Роналду под овации стадиона выбил Германию! Такого результата не было 25 лет

Португалия камбэкнула и запрыгнула в финал Лиги наций. Но там ждёт ещё более суровое испытание.

Мюнхен в последнее время стал столицей футбола: совсем недавно принимал финал Лиги чемпионов, теперь — полуфинал Лиги наций с участием сборной Германии. Ещё и Киммих 100-й матч за неё провёл, так что получился двойной праздник. Португалия во главе с Криштиану его испортила!

Португальцы на первых порах играли впереди активнее: опасно выбегал в контратаку и бил чуть выше цели Нету, Роналду выцеливал с левой в нижний угол и проверил реакцию тер Штегена. Марк-Андре сразу же вернулся в основу сборной, несмотря на неопределённый статус в «Барсе», длительное лечение и куражную игру возрастного Бауманна.

Погасив стартовый натиск португальцев, немцы принялись нагружать Кошту. За Германию дебютировал 198-сантиметровый громила из «Штутгарта» Вольтемаде, и именно он примерно метров с 13 бил из-под Диаша. Павлович падал в штрафной после столкновения с Инасиу — судья Винчич не среагировал. Дважды был близок к голу Горецка — вратаря «Порту» реакция не подводила.

Ник Вольтемаде Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Другой убойный шанс в первом тайме упустил Нету — обыгрывай Коха один в один и вываливайся на дуэль с тер Штегеном. Ну, либо зарабатывай пенальти. Робин сделать и того, и другого не позволил. Германия в целом контролировала игру, однако предсказать исход было ну совсем нереально.

Тезис подтвердил старт второй половины. Криштиану толком не дотянулся к мячу после прострела Мендеша на дальнюю штангу. И тут же Вирц накрыл Тринкана вблизи португальской штрафной, отдал на Киммиха и дождался от юбиляра ответной закидушки, чётко кивнув головой. Мартинес и его футболисты кинулись на судей с просьбой обнулить гол, увидев блокировку Диаша от Вольтемаде. Винчич действительно посмотрел видеоповтор, но лишь показал испанскому специалисту жёлтую за эмоции.

Флориан Вирц Фото: Matteo Ciambelli/Getty Images

Португалия полезла вперёд с удвоенной энергией. Бруну убрал под себя и тем самым одурачил Коха, неточно стрельнув с линии штрафной. Криштиану выше цели бил головой. Оба тренера сделали по тройной замене. Лучше сработала португальская. Пяти минут хватило гостям, чтобы всё перевернуть!

Хоп – и Консейсау создал гол из ниоткуда: протащил мяч по правому флангу, сместился в центр, ускользнув от Госенса, и бильярдно закрутил в дальний угол. А потом Мендеш снова прострелил на Криша. Тот уже не подкачал, внеся мяч в практически пустые ворота. Сперва показалось, что был офсайд, тем не менее полуавтоматическая система определила его отсутствие.

Болельщики на мюнхенском стадионе начали распевать: «Криштиааану, Криштиааану!» Так выглядит величие. Гостевая поддержка получилась прекрасной: португальцы частенько перекрикивали немцев.

Криштиану Роналду празднует гол Фото: Getty Images

Консейсау сохранил интригу, пробив рядом со штангой. Адейеми ответил на это попаданием в штангу. Стало так горячо, что даже едва не случилась массовая потасовка. Винчич остудил порыв футболистов карточками для Вирца, Та, Фюллькруга и Диаша.

Жота и Консейсау расстреливали тер Штегена практически в упор — тот показал, что остаётся фантастическим вратарём. Впрочем, полевые игроки не поддержали его порыв, и Германия уступила Португалии. Между прочим, впервые за 25 лет. В финале Криштиану и компания сыграют либо с Испанией, либо с Францией. Фаворитами они не будут. Так же, как и перед полуфиналом, что им совсем не помешало.