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Россия — Нигерия: прямая онлайн-трансляция товарищеского матча сборных, где смотреть, составы, 6 июня 2025

Долгожданный матч сборной России! Соперник — мощная африканская команда. LIVE
Кирилл Закатченко Дмитрий Зимин
,
Россия — Нигерия. LIVE
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Нигерия приехала без нескольких звёзд, но легко всё равно быть не должно.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Всем привет! Клубный сезон закончен, а это значит, что в дело вступают сборные. И Россия не исключение! Сегодня, 6 июня, команда Валерия Карпина встретится в «Лужниках» с Нигерией.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
06 июня 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Нигерия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборная России идёт на мощной серии — не проигрывает и не пропускает. Последние две встречи — две победы по 5:0! Правда, тогда соперниками были Гренада и Замбия. В этот раз всё серьёзнее — приехала целая Нигерия! Но и здесь есть нюанс: в заявку не попали многие звёзды, среди которых Осимхен, Ихеаначо, Чуквезе, Ндиди, Айна, Телла и Садик. Зато попал Олусегун из «Краснодара»!

«Чемпионат» будет следить за товарищеским матчем Россия — Нигерия в режиме онлайн. Оставайтесь с нами и ничего не пропустите!

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