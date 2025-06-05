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ОАЭ — Узбекистан: прямая онлайн-трансляция матча квалификации чемпионата мира, ЧМ-2026, где смотреть, 5 июня 2025

Узбекистан — в шаге от чемпионата мира! Исторический матч сборной в отборе. LIVE
Дмитрий Зимин Георгий Илющенко
,
Исторический матч Узбекистана. LIVE
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Чтобы досрочно попасть на ЧМ-2026, нужно не проиграть на выезде ОАЭ.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Друзья, всем привет! Сборная Узбекистана максимально близка к историческому достижению. Ещё ни разу эта команда не пробивалась в финальную стадию чемпионата мира, а сегодня может сделать это досрочно! Всё решится в выездном матче с ОАЭ.

ЧМ-2026 — Азия . Группа 1. 9-й тур
05 июня 2025, четверг. 19:00 МСК
ОАЭ
Не начался
Узбекистан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Итак, краткий расклад. После восьми туров Узбекистан занимает второе место в отборочной группе — эта позиция гарантирует прямой выход на ЧМ. Играть предстоит с единственным преследователем — именно ОАЭ математически ещё может обойти узбекистанцев. Если же Узбекистану удастся набрать хотя бы одно очко на выезде, чемпионат мира будет гарантирован.

«Чемпионат» будет следить за важнейшей встречей квалификации ЧМ-2026 в режиме онлайн. Присоединяйтесь и ничего не пропустите!

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