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Эдуард Сперцян, Краснодар, трансфер — куда может перейти, трансферы РПЛ лето 2025, подробности

«Краснодар» ради Сперцяна готов поступиться принципами. Теперь переход реален когда угодно
Дмитрий Зимин
Эдуард Сперцян
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Но сейчас до этого далеко.

Эдуард Сперцян – самый подорожавший игрок РПЛ за последние полгода. По данным Transfermarkt, он прибавил в стоимости на € 5 млн, и сейчас по сумме его опережает только Луис Энрике. И то скорее из-за того, что перешёл в «Зенит» совсем недавно за € 30 млн. И ещё не успел подешеветь.

За два года Сперцян увеличил свою стоимость в два раза. Но это вряд ли смутит клубы, которые захотят его приобрести. Все понимают: сейчас полузащитник – ценнейший лот РПЛ. За ним придут. Вопрос в договороспособности.

В «Краснодаре» заявили, что готовы отпустить Сперцяна даже по ходу сезона. Это прецедент

Когда у Эдуарда спрашивали про возможный уход из клуба, звучал чёткий посыл: интерес из Европы есть, желание поиграть там – тоже, однако пока я не отдал «Краснодару» долг. Игрок имел в виду завоевание трофея. 24 мая 2025-го всё изменилось. В момент, когда воспитанник клуба поднял трофей над головой, а после вышел счастливым к журналистам и подтвердил свои желания.

«Мы в истории. Ни для кого не секрет, что я хочу поиграть в Европе. Но пока ничего конкретного нет. Посмотрим. Всё возможно», – сказал Сперцян и поехал праздновать.

Через несколько дней вышло интервью главного тренера Мурада Мусаева для Sports.ru. И он подтвердил возможный уход Сперцяна.

Мурад Мусаев
Мурад Мусаев
главный тренер «Краснодара»

«Всё зависит от предложения. Не исключал бы, например, уход Сперцяна и уже по ходу сезона — в августе, за неделю до закрытия трансферного окна. Соответствует ли это принципам клуба? Сейчас будет клубный чемпионат мира, поэтому мы должны быть готовы к тому, что клубы, которые интересуются Эдо, не будут работать очень быстро»

В вопросе речь идёт о давних принципах «Краснодара»: клуб редко расстаётся с игроками, если сезон уже начался и они в обойме. Даже не только сезон – сборы. Поэтому, когда говорилось об интересе к тому же Сперцяну в конце января, на рынке были спокойны. Посыл следующий: Эдуард уже начал работу с командой, так что шансов уйти уже нет. Возможны только редкие исключения, как, например, с Кастаньо, который покинул команду в марте. Но по нему заранее была договорённость.

Получается, Сперцян может начать подготовку с «Краснодаром». И, возможно, даже сыграть в нескольких турах. Такая вот индульгенция. Видимо, существует полная договорённость, что игрока готовы отпустить. Вне зависимости от того, когда поступит то самое устраивающее всех предложение. Крайне редкая ситуация для клуба.

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А что говорят на рынке: «Лидс», «Порту» или «Севилья»?

Про интерес из действительно топ-клубов пока информации не просачивалось. Хотя далеко не все они готовятся к участию в клубном ЧМ. За последние недели в медиа говорилось о трёх вариантах, но некоторые уже отпали.

Первым появился «Лидс», но эта история идёт ещё с зимы. По линии Даниэля Фарке, который тренирует команду. Якобы за недолгий период работы со Сперцяном в «Краснодаре» он впечатлился уровнем игрока и хотел бы видеть его у себя. «СЭ» и Metaratings сообщали о сохраняющемся интересе к игроку, однако по данным «Чемпионата» переход невозможен. «Лидс» не будет отправлять предложений этим летом, несмотря на имеющийся интерес зимой.

По данным Legalbet, «Порту» также выразил желание подписать футболиста. Однако португальское издание O Jogo опровергло эти данные. По их данным, Эдуард не входит в шорт-лист под летнее усиление. И последняя на данный момент появившаяся информация – интерес из «Севильи». По данным «РБ Спорт», Хоакин Капаррос хочет подписать игрока, с которым работал в сборной Армении.

Хоакин Капаррос/Эдуард Сперцян

Хоакин Капаррос/Эдуард Сперцян

Фото: ffa.am/Getty Images

Как бы там ни было, по нашей информации, сейчас на столе у «Краснодара» нет реального предложения по футболисту. Хоть и его представители активно работают, чтобы оно появилось. Так или иначе, общественность вряд ли быстро узнает обо всех деталях, в то время как начнутся переговоры. Когда вспоминаешь историю с трансфером Сафонова (когда до последнего момента всё шло очень тихо), можно сказать – «быки» умеют тихо продавать своих звёзд. А главное – выгодно.

А как дела у Сафонова?
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