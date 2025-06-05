Аномальный по титулам сезон в Европе. Чья сенсация удивила вас больше всего?

Прошедший футбольный сезон уникален. Уж сколько набралось случаев, когда, узнав о победителе, можно было воскликнуть: «Да ладно, он/они действительно это сделал/сделали?!» РПЛ в год 100-летия «Зенита» выиграл «Краснодар», но мы предлагаем для рейтинга исключительно европейские сюжеты — иначе интриги в голосовании не будет совсем.
Участвуйте в распределении мест и отмечайте в комментариях, почему ваш выбор — самый логичный. По его ходу игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от выбора читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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«Кристал Пэлас» — обладатель Кубка Англии
Кубок Англии — элитарный турнир: гранды редко пускают на вершину выскочек. Да, в 2021-м трофей достался «Лестеру», но, во-первых, он тогда и чемпионство брал не так давно, и за топ-3 боролся. Ранее в XXI веке прямо сенсационно брали Кубок лишь «Портсмут» в 2008-м и «Уиган» в 2013-м. Теперь в их компании оказался «Кристал Пэлас», завоевавший первый серьёзный титул за практически 120-летнюю историю своего существования! Не считать же таковым Кубок полноправных членов, который проводили семь раз с 1986-го по 1992-й как альтернативу еврокубкам.
«Кристал Пэлас» везло с сеткой исключительно до четвертьфинала: ранее команда перешагнула через «Стокпорт», «Донкастер» и «Миллуолл». А дальше оказались разгромлены и сосед по таблице АПЛ «Фулхэм», и четвертьфиналист Лиги чемпионов «Астон Вилла» (оба раза по 3:0). Мало кто верил, что эту сказку в решающем матче не остановит остававшийся без трофеев «Манчестер Сити». Но Дин Хендерсон тащил, как праймовый Петр Чех, в том числе пенальти от Омара Мармуша, а Эберечи Эзе не подвела реализация в первой же осмысленной вылазке. Это было легендарно.
«Тоттенхэм» — победитель Лиги Европы
Культовая фраза из фильма «Залечь на дно в Брюгге» больше не актуальна. «Шпоры» не считались главными фаворитами Лиги Европы: помимо них, в турнире участвовали «Манчестер Юнайтед», «Рома», «Атлетик», «Лацио», «Лион», «Аякс», «Реал Сосьедад», «Порту» и «Айнтрахт», который уже познал вкус победы во втором по статусу еврокубке. Во многом из-за ауры вечных лузеров: в XXI веке у лондонцев, помимо постоянных неудач в АПЛ, было пять проигранных финалов из шести — повезло только с Кубком английской лиги в 2008-м.
Общий этап принёс четвёртое место и прямой выход в 1/8 финала. А дальше просто было лишь в полуфинале с норвежским «Будё-Глимт» (общие 5:1). АЗ в первом матче победил дома (1:0) — пришлось мобилизоваться и добыть победу с разницей в два мяча (3:1). «Айнтрахт» не проиграл в Лондоне (1:1) и перед встречей в Германии котировался выше: там всё решил пенальти в конце первого тайма. Повезло и в финале: мяч в ворота «МЮ» влетел от руки Люка Шоу. Должна же была удача улыбнуться и «Тоттенхэму»! Так в Лигу чемпионов вышла команда с 17-го места в АПЛ (да-да, в АПЛ у Постекоглу всё было плохо, и, кажется, в какой-то момент на турнир просто забили). Прощайте, бестрофейность и вечный повод для насмешек!
«Гоу Эхед Иглс» — обладатель Кубка Нидерландов
Что вам приходит на ум при словосочетании «футбольный клуб из Нидерландов»? Наверняка ПСВ, «Фейеноорд» или «Аякс». Во вторую очередь — «Твенте» (спасибо крылатой фразе Валерия Карпина), «АЗ Алкмар» или, возможно, бывшая команда Леонида Слуцкого «Витесс». «Гоу Эхед Иглс» явно будет не в первых рядах. Они не брали трофеев с 1933 года, а в прошедшем сезоне триумфально прошлись по сетке Кубка Нидерландов и обнулили счётчик!
Всё вполне могло завершиться в 1/8 финала, но роттердамская «Спарта» дрогнула в серии пенальти. «Твенте» побеждал к 60-й минуте — и пропустил в ответ три мяча. В четвертьфинале с соперником повезло — аутсайдер второй по силе лиги «Нордвиг» конкуренции не подвёз. Зато в полуфинале пришлось бодаться с самим ПСВ. Два гола к 27-й минуте стали для фаворита нокаутирующими. В финале же АЗ вёл до 90+9-й минуты! Тем не менее «Гоу Эхед Иглс» сравнял счёт в самый последний момент, чтобы вновь преуспеть в серии 11-метровых. Просто гении.
«Болонья» — обладатель Кубка Италии
«Болонья» весьма титулована: семь раз становилась чемпионом Италии, трижды брала Кубок. Но как же долго пришлось ждать с последнего трофея — аж 51 год! Тьяго Мотта сезоном ранее подкинул команду в топ-5 Серии А, что дало путёвку в общий этап Лиги чемпионов, а при Винченцо Итальяно получилось замахнуться и на титул. Что для тренера особенно ценно, ведь ранее он три раза подряд уступал в финалах с «Фиорентиной» (в Кубке Италии и дважды – в Лиге конференций), рискуя пополнить список вечных неудачников имени Эктора Купера.
«Монца» в 1/8 финала выступила на фоне «Болоньи» статистом – 0:4. «Аталанта» в четвертьфинале считалась фаворитом — и всё равно уступила. «Эмполи» в полуфинальном двухматчевом противостоянии пал под натиском Тейса Даллинги, на счету которого три из пяти голов. «Милан» на пути к финалу эффектно разобрался с «Ромой» и «Интером», но вот с болонским испытанием не справился: мяч Дана Ндоя остался единственным. Так прервалась колоссальная победная серия традиционных итальянских грандов в Кубке: в предыдущие 22 года его брали исключительно «Милан», «Интер», «Ювентус», «Рома», «Лацио» и «Наполи».
«ПСЖ» — победитель Лиги чемпионов
«ПСЖ» — команда-парадокс. Катарские шейхи купили парижский клуб в 2011 году и каждый год пытались сделать его лучшим в Европе за счёт приглашения суперзвёзд. Не получалось ни при Златане Ибрагимовиче с Тьяго Силвой, ни при Эдинсоне Кавани с Анхелем Ди Марией, ни при Неймаре с Килианом Мбаппе, ни даже при Лионеле Месси вместе с последней связкой. Стоило построить не команду звёзд, а команду-звезду, как всё получилось. В атаке при Луисе Энрике засверкали молодые таланты вроде Брэдли Баркола и Дезире Дуэ, выражаясь языком Леонида Федуна, «сбитый лётчик» Усман Дембеле и Хвича Кварацхелия, чей зимний трансфер вызывал вопросы.
Парижане с трудом пролезли в плей-офф, на общем этапе поделив очки с ПСВ и уступив «Арсеналу», «Атлетико» и «Баварии». Оказалось, что то была просто разминка. «Брест» просто размазали (общие 10:0). Дико «привозной» ранее Джанлуиджи Доннарумма наконец-то начал тащить и выиграл серию пенальти у ливерпульского гения Алисона. Другие английские команды парижский барьер тоже не взяли (5:4 с «Астон Виллой» и 3:1 с «Арсеналом»). А в финале раздавлен оказался «Интер». 5:0 — с таким серьёзным перевесом в решающем матче главного еврокубка никогда не побеждали даже во времена Кубка чемпионов. Абсолютная доминация.
«Юнион» — чемпион Бельгии
Допускаем, что вы не особо следите за бельгийской лигой. Это вполне нормально. Но «Юнион» показывал себя и в еврокубках: в Лиге Европы — 2022/2023 громил практически тёзок из берлинского «Униона» и добирался до четвертьфинала, на групповом этапе следующего розыгрыша побеждал «Ливерпуль» и проходил «Айнтрахт» в 1/16 финала Лиги конференций, в последнем сезоне выбирался из общего этапа третьего еврокубка, взяв по три очка в матчах с «Ниццей», «Твенте» и «Брагой».
Одна только беда — внутреннее чемпионство не покорялось «Юниону» в течение 90 лет. 90! В сезоне-2021/2022 не хватило четырёх очков до «Брюгге». Годом позже «Юнион» умудрился стать третьим, хотя закончил наравне с «Генком» и отстал от «Антверпена» всего-навсего на одно очко. Такое же отставание от чемпионского «Брюгге» в следующем сезоне — уже классика. И вот в 2025-м уже никто не смог лишить команду праздника. Скоро «Юнион» дебютирует в основном этапе Лиги чемпионов, так что накопленный еврокубковый опыт придётся как раз кстати.
«Ньюкасл» — обладатель Кубка английской лиги
Сложно поверить, что «Ньюкасл» не брал серьёзных трофеев в течение 70 лет. Речь ведь не о провинциалах, которым за счастье просто играть в АПЛ. Клуб и в еврокубках шумел неоднократно, и звёзд поставлял регулярно, и в топе популярности давно держится далеко не на последних местах. Однако это действительно так. Другой шокирующий факт — Эдди Хау стал первым за 17 лет тренером-англичанином с большим английским трофеем после Гарри Реднаппа, взявшего с «Портсмутом» Кубок Англии. То есть победа «сорок» в Кубке лиги велика вдвойне.
Всё могло завершиться ещё в 1/32 финала. Но футболисты «Ноттингем Форест» хуже били пенальти в послематчевой серии, хотя первым не реализовал попытку Жоэлинтон. Далее «Ньюкасл» было уже не остановить. Минимальная победа над «Уимблдоном» смущать не должна — фаворит доминировал и лишь чудом забил всего раз. «Челси»? Держите 2:0. «Брентфорд»? Вот вам 3:1. «Арсенал»? Дважды по 2:0 не хотите? К середине марта «Ливерпуль» уже практически забронировал победу в АПЛ и вылетел из ЛЧ, так что финалом Кубка лиги совсем не пренебрегал. И всё равно получил 0:2 к 52-й минуте. Федерико Кьеза, конечно, один мяч отыграл, однако «Ньюкасл» играл лучше и заслуженно стал триумфатором. На той неделе «Ливерпуль» получил два жёстких удара – как раз вылет из ЛЧ от «ПСЖ» и это поражение в финале. И да, «Ньюкасл» — чемпик. Знатоки классических футбольных мемов поймут.
«Абердин» — обладатель Кубка Шотландии
Как вообще можно брать трофеи в Шотландии, если вы не «Селтик» или «Рейнджерс»? Разница между ними и остальными колоссальна. Но если в чемпионате сбросить с трона обоих гегемонов сразу нереально (последний раз это удавалось аж в 1985 году «Абердину» Алекса Фергюсона), то в Кубке иногда возможны сенсации. В 2021-м, например, его забрал «Сент-Джонстон». А в 2025-м настал черёд удивлять тому же «Абердину», чей завоёванный в 2014-м Кубок шотландской лиги оставался последним в его трофейной коллекции.
В четвертьфинале повезло попасть не на «Рейнджерс», а на сенсационно выбивший его середняк второй по силе лиги «Куинз Парк» — 4:1, до свидания. Со вторым грандом пришлось разбираться уже самостоятельно. Но перед этим массу проблем доставил в полуфинале «Хартс»: «сердца» играли в меньшинстве с 44-й минуты, а на 116-й вообще остались вдевятером и тут же пропустили решающий гол. «Абердин» уступал до 83-й минуты финала, однако доигрывающий в Шотландии Каспер Шмейхель неловко срезал мяч в свои ворота. В серии пенальти успешнее оказался тот, на кого никто не ставил. За три дня до этого «МЮ» расстроил Фергюсона в финале Лиги Европы — что ж, зато мэтра порадовал «Абердин»!
Первый трофей Гарри Кейна
Само по себе чемпионство «Баварии» — такая же сенсация, как снегопад в Сибири посреди января. Но как не отметить первый трофей Кейна? Два финала Евро, гонка за «Лестером» в 2016-м и за «Челси» в 2017-м, финалы Кубка лиги и Лиги чемпионов — всё мимо. Казалось, уж после переезда в Мюнхен Гарри наконец-то возьмёт своё. Тем не менее его неудачи только множились. Стоило немецкому гранду подписать невезучего англичанина, как тут же серебряная салатница оказалась упущена впервые за 11 лет. До кубкового финала за последние два года доходили даже «Арминия» и «Кайзерслаутерн» — но не «Бавария». Суперкубок в 2023-м тоже отдали, причём разгромно (0:3 от «РБ Лейпциг»).
Финал ЛЧ-2023/2024 был максимально близок — баварцев в концовке приговорил внезапным дублем Хоселу (и неоднозначный свисток Марчиняка). Кейн дважды стал лучшим бомбардиром Бундеслиги. Однако личных достижений у него хватало и раньше — не только за ними он отправился в Бундеслигу. На второй год вернуть золотые медали в Мюнхен всё же получилось: «Байер» отстал на 13 очков и официально лишился титула ещё в начале мая. Завоевать первый трофей только в 31 год — крайне поздно для футболиста такого калибра. И всё же проклятие пало.
«Гамбург» — снова клуб Бундеслиги
Один из самых титулованных клубов Германии никогда не вылетал из Бундеслиги вплоть до 2018 года. А когда всё же оступился, плотно завяз. Целых шесть лет «Гамбургу» для возвращения не хватало самую малость. Четыре раза он становился четвёртым, дважды — третьим. В 2019-м всего на одно очко больше него набрали поднявшийся напрямую «Падерборн» и попавший в стыки «Унион». В 2020-м — аналогично с «Хайденхаймом» из зоны переходных матчей. В 2021-м «Хольштайн» привёз четыре очка — тоже не прямо вау-отрыв.
В 2022-м гамбуржцы всё же просочились в стыки. И даже с минимальной разницей победили на выезде «Герту». А дома устроились на 0:2. В 2023-м состоялась вторая попытка — «Штутгарт» обернул её крахом (общие 6:1). В 2024-м не хватило пяти очков до «Фортуны» из Дюссельдорфа. Да сколько можно?! И вот в 2025-м «Гамбург» наконец-то решил задачу, за тур до конца обеспечив себе место в топ-2. После выноса «Ульма» (6:1) фанаты массово выбежали на поле и разорвали местный газон в клочья. Годы ожидания того стоили.