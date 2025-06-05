Чтобы досрочно попасть на ЧМ-2026, нужно не проиграть на выезде ОАЭ.

Узбекистан — в шаге от чемпионата мира! Исторический матч сборной в отборе. LIVE

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Друзья, всем привет! Сборная Узбекистана максимально близка к историческому достижению. Ещё ни разу эта команда не пробивалась в финальную стадию чемпионата мира, а сегодня может сделать это досрочно! Всё решится в выездном матче с ОАЭ.

Итак, краткий расклад. После восьми туров Узбекистан занимает второе место в отборочной группе — эта позиция гарантирует прямой выход на ЧМ. Играть предстоит с единственным преследователем — именно ОАЭ математически ещё может обойти узбекистанцев. Если же Узбекистану удастся набрать хотя бы одно очко на выезде, чемпионат мира будет гарантирован.

«Чемпионат» будет следить за важнейшей встречей квалификации ЧМ-2026 в режиме онлайн. Присоединяйтесь и ничего не пропустите!