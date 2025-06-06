«Ту сборную России до сих пор уважают в мире». Великий Трезеге — в Москве

В начале июня чемпион мира и Европы Давид Трезеге посетил Москву по случаю Дня футбола, организованного Департаментом спорта города Москвы. В «Лужниках» с ним встретилась и пообщалась корреспондент «Чемпионата».

– Вы уже второе лето в России. Что вас привело сюда в этом году?

– В этом году мы с Кристианом Пануччи гостим в Москве. Нас пригласили на фестиваль спорта в «Лужниках» представлять мировой футбол. Мы провели хорошие три дня в Москве. И мне кажется важным, что проводятся фестивали, где столько внимания сконцентрировано на футболе.

– Как вам Москва? Появились ли любимые места?

– Это необыкновенный город. Я познакомился с Россией в 2018 году во время чемпионата мира по футболу, и это особенное место с открытыми людьми. Конечно, мы стараемся гулять, наслаждаться, здесь солнечно. Когда у меня появляется возможность приехать, я использую её по максимуму.

Давид Трезеге в Москве Фото: Пресс-служба «Московского спорта»

– Вы приезжали в Россию во время своей футбольной карьеры?

– Да, один раз я приезжал в Москву как игрок – со сборной Франции. Мы играли ещё на старом стадионе «Лужники». Это был 1998 или 1999 год. Помню, что было очень холодно, и стадион был заполнен. Мы все понимаем, что в то время у национальной команды России был очень высокий уровень. И ту сборную России в мире уважают до сих пор.

– А на клубном уровне?

– Когда я был в Италии, мы встречались с «Зенитом» в Лиге чемпионов. Но я не играл в Санкт-Петербурге, из-за травмы не попал в заявку на матч. Это была прекрасная эпоха для «Зенита». Тогда они выиграли Кубок УЕФА, участвовали в Лиге чемпионов. Команда высокого уровня с качественными игроками. Это был хороший период в их истории.

– Прошлым летом вы работали экспертом на спортивном ТВ в Okko. Как вам роль телевизионного эксперта?

– Мне нравится говорить о футболе, выражать своё мнение, и для нас, бывших футболистов, это, конечно, достаточно легко. В любой стране и на любом континенте футбол остаётся нашей страстью. Это был хороший чемпионат Европы с прекрасной Испанией в финале, мы наслаждались исключительным футболом.

– Вам близка работа на телевидении?

– Мне нравится футбол, давать советы, высказывать мнение об игре в целом. Но с другой стороны, всё, что связано с телевидением, а именно желание бурно критиковать команду, игрока или тренера – это мне некомфортно. Конечно, в каждой стране на ТВ есть свои особенности. В Италии, Франции или Испании меньше дисциплины и больше эмоций, поэтому мнения могут звучат намного громче, сильнее. Однако они всё равно остаются лишь мнениями.

– Какие впечатления произвёл последний финал Лиги чемпионов?

– «ПСЖ» уже очень долгое время доминирует в национальном чемпионате, в Кубке Франции. Конечно, в этом году, с победой команды в финале Лиги чемпионов, первой в истории, всё приобретает гораздо больший размах. Это команда классного уровня с несколькими исключительными игроками. Я думаю, на уровне лиги и Кубка они давно показали своё качество. А в финале Лиги чемпионов провели идеальный матч. Это первый случай в истории турнира, когда финал закончился со счётом 5:0. Предыдущий рекорд был как раз за Кристианом Пануччи – «Милан» против «Барселоны» в 1994 году (4:0. — Прим. «Чемпионата»). «ПСЖ» доминировал, а «Интер» так и не нашёл никакого решения в матче.

– Кто сейчас лучший в «ПСЖ»?

– Парижане сильно изменили свою идею после ухода Месси, Неймара и Мбаппе. Они стали больше работать с игроками 19-20 лет, добавляя к ним таких опытных футболистов, как Маркиньос и другие. В этом году, на мой взгляд, лучшим и самым целостным был Усман Дембеле.

Усман Дембеле с кубком Лиги чемпионов Фото: Justin Setterfield/Getty Images

– Может ли в Лиге 1 быть другой чемпион в ближайшем будущем?

– Это уже случалось. «Монако» однажды выиграл чемпионат, «Лилль» брал золото Лиги 1. Посмотрим, останутся ли в Париже все те игроки, которые уже всё выиграли. Потому что иногда у нас возникают амбиции поехать в другие чемпионаты, где уровень выше. Мы все понимаем, что находиться в Париже с точки зрения спорта и качества жизни очень хорошо. Но всегда есть какой-то высший уровень. Как игрок ты тоже хочешь испытать себя и найти что-то посложнее. Будь то чемпионат Англии или Испании. Опять же, на местном уровне «ПСЖ» имеет огромное значение, плюс в этом году клуб выиграл Лигу чемпионов. Однако когда у тебя есть амбиции, думаю, ты хочешь попробовать что-то ещё.

– Александр Головин уже семь лет в «Монако». Стоит ему остаться или нужно попробовать себя в другом месте?

– Я думаю, Головин сделал жизненно важный выбор, оказавшись в «Монако». Конечно, здесь есть амбиции. В «Монако» Головин – один из главных героев чемпионата. Клуб всё время находится в топ-3 или топ-4 лиги, и он счастлив жить в Монако, не говоря уже о том, что клуб принадлежит российскому владельцу. Здесь важное сочетание хорошего спорта и комфортной жизни. В этом году Головин несколько раз получал травмы. В следующем сезоне он захочет вернуться на место главного героя команды. Поэтому я думаю, что он останется в «Монако».

Александр Головин в «Монако» Фото: Getty Images

– Вы продолжаете следить за «Ювентусом»? Что происходит с командой?

– Мы должны подождать. «Юве» сильно меняется изнутри. У такого клуба должно быть гораздо больше амбиций. Надо дать время, чтобы прийти в себя и вернуться к доминированию на местном уровне. На международном уровне тоже, клуб квалифицировался в Лигу чемпионов, но сначала нужно вернуть себе идею о победах в Италии, восстановить баланс.

– Мбаппе – лучший бомбардир в Европе, но без Лиги чемпионов. Что думаете о его будущем?

– Мбаппе остаётся в числе трёх-четырёх лучших игроков мира, надо сказать честно. Конечно, на клубном уровне ему пока не удалось победить. Когда ты в «Реале», единственное, что от тебя требуется – это побеждать. Он не выиграл ни Ла Лигу, ни Кубок, ни Лигу чемпионов. Несмотря на это, на индивидуальном уровне Мбаппе был исключительным, и, конечно, его амбиции – брать трофеи с «Реалом». Он постарается отомстить всем на клубном чемпионате мира. Тем более что там он будет под руководством Хаби Алонсо. Алонсо сам был игроком «Реала», это его дом, он точно знает, как надо себя вести. У него была отличная карьера в «Байере», ему предстоит адаптироваться на новом месте и вернуть «Реалу» качество. Думаю, наличие Мбаппе в команде – это скорее решение, чем проблема.