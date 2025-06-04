Ключ к успеху Гасперини в «Роме» — Раньери. Он должен соединить несоединимое

«Мы лечим башни лучше таблы аспирина,

Привлекаем, как игрой «Аталанта» Гасперини...»

До великого Джан Пьеро «Аталанта» мало кого интересовала за пределами Бергамо. Сейчас это очень уважаемый в Европе клуб, который проник даже в массовую культуру далеко за рамками футбола.

«Аталанта» готова была работать с Гасперини и дальше. У тренера контракт до 2026 года. Но в течение последних месяцев Гасперини не раз высказывал сомнения насчёт того, доработает ли он до конца контракта. Команда вновь пробилась в Лигу чемпионов, Джан Пьеро дал отличный результат. Однако наступило межсезонье, и кажется, что их союз с «Аталантой» распадается. Очень мирно и деликатно, без скандалов, но – распадается.

Гасперини уже заявил, что повторить результат сезона-2024/2025 будет сложно. Лидеры вроде Адемолы Лукмана и Эдерсона с большой долей вероятности уйдут. Давние вожаки, Берат Джимсити и Мартен де Рон, стали ещё на год старше, пришла пора их менять. Важные ролевики Марио Пашалич и Давиде Дзаппакоста тоже не молодеют: хорвату – 30, итальянцу – скоро 33.

Джан Пьеро Гасперини и Антонио Перкасси Фото: Marco Luzzani/Getty Images

По сути, в «Аталанте» нужно строить новую команду. Не с нуля, конечно. Но работа всё равно предстоит гигантская. За девять лет в Бергамо Гасперини не раз её выполнял. Однако сейчас, похоже, у него нет на это сил.

Боссы «Аталанты» наверняка готовы были дать ему время и инвестиции, чтобы он обновил команду. Вероятно, они были готовы и к тому, что результаты будут хуже – о чём как раз говорил Гасперини. У Джан Пьеро и президента клуба Перкасси великолепные отношения. Никто не тронул бы Гаспа, если бы возникли трудности. В «Аталанте» ему безгранично доверяют, он полностью заслужил это своей долгой и успешной работой.

Однако Гасп, похоже, уходит. Официально об этом пока не объявили. Но буквально все авторитетные инсайдеры сообщают, что Джан Пьеро должен принять «Рому». Его пытался перехватить «Ювентус» – а это особый для него клуб. Именно в Турине Гасперини начинал карьеру игрока, а спустя годы – и карьеру тренера. Но «Рома» всё же была первой. Плюс нынешний «Юве» с его мутным спортивным проектом, да ещё на фоне кадровых перестановок в топ-менеджменте – не самое привлекательное место для больших тренеров. Особенно для такого системщика, как Гасперини.

Джан Пьеро хотел взбодриться и получить новый вызов. В этом смысле «Рома» – идеальное место для продолжения карьеры. «Аталанта» была для Гасперини тёплой ванной: идеальные отношения с руководством, полное доверие, обожание болельщиков. В Бергамо всё было выстроено под Джан Пьеро. В команде он был безоговорочно главным. Он приучил Бергамо к победам, но всё же публика там не стала такой же взыскательной и требовательной, как в Риме.

Гасперини и игроки «Аталанты» перед болельщиками Фото: Pier Marco Tacca/Getty Images

«Рома», в отличие от «Аталанты», давненько не играла в Лиге чемпионов. Однако там фанатский спрос гораздо выше. Историческую память никуда не денешь: всё же на дистанции «Рома – значительно более масштабный клуб, чем «Аталанта». Столица всё-таки, не нужно это недооценивать. Для прожжённого провинциала Гасперини это очень большой вызов.

Он начинал тренировать в «Ювентусе», однако там он работал только с молодёжной командой. Если же брать карьеру Гасперини во взрослом футболе, то он тренировал большую команду из большого города только один раз. Это был «Интер». Гасперини уволили после пяти матчей.

