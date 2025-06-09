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Чемпионы европейских лиг в сезоне-2024/2025, полный список: Россия, Англия, Испания, Италия, Германия, Нидерланды, Португалия

Чемпионы всех 55 европейских лиг. Сколько сенсаций за один сезон!
«Чемпионат»
Чемпионы всех 55 европейских лиг
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От «Ливерпуля», «ПСЖ» и «Краснодара» — до победителей из Гибралтара и Лихтенштейна.

Клубный футбольный сезон в Европе завершён — позади даже финалы еврокубков. Если брать вообще все турниры, то игровой год получился богатейшим на сенсации. Впервые за долгое время трофеи взяли такие клубы, как английские «Кристал Пэлас», «Ньюкасл» и «Тоттенхэм», итальянская «Болонья» и другие. Разумеется, большинство таких случаев пришлось на кубковые турниры, но, поверьте, и в национальных чемпионатах было полно неожиданностей!

В этом материале мы представляем чемпионов всех европейских лиг в сезоне-2024/2025. Здесь учитывалась каждая национальная ассоциация, входящая в состав УЕФА. А таких набралось целых 55! Так что речь пойдёт не только про топ-лиги, о которых вы и так много знаете. Заодно погрузимся в те соревнования, о которых вы, вероятно, ничего не знали.

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