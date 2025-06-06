Долгожданный матч сборной России! Соперник — мощная африканская команда. LIVE

Нигерия приехала без нескольких звёзд, но легко всё равно быть не должно.

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Всем привет! Клубный сезон закончен, а это значит, что в дело вступают сборные. И Россия не исключение! Сегодня, 6 июня, команда Валерия Карпина встретится в «Лужниках» с Нигерией.

Сборная России идёт на мощной серии — не проигрывает и не пропускает. Последние две встречи — две победы по 5:0! Правда, тогда соперниками были Гренада и Замбия. В этот раз всё серьёзнее — приехала целая Нигерия! Но и здесь есть нюанс: в заявку не попали многие звёзды, среди которых Осимхен, Ихеаначо, Чуквезе, Ндиди, Айна, Телла и Садик. Зато попал Олусегун из «Краснодара»!

«Чемпионат» будет следить за товарищеским матчем Россия — Нигерия в режиме онлайн. Оставайтесь с нами и ничего не пропустите!