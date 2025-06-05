Топ-матчи пятницы: Россия — Нигерия, «Зенит» против ЦСКА в Единой лиге и теннис

Горячее 6 июня: Бразилия и Аргентина в отборе к ЧМ-2026, МиДи в полуфинале «Ролан Гаррос», старт финальной серии плей-офф НБА и волейбол!

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⚽️ 2:00: Эквадор — Бразилия, ЧМ-2026 — Южная Америка, 15-й тур

Интрига: дебют Карло Анчелотти в Бразилии!

Отбор в Южной Америке к чемпионату мира в этот раз весьма запутанный – хотя бы из-за турнирного положения. В сущности, на турнир точно поедет только Аргентина, а остальные соискатели ещё борются за путёвку. Эквадор прямо сейчас – второй в группе, и ему бы обыграть Бразилию, чтобы спокойно готовиться к ЧМ-2026. Но фаворит явно гости. Да и к тому же это будет дебют Карло Анчелотти в новой должности.

⚽️ 3:00: Парагвай — Уругвай, ЧМ-2026 — Южная Америка, 15-й тур

Интрига: забьют ли команды хотя бы три гола?

У Парагвая и Уругвая равное количество очков (21) и по сути равные шансы на поