасси из «Аталанты». Перкасси – вдумчивые и терпеливые. Фридкины – импульсивные и резкие, про «здесь и сейчас». Перкасси не волнует статус и регалии. Для Фридкиных статус и регалии очень важны, часто это самое ключевое.

Отношения семьи Фридкин и Гасперини – одна из важнейших интриг следующего итальянского сезона. Если они не найдут общий язык – а этого нельзя исключать – путь Джан Пьеро в Риме может оказаться таким же коротким, как когда-то в Милане.

Дэн Фридкин — владелец «Ромы»

Дэн Фридкин — владелец «Ромы»

Фото: Fabio Rossi/Getty Images

Зачем Фридкины зовут Гасперини, если они могут не сойтись во взглядах? У Джан Пьеро есть тот самый статус. Он преобразил «Аталанту», сделал её большой и уважаемой в Европе. Она шумела не только в Италии, но и в еврокубках, выиграла Лигу Европы, уничтожив непобедимый в том сезоне «Байер». Гасперини – это большое имя. Для Фридкиных это важно.

Зачем соглашается Джан Пьеро? Во-первых, новый вызов. Во-вторых, Фридкины наверняка обещают ему полномочия, деньги и доверие. Пока они очарованы тренером, они готовы ему всячески помогать. Другое дело, что, когда очарование пропадает, они могут принимать крайне резкие решения.

Так было, например, с Даниэле Де Росси. Он принял «Рому» по ходу сезона-2023/2024, быстро улучшил игру после тусклого Жозе Моуринью. Команде не хватило чуть-чуть до попадания в Лигу чемпионов. Летом 2024-го под Де Росси закупили игроков почти на € 100 млн. Однако следующий сезон «Рома» начала туго, набрала два очка за четыре тура, и Де Росси тут же был уволен, причём с огромным скандалом. Очарование быстро сменилось немилостью, и Фридкины мигом выгнали тренера, под которого была заточена вся летняя дорогостоящая селекция.

Клаудио Раньери

Клаудио Раньери

Фото: Paolo Bruno/Getty Images

А теперь возвращаемся к Раньери. Какая связь между ним, владельцами «Ромы» и потенциальным успехом Гасперини? Дело в том, что Клаудио уважают все. В том числе Фридкины. У него есть статус. Плюс в этом сезоне он совершил в «Роме» настоящее чудо: пришёл на руины после Де Росси и Ивана Юрича и почти втащил команду в ЛЧ. Есть основания полагать, что Фридкины готовы слушать Дона Клаудио.

Гасперини и Раньери – коллеги. Они точно способны говорить на одном языке. Клаудио давно знает Джан Пьеро, знает его особенности. А ещё он знает, каково это – быть тренером в команде Фридкиных.

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Раньери должен стать коммуникатором – связующим звеном между Фридкиными и Гасперини. Он уважаем обеими сторонами. А значит, он может помочь сгладить все возможные противоречия. А они наверняка возникнут, сомнений в этом практически нет. Гасперини – жёсткий тренер, который привык, что всё выстроено под него и что он самый главный. Фридкины – импульсивные владельцы, которых бросает то в жар, то в холод.

Задача Раньери – связать две эти субстанции. Сделать так, чтобы они двигались в одном направлении и, желательно, слышали друг друга. Если Клаудио справится, мы можем получить сильнейшую «Рому» за последние годы. Возможно, команда наконец вернётся в Лигу чемпионов. Если же Раньери потерпит фиаско, фиаско потерпят все: и Гасперини, и Фридкины, и «Рома».

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