В «Интере» на смену Гаспу пришёл Клаудио Раньери. И вот теперь они встречаются в «Роме». На сей раз Джан Пьеро меняет Раньери на позиции тренера. Но Клаудио никуда не уходит. Он остаётся в клубе советником. Раньери уже шутил, что не знает, кто такой советник и чем он должен заниматься. Но если говорить серьёзно, успех Гасперини в «Роме» в значительной степени будет зависеть от Клаудио.

Боссы «Ромы», семья Фридкин, как менеджеры – полные антиподы семьи Перкасси из «Аталанты». Перкасси – вдумчивые и терпеливые. Фридкины – импульсивные и резкие, про «здесь и сейчас». Перкасси не волнует статус и регалии. Для Фридкиных статус и регалии очень важны, часто это самое ключевое.

Отношения семьи Фридкин и Гасперини – одна из важнейших интриг следующего итальянского сезона. Если они не найдут общий язык – а этого нельзя исключать – путь Джан Пьеро в Риме может оказаться таким же коротким, как когда-то в Милане.

Дэн Фридкин — владелец «Ромы» Фото: Fabio Rossi/Getty Images

Зачем Фридкины зовут Гасперини, если они могут не сойтись во взглядах? У Джан Пьеро есть тот самый статус. Он преобразил «Аталанту», сделал её большой и уважаемой в Европе. Она шумела не только в Италии, но и в еврокубках, выиграла Лигу Европы, уничтожив непобедимый в том сезоне «Байер». Гасперини – это большое имя. Для Фридкиных это важно.

Зачем соглашается Джан Пьеро? Во-первых, новый вызов. Во-вторых, Фридкины наверняка обещают ему полномочия, деньги и доверие. Пока они очарованы тренером, они готовы ему всячески помогать. Другое дело, что, когда очарование пропадает, они могут принимать крайне резкие решения.

Так было, например, с Даниэле Де Росси. Он принял «Рому» по ходу сезона-2023/2024, быстро улучшил игру после тусклого Жозе Моуринью. Команде не хватило чуть-чуть до попадания в Лигу чемпионов. Летом 2024-го под Де Росси закупили игроков почти на € 100 млн. Однако следующий сезон «Рома» начала туго, набрала два очка за четыре тура, и Де Росси тут же был уволен, причём с огромным скандалом. Очарование быстро сменилось немилостью, и Фридкины мигом выгнали тренера, под которого была заточена вся летняя дорогостоящая селекция.

Клаудио Раньери Фото: Paolo Bruno/Getty Images

А теперь возвращаемся к Раньери. Какая связь между ним, владельцами «Ромы» и потенциальным успехом Гасперини? Дело в том, что Клаудио уважают все. В том числе Фридкины. У него есть статус. Плюс в этом сезоне он совершил в «Роме» настоящее чудо: пришёл на руины после Де Росси и Ивана Юрича и почти втащил команду в ЛЧ. Есть основания полагать, что Фридкины готовы слушать Дона Клаудио.

Гасперини и Раньери – коллеги. Они точно способны говорить на одном языке. Клаудио давно знает Джан Пьеро, знает его особенности. А ещё он знает, каково это – быть тренером в команде Фридкиных.

Раньери должен стать коммуникатором – связующим звеном между Фридкиными и Гасперини. Он уважаем обеими сторонами. А значит, он может помочь сгладить все возможные противоречия. А они наверняка возникнут, сомнений в этом практически нет. Гасперини – жёсткий тренер, который привык, что всё выстроено под него и что он самый главный. Фридкины – импульсивные владельцы, которых бросает то в жар, то в холод.

Задача Раньери – связать две эти субстанции. Сделать так, чтобы они двигались в одном направлении и, желательно, слышали друг друга. Если Клаудио справится, мы можем получить сильнейшую «Рому» за последние годы. Возможно, команда наконец вернётся в Лигу чемпионов. Если же Раньери потерпит фиаско, фиаско потерпят все: и Гасперини, и Фридкины, и «Рома».