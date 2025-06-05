«Жаль, что Дзюбы не было с нами в Бразилии». Легендарный Пануччи — снова в России

Пануччи сделал шикарную игровую карьеру. «Реал», «Рома», оба миланских клуба — послужной список Кристиана внушает уважение. А тренерскую практику двукратный победитель Лиги чемпионов начинал получать… в России, в штабе соотечественника Капелло.

В последние годы Пануччи бо́льшую часть времени проводит на родине, но связей с нашей страной не теряет. Буквально на днях легендарный футболист посетил Москву по случаю Дня футбола, организованного Департаментом спорта города Москвы. В «Лужниках» с ним и встретилась корреспондент «Чемпионата»

Кристиан Пануччи в Москве Фото: Пресс-служба «Московского спорта»

— Смотрели финал Лиги чемпионов?

— Конечно! «ПСЖ» заслужил эту победу. Они были лучше. По игре французы оказались намного сильнее «Интера».

— Ждали «ПСЖ» в финале?

— «ПСЖ» — качественная команда. И играла хорошо, однако я не ожидал, что она окажется в финале. Но в итоге получилось логично, в финал прошла команда, которая была лучше. У «ПСЖ» были хорошие матчи, в то же время мадридский «Реал» не прошёл дальше, «Барселона» проиграла в полуфинале, а у «Сити» в целом выдался тяжёлый год. До финала дошли команды с лучшими составами.

— Как вам новый формат турнира?

— Мне очень нравится! Намного больше матчей, а следовательно, больше шансов для маленьких команд исправить положение, если они проиграли. Думаю, это неплохой формат.

— Знаете Матвея Сафонова?

— Да, но видел его мало, потому что в «ПСЖ» первый номер Доннарумма. Однако о нём хорошо отзываются.

— Может ли он стать основным в «ПСЖ»?

— Это сложно, потому что в «ПСЖ» есть Доннарумма, как у «Реала» — Куртуа. Это не означает, что Матвей плохой вратарь. Думаю, у Сафонова хорошее будущее.

Матвей Сафонов Фото: Михаил Шапаев, РФС

— Вы много раз играли против Луиса Энрике в Испании. Как он вам как тренер?

— Да, мы пересекались с ним. Это великий тренер и человек. Он выиграл трофеи с клубами, в которых работал. Я поздравляю его!

— Он уже встал в один ряд с Анчелотти или Моуринью?

— Да, он вместе с этими великими тренерами.

— Вспоминаете период работы в сборной России? По прошествии времени как бы его оценили?

— Думаю, мы хорошо поработали. После 12 лет и пропуска двух чемпионатов мира Россия отобралась на ЧМ-2014. Это огромная работа! Мы опередили Португалию в квалификации! Для нас это было очень важно. Да, после чемпионата мира дела пошли не очень хорошо, но если подводить итоги всей работы, то положительно оцениваю этот этап.

— Общаетесь с Капелло?

— Конечно! У нас отличные отношения. Он великий тренер, мой большой друг. В моей спортивной карьере он был лучшим тренером.

Александр Низелик, Фабио Капелло и Кристиан Пануччи Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— При вас в сборной дебютировали совсем юные Головин и Чернов, следите ли за ними?

— Помню их. Это хорошие футболисты. Они заслуживали тогда попасть в сборную. Ребята уже тогда обладали хорошими качествами и своим появлением положительно повлияли на всю команду.

— Знаете, где сейчас Головин?

— Да, он играет за «Монако». Не много видел его игр, но знаю, что он хорошо себя проявляет.

— Кто на тот момент был лучшим игроком сборной?

— Все! Я не могу назвать одно имя. В команде были собраны лучшие игроки, которые относились к делу профессионально и очень серьёзно. Каждый из них проделал огромную работу.

— Артём Дзюба в этом году стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Ожидали от него таких успехов?

— Знаю об этой новости. Для меня Артём всегда был большим игроком. Мне очень жаль, что его не было на чемпионате мира в 2014 году. Качество и физические данные Дзюбы были очень важны для сборной. Но я рад за него! Артём — хороший человек (Дзюба входил в расширенный список, но не попал в окончательный. — Прим. «Чемпионата»).

Артём Дзюба Фото: Sefa Karacan/Getty Images

— Могла Россия выступить в Бразилии удачнее?

— Думаю, да. Чемпионат мира для нас получился не слишком хорошим, так как был шанс пройти в следующий раунд, но мы не смогли. Первые 20 минут последнего матча играли хорошо, а вот потом что-то сломалось. Это наша вина.

— В недавнем интервью бывший переводчик сборной Александр Низелик выразил мнение, что вся подготовка велась правильно. Вы тоже так считаете?

— Да, мы пытались делать всё хорошо и точно профессионально относились к своим обязанностям.

— Знаете Алексея Миранчука? Его уход из «Аталанты» — ошибка?

— Знаю, конечно. Но «Аталанта» — большой клуб. Хорошие, качественные игроки. В этой команде очень сложно конкурировать за место в составе. У Алексея отличные физические данные, но конкурировать тяжело. Когда ты мало играешь, совершенно нормально менять клуб. Футболисты хотят играть!

— Кто сейчас лучший защитник в мире?

— Ван Дейк из «Ливерпуля»! Он по всем параметрам хорош.

Кристиан Пануччи на Дне футбола в Москве Фото: Пресс-служба «Московского спорта»

— Чем вы сейчас занимаетесь?

— Работаю на телевидении в Италии и Испании.

— Когда были в России в последний раз?

— В октябре 2024 года на турнире по паделу. Мы переписывались с Щенниковым, Габуловым. Видел Дзюбу. Я всегда рад вернуться в Москву.

— Что вам тут нравится?

— Обстановка, люди. Люблю местную еду, выпить чашечку кофе с друзьями. Москва всегда впечатляет.