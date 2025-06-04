Главного таланта Германии перехватили у «Баварии». Но как его будет использовать Слот?

Пока что главный трансфер лета! Зачем вообще «Ливерпуль» даёт рекордные деньги за Вирца?

«Ливерпуль» серьёзно взялся за обновление состава. Уже объявили о трансфере Жереми Фримпонга из «Байера» (€ 40 млн) и завершают сделку по Милошу Керкезу из «Борнмута» (по информации журналиста Руди Галетти — € 50 млн + бонусы).

Однако основные усилия клуб бросил на переговоры по Флориану Вирцу. По данным журналиста Флориана Плеттенберга, «Байер» отклонил уже два предложения «Ливерпуля». Немцы настаивают на € 150 млн. Впрочем, инсайдер Фабрицио Романо подтвердил, что обе стороны близки к соглашению: «Сделка почти закрыта. Они обсуждают последние детали».

Переход Вирца может стать самым дорогим в истории «Ливерпуля». Пока что рекорд удерживает Дарвин Нуньес — за самого меткого форварда планеты летом 2022-го заплатили € 85 млн. Чуть дешевле стоил Вирджил ван Дейк (€ 84,65 млн).

Да и вообще намечается эпохальная покупка. Если «Байер» получит всю требуемую сумму, то Энцо Фернандес (€ 121 млн) из «Челси» переместится на вторую строчку в списке самых жирных сделок на вход в истории чемпионата Англии. Сам Вирц входит в топ-10 футболистов мира по стоимости — Transfermarkt оценивает его в € 140 млн.

Зачем «Ливерпулю» Вирц? И главное — зачем Вирцу «Ливерпуль»? Разбираемся ниже.

Кто такой Флориан Вирц?

Если вы по каким-то причинам не следите за новостями мирового футбола, то этот текстовый блок восстановит все пробелы. Вирц — главный молодой талант Германии наравне с Джамалом Мусиалой из «Баварии». Дебютировал за «Байер» уже в 17 лет. Первый матч за сборную провёл в 18.

Флориан Вирц и Джамал Мусиала Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

В марте 2022-го Вирц получил тяжёлую травму — порвал крестообразные связки. Многие молодые игроки после таких повреждений уже не возвращаются на свой уровень, но пример Флориана уникален. Он восстановился и стал ещё круче.

Вирц был главным плеймейкером «Байера» Хаби Алонсо в сезоне-2023/2024 — оформил 18+20 по системе «гол+пас» в 49 матчах во всех турнирах. Поехал на домашний Евро, где забил два мяча и дошёл с командой до 1/4 финала.

Несмотря на относительную просадку «Байера» в прошедшем сезоне, Вирц вышел на новый уровень. 16+15 по «гол+пас» в 45 встречах (во всех турнирах, в том числе в Лиге чемпионов) — лишь верхушка айсберга.

Немец входит в топ-15 игроков «большой пятёрки» европейских лиг по количеству действий, которые привели к ударам по воротам (148 и 5,66 в среднем за матч, по данным Opta). Вирц — лучший в Бундеслиге по удачным обводкам (82 с успешностью 49,1%). Также Флориан вошёл в топ-10 игроков Лиги чемпионов по передачам под удар (25). А ведь «Байер» рано сошёл с дистанции — вылетел в 1/8 финала от «Баварии».

Флориана второй сезон подряд признали лучшим игроком Бундеслиги по версии футболистов. Хавбек «Байера» набрал 29,1% голосов, опередив Гарри Кейна (20%) и Майкла Олисе (17%) из «Баварии».

У 22-летнего Вирца практически нет слабых мест. Постоянно открывается между линиями в поисках мяча. Снабжает партнёров передачами либо сам на дриблинге двигается к чужим воротам. Обладает поставленным ударом. Много прессингует и крайне быстро соображает.

Профильная роль Вирца — «десятка», атакующий полузащитник. При необходимости играет на флангах атаки (удобнее всего слева). Да и в целом действует по всей ширине финальной трети поля. Вирц — головная боль для защитников. Его манёвры трудно предсказать, а ещё труднее — контролировать.

Флориан Вирц полузащитник «Байера» «Одна из моих сильных сторон — я заранее знаю, что произойдёт на поле. Вижу, как двигаются противники, как они отбирают мяч. Поэтому могу создать преимущество для себя и команды, предвосхищая ситуацию».



Из очевидных недостатков — Вирц практически бесполезен в борьбе в воздухе (ожидаемо с ростом 177 см). Иногда бьёт издали в неочевидных ситуациях. В остальном это современная «десятка» с огромным набором элитных опций.

Что ждёт Вирца в «Ливерпуле»?

Самый идеальный вариант для немца — роль атакующего полузащитника в схеме 4-2-3-1. В прошедшем сезоне на этой позиции действовал Доминик Собослаи (основной парой опорников были Алексис Мак Аллистер и Райан Гравенберх). Венгр оформил 8+9 по «гол+пас» во всех турнирах. Формально хорошие показатели, но Собослаи далёк от звания «главный генератор опасности в «Ливерпуле». Здесь самый вкусный кусок пирога забрал Мохамед Салах (34+23 во всех турнирах).

Мохамед Салах Фото: Carl Recine/Getty Images

И вот как раз Вирц может стать основным креативщиком «Ливерпуля». Плюс Салах рано или поздно состарится — немца берут на перспективу. Главное отличие Вирца от «размашистого» и размеренного Собослаи — быстрые действия на ограниченном пространстве и в ограниченное время. В базовой схеме Слота немец будет полезен в прессинге — «Ливерпуль» давит через 4-2-4, тут Вирц спокойно займёт позицию впереди.

Есть и альтернативные варианты. Например, на левом фланге атаки. Но тут плотная конкуренция в лице Луиса Диаса и Коди Гакпо. На бумаге Вирц может быть «ложной девяткой» в атакующей тройке, однако такие эксперименты пока кажутся сомнительными.

«Бавария» вышла из трансферной гонки

Изначально главным фаворитом в борьбе за Вирца была «Бавария», которая часто пылесосит Бундеслигу на предмет молодых талантов. Однако вскоре стало ясно, что мюнхенцы не потянут финансовые запросы «Байера» (нужны продажи, чтобы покрыть такие затраты). Да и сам Вирц отказался от перехода.

Немецкий журналист Кристиан Фальк рассказал, что Слот в личной беседе с Флорианом конкретно обрисовал его роль в «Ливерпуле». Именно эта деталь стала решающей. «Слот предложил ему роль «десятки», — говорит Фальк. — В «Баварии» ему пришлось бы делить её с Мусиалой».

Арне Слот Фото: Carl Recine/Getty Images

Вряд ли тренер «Ливерпуля» нарушит своё обещание. Да и Вирц поедет в самую конкурентную лигу мира, к действующим чемпионам Англии. Плацдарм для развития — просто сумасшедший.

Ещё один позитивный фактор для Вирца — трансфер Фримпонга. Футболисты сдружились в «Байере», на новом месте Флориан точно не останется в одиночестве.

Беспокоит только здоровье Вирца. Его иногда напрягают мелкие травмы, плюс в биографии уже есть порванные «кресты». Но в данном случае риск «Ливерпуля» оправдан. Такую возможность упускать нельзя.