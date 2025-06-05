Аномальный по титулам сезон в Европе. Чья сенсация удивила вас больше всего?

Тут Кейн, «Тоттенхэм», «Болонья», «Пэлас» и «Ньюкасл». А ещё легендарный «Гамбург», первое за 90 лет чемпионство в Бельгии и не только!

Прошедший футбольный сезон уникален. Уж сколько набралось случаев, когда, узнав о победителе, можно было воскликнуть: «Да ладно, он/они действительно это сделал/сделали?!» РПЛ в год 100-летия «Зенита» выиграл «Краснодар», но мы предлагаем для рейтинга исключительно европейские сюжеты — иначе интриги в голосовании не будет совсем.

Участвуйте в распределении мест и отмечайте в комментариях, почему ваш выбор — самый логичный. По его ходу игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от выбора читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.