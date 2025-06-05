Главная звезда «Спартака» — на выход? Барко хочет уехать из РПЛ, но всё упирается в сумму

Эсекьель Барко – один из сильнейших игроков завершившегося чемпионата России и, возможно, лучший трансфер сезона. Аргентинец вошёл в топ-4 футболистов РПЛ по системе «гол+пас», оформив 19 (12+7) результативных действий в 27 матчах. Совсем чуть-чуть уступил Алексею Батракову из «Локомотива» (14+7), Мирлинду Даку из «Рубина» (15+5) и своему одноклубнику Манфреду Угальде (17+3).

Да, Барко немало забил с пенальти – семь мячей. Но аргентинец также среди лидеров и по некоторым других важнейшим статистическим показателям. Например, он лучший в лиге по точным передачам на чужой трети (653) и третий по ударам по воротам (78), пасам под удар (79) и заработанным фолам (83). В общем, Эсекьель, казалось бы, из тех игроков, за которых клубы держатся двумя руками. И вдруг – новость о его возможном уходе из «Спартака»! Причём отнюдь не фейковая.

В конце мая TNT Sports Argentina выдал инсайд о желании «Фламенго» выкупить Барко у «Спартака». Сообщалось, что клуб из Рио-де-Жанейро сделал официальное предложение по поводу трансфера. Наши аргентинские коллеги написали: москвичи обозначили сумму, за которую готовы продать аргентинца – € 16 млн. Однако бразильцы посчитали её завышенной. По информации, полученной «Чемпионатом» от источника, знакомого с ситуацией, сам Барко хочет перейти во «Фламенго». Тем не менее активных переговоров пока нет, поскольку клуб из Рио сомневается, что сможет заплатить требуемые деньги. Вот только ситуация в любой момент может поменяться.

Как утверждает RTI Esporte, «Фламенго» всё же не отказывается от идеи подписания Барко и, более того, рассчитывает закрыть сделку до клубного чемпионата мира. На турнире, который пройдёт с 14 июня по 13 июля в США, бразильская команда попала в группу с «Челси», «Лос-Анджелесом» из МЛС и тунисским «Эсперансом». К старту КЧМ-2025 руководство «Фламенго» готово усилить состав. В Барко лично заинтересован главный тренер Филипе Луис. Стало известно, что у бывшего игрока «Челси» и мадридского «Атлетико» запланирована встреча с представителями Эсекьеля.

Как утверждают бразильские журналисты, мотивация Барко сменить клуб заключается в том, чтобы быть на виду у главного тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони перед ЧМ-2026. Полузащитник надеется попасть в национальную команду, за которую пока не играл. Эсекьель выступал только за молодёжную и олимпийскую сборные. Из «Фламенго», по его мнению, путь в состав «альбиселесте» короче, чем из Восточной Европы.

Эсекьель Барко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Тем временем в борьбу за Барко пытаются включиться и конкуренты «Фла». По информации BolaVIP, запрос о трансфере полузащитника «Спартака» сделал также «Палмейрас» – ещё один участник клубного чемпионата мира. Этот сайт сообщил, что московский клуб потребовал за аргентинца € 20 млн. Для клуба из Сан-Паулу это слишком высокая цена, но стороны продолжат переговоры. Вопрос может решиться в ближайшие несколько недель.

Судя по всему, деньги есть у обоих бразильских грандов. «Палмейрас» за последние два окна потратился, как хороший европейский клуб – € 88,4 млн. В том числе подписал Витора Роке из «Барселоны» за € 25,5 млн и Паулиньо из «Атлетико Минейро» за € 18 млн. Однако в Бразилии отмечают, что как раз сделанные крупные вложения, скорее всего, помешают «Палмейрасу» осуществить трансфер Барко. У «Фламенго» шансов побольше. Клуб из Рио потратил € 73,3 млн на новичков, но за четыре окна. Причём тоже оформлял достаточно дорогие трансферы – купил Карлоса Алькараса у «Саутгемптона» за € 18 млн и Николаса де ла Круса за € 14,5 млн. Вдобавок в зимнее окно не отпустил в «Зенит» своих звёзд Жерсона и Уэсли, несмотря на выгодные предложения. У «Фла» была цель сохранить лидеров команды до клубного чемпионата мира.

Один из представителей клуба из Рио подтвердил бразильским журналистам, что Барко – их «давняя мечта». Однако при этом признал: выкупить Эсекьеля у «Спартака» будет непросто. Кстати, «Фламенго» пытался подписать полузащитника, когда тот уходил ещё из «Атланты Юнайтед».

У «Спартака» нет особой нужны продавать Барко, но при хорошем предложении в размере € 16-20 млн в московском клубе могут задуматься о трансфере. Во-первых, красно-белые в таком случае заработают на игроке больше, чем потратили (€ 14 млн, по данным Transfermarkt). Кроме того, отношения аргентинца с Деяном Станковичем, по слухам, уже не такие идеальные, как осенью. Вторую часть сезона Эсекьель, как и вся команда, провёл хуже: в пяти из восьми последних матчей в РПЛ он не совершал результативных действий.

Вообще, Барко уже трижды за карьеру менял команды. В январе 2018-го на тот момент ещё 18-летний полузащитник был продан в «Атланту» за € 12,28 млн. Американский клуб ждал, что аргентинский талант станет звездой МЛС, однако там Эсекьелю не хватило стабильности. Зимой 2022-го от Барко избавились, чтобы освободить место для другого «назначенного игрока» с большим контрактом. «Ривер Плейт» арендовал плеймейкера за € 4 млн, после чего выкупил, заплатив ещё € 10 млн. А через два с половиной года Эсекьеля отпустили в «Спартак». Так что это может быть первый случай, когда аргентинец задержался в каком-либо клубе всего на сезон.