«Челси» мощно закупается под ЛЧ. Но всё ещё непонятно, куда девать столько футболистов

Новые владельцы «Челси» уже приучили нас к большой текучке футболистов. Этим летом лондонцы снова весьма активны в плане трансферов. Команда наконец-то пробилась в Лигу чемпионов, и кадровые изменения уже начались.

Кого берёт «Челси»?

Нападающий «Ипсвича» Лиам Делап. Самая обсуждаемая сделка на сегодня в отношении «Челси». О переходе уже объявили официально, а вылетевший «Ипсвич» получит £ 30 млн за игрока.

22-летний английский форвард — это уже само по себе звучит заманчиво для клубов АПЛ. Тем более при такой стоимости. 12 мячей в чемпионате Англии не великий, но вполне нормальный показатель. Особенно с учётом уровня партнёров по команде. Они создали для него моментов на 9,3 ожидаемого гола, а Делап забил на 2,7 мяча больше. Смущать тут может разве что наличие у футболиста лишь одного сезона в высшем дивизионе. То есть он ещё не подтвердил свой уровень. А ещё есть вопросы по дисциплине. Делап получил в этом сезоне АПЛ 12 жёлтых — больше не было ни у кого. Достойный конкурент Джексону.

Лиам Делап Фото: Darren Walsh/Getty Images

Центральный защитник «Страсбурга» Мамаду Сарр. С ним практически такая же ситуация, что и с Делапом. Официального объявления ещё не было, но оно должно случиться в самое ближайшее время. L’Equipe сообщает, что 19-летний француз отправится с «Челси» на клубный ЧМ, а затем станет понятно, останется ли игрок в первой команде.

Полузащитник «Спортинга» Дариу Эсугу. О его приобретении «Челси» уже объявил официально. Португальцу 20 лет, и последний сезон он провёл в аренде в «Лас-Пальмасе», который вылетел из Ла Лиги. Эсугу известен тем, что побил рекорд Фигу, став самым молодым футболистом, сыгравшим в чемпионате Португалии (в 16 лет 11 месяцев 357 дней).

Вингер «Спортинга» Жеовани Кенда. Он отправляется по тому же маршруту, но присоединится к «Челси» только через год — летом 2026 года. Его купили сейчас, однако решили пока составить в Португалии. Кенда в прошедшем сезоне был важным игроком «Спортинга», который забрал чемпионство — сыграл во всех 34 турах. И, как правило, выходил в основе (чаще на правом фланге атаки, но иногда и на левом). За вингера «Челси» заплатил € 52,14 млн.

Жеовани Кенда Фото: Carlos Rodrigues/Getty Images

Вингер «Палмейраса» Эстевао Виллиан. Ещё один левша, который предпочитает действовать на правом фланге атаки. Его купили ещё год назад, но он приедет в «Челси» только сейчас. В Бразилии его называют главным талантом поколения. Эстевао выделяют многие бывшие и действующие футболисты. В том числе Роналдо и Вагнер Лав.

На кого ещё нацелился «Челси»?

Перечисленные пять футболистов уже точно приходят в «Челси», вот только это далеко не конец закупки. Сообщается об интересе ко многим футболистам, однако если брать наиболее адекватные источники, то речь пока о следующих игроках: центральный защитник «Страсбурга» Исмаэль Дукуре, центральный нападающий «Айнтрахта» Уго Экитике, вингер дортмундской «Боруссии» Джейми Байно-Гиттенс и вратарь «Милана» Мик Меньян. Последнему футболисту из списка 29 лет. Остальные — не старше 22 лет.

Правда, по голкиперу пока не удаётся договориться с «Миланом» из-за стоимости трансфера. «Челси» предлагает лишь € 10 млн, потому что у Меньяна уже через год заканчивается контракт с итальянцами. В свою очередь, «Милан» запрашивает € 30 млн. Интересно, что «Челси» пошёл за опытным вратарём, хотя до этого можно было услышать много комплиментов в адрес молодых голкиперов, которые остаются на контракте с клубом, но либо получают мало шансов, либо отданы в аренду.

Мик Меньян Фото: Paolo Bruno/Getty Images

А кто уходит из «Челси»?

Пока никого не продали. По сути, ушёл только Джейдон Санчо, которого брали в аренду. Вингера «МЮ» хотели сохранить, но не договорились с ним по зарплате. В результате «Челси» заплатил £ 5 млн штрафа из-за отказа от обязательного выкупа, который прописан в контракте.

Есть новости о желании отпустить ряд футболистов. В том числе нападающего Марка Гиу, который отыграл лишь 70 минут в АПЛ, несмотря на спад Джексона во второй половине сезона. Не оправдал ожиданий и Кристофер Нкунку, которого взяли за € 60 млн, однако за два сезона он так и не смог себя показать. Если в прошлом сезоне нападающий много пропустил из-за травмы, то теперь даже здоровым редко попадал в основу. Одним из претендентов на Нкунку называют «Тоттенхэм».

Кристофер Нкунку Фото: Eddie Keogh/Getty Images

А ещё у «Челси» есть увесистая группа футболистов в арендах — 15 человек. Похоже, Мареске мало кто нужен из этого списка. Разве что Андрей Сантос или Джордже Петрович, которые провели успешный сезон в «Страсбурге». Правда, всё равно оба выглядят скорее как опции на скамейке, чем игроки основы «Челси». Футболисты, возвращающиеся из аренд, судя по инсайдам, не нужны тренеру: это Жоау Феликс, Бен Чилуэлл, Аксель Дисаси, Кепа Аррисабалага, Рахим Стерлинг и ещё ряд других игроков.

По состоянию на сегодня похоже, что «Челси» возьмёт ещё несколько футболистов, а под конец окна опять будет распихивать многих по арендам. В этом случае столичный клуб готов даже сам выплачивать бо́льшую часть зарплаты игрока (как это происходило со Стерлингом). При этом из 15 человек, отданных в аренду, лишь двое (Чилуэлл и Кепа) остались с эпохи Абрамовича. Все остальные футболисты, которых «Челси» нужно куда-то девать, — покупки новых владельцев.