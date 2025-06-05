Модрич, Де Брёйне и Мюллер — в одной лиге? Что известно о будущем безработных легенд

Этим летом сразу несколько возрастных звёзд сменят команды, не дождавшись предложений продлить контракт от клубов, которым отдали лучшие годы карьеры. Кевин Де Брёйне ушёл свободным агентом из «Манчестер Сити», Лука Модрич – из «Реала», а Томас Мюллер – из «Баварии». Тем не менее есть ощущение, что каждый из них ещё не сказал своего последнего слова в футболе на топ-уровне. Будущее бельгийца, хорвата и немца – одна из интриг трансферного окна. Кажется, совсем скоро мы узнаем, где сыграет каждый из этого трио в следующем сезоне.

Кевин Де Брёйне: едет в Италию – защищать чемпионский титул

Де Брёйне попрощался с «Манчестер Сити» после 10 сезонов в составе «горожан». В этом сезоне Кевин стал 12-м в команде по проведённому на поле времени в АПЛ – 1705 минут. Поучаствовал в 28 матчах (19 — в основе), забил четыре мяча и сделал семь голевых передач. Больше результативных действий, чем бельгиец, совершил только Эрлинг Холанд. Кевин стал лучшим в «Манчестер Сити» в чемпионате Англии по количеству передач под удар (58). Тем не менее уходил из команды Хосепа Гвардиолы он с клеймом «уже не тот».

Впрочем, в Европе достаточно много клубов, которые считают, что почти 34-летний Де Брёйне ещё очень даже «тот», несмотря на возраст и травматичность. Например, инсайдер Джанлука Ди Марцио писал о предложении от «Ливерпуля», а другой журналист Маттео Моретто сообщил на днях о попытках «Ювентуса» включиться в борьбу за бельгийца. Но Кевин исключил вариант с переходом в другую команду АПЛ. А в Италии сделал выбор в пользу нового чемпиона страны «Наполи».

Президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис подтвердил готовящееся подписание Де Брёйне. Комментируя тему трансфера, босс чемпионов Италии сказал:

«Я действительно верю, что Де Брёйне присоединится к нам. Мне сказали, что он купил прекрасный дом. Я связался с ним, его женой и их девятилетним сыном. Это было прекрасное зрелище, фантастическая троица. Но новости не объявляются, пока это не будет записано чёрным по белому».

Кевин Де Брёйне Фото: Alex Davidson/Getty Images

В конце мая The Independent опубликовал информацию, что в переговорах Де Брёйне с Де Лаурентисом ещё остаются кое-какие незакрытые вопросы. Поэтому бельгиец держал в уме вариант с МЛС, где им интересовались сразу несколько клубов, прежде всего «Чикаго Файр». Однако сейчас Кевин не хочет прощаться с европейским футболом. Хотя, по данным журналиста Бена Джейкобса, в Америке полузащитнику предлагали контракт в два раза больше, чем в Неаполе. Как минимум $ 12 млн в год.

Последний инсайд по поводу будущего Де Брёйне – полузащитник всё же продолжит карьеру в «Наполи». Осталось поставить подписи под документами и пройти медосмотр. В ближайшие дни будет объявлено о заключении контракта.

Лука Модрич: тоже едет в Италию – поднимать упавшую легенду

Модрич близок к 40-летию, но не к уходу из футбола. После 13 лет в «Реале» хорват готов принять новый вызов в одной из топ-лиг Европы. Полузащитник в прошедшем чемпионате Испании стал 11-м в мадридской команде по сыгранному времени – 1819 минут. Лука провёл 35 матчей, в стартовый состав попал 17 раз. Показал неплохую результативность для своего амплуа: забил два мяча, отдал шесть голевых передач. Более того, Модрич – лучший в «Реале» в Примере по количеству точных пасов на чужой трети (609) и передач под удар (68).

Расставшись с мадридским клубом, хорват принял решение сменить лигу. По информации Marca, это связано с нежеланием Луки играть против «Реала». Самым подходящим вариантом для Модрича по разным причинам стал «Милан». В том числе потому, что не попавший в еврокубки итальянский топ-клуб точно не будет соперником «Мадрида» ни в одном турнире. Кроме того, как утверждает источник, кумиром полузащитника был его соотечественник Звонимир Бобан, игравший в своё время за «россонери». По этой причине Модрич с детства симпатизирует миланской команде.

Лука Модрич Фото: Denis Doyle/Getty Images

Серия А устроила Луку также с точки зрения спортивных амбиций, поскольку он хочет быть в хорошей форме перед ЧМ-2026. Инициативу в трансфере Модрича проявил новый спортивный директор «Милана» Игли Таре, который видит в хорвате лидера раздевалки. Как пишет La Gazzetta dello Sport, полузащитник практически договорился о контракте по схеме «1+1». Его зарплата в миланском клубе составит от € 3 до 3,5 млн в год.

По данным Mundo Deportivo, Модрич был близок к переходу в «Интер Майами», где мог бы стать одноклубником Лионеля Месси. Сообщалось также об интересе «Аль-Насра» Криштиану Роналду и клубов из Бразилии. И всё-таки Лука пока остаётся в европейском футболе.

Томас Мюллер: Италия – один из вариантов, но самый вероятный – Америка

Для 35-летнего Мюллера уход из «Баварии» особенно тяжёлый с эмоциональной точки зрения, ведь нападающий всю карьеру провёл в этом клубе. Однако в последнее время его роль становилась всё менее значимой. В завершившемся сезоне Бундеслиги Томас лишь 17-й в команде по проведённому на поле времени – 1216 минут. Мюллер поучаствовал в 30 матчах, а в стартовый состав попал только 12 раз. У него всего один гол и четыре голевые передачи. Зато в Лиге чемпионов у Томаса 3+1 в 12 играх. Он забил «Шахтёру», «Словану» и даже «Интеру» в четвертьфинале.

В отличие от Де Брёйне и Модрича, немецкий форвард ещё не определился с новой командой. По крайней мере, новостей о подписании контракта с каким-либо клубом до сих пор нет. И высока вероятность, что легенда «Баварии» не останется в Европе, как это сделали бельгиец с хорватом, а отправится в Америку. Ещё в апреле инсайдер Флориан Плеттенберг написал, что форварду поступили предложения из МЛС и Италии. Приоритетное право на переговоры с Мюллером получил «Цинциннати», однако, по сведениям Bild, переходить в этот клуб Томас отказался. В борьбу за немца ввязались «Лос-Анджелес», «Сан-Диего» и «Чикаго Файр», подключивший к переговорам Бастиана Швайнштайгера.

Томас Мюллер Фото: Alex Grimm/Getty Images

Как утверждает Плеттенберг, «Лос-Анджелес» пообещал сделать Мюллера своей звездой и привлечь проектами к ЧМ-2026 и Олимпиаде-2028. Что касается итальянского варианта, то с агентом форварда связывалась «Фиорентина». Ди Марцио написал, что Томас пока не ответил ничего конкретного клубу из Флоренции.

«Я пока не знаю, – признался в мае сам Мюллер, говоря о своём будущем. – Ещё ничего конкретного нет, но, конечно, у меня есть идеи. Думаю, в ближайшие несколько недель мы узнаем больше. Впереди клубный чемпионат мира. Конечно, я рассматриваю вариант с США. Однако конкретной стратегии у меня нет. Я никогда не был тем, кто сосредоточен на единственном плане. Открыт к предложениям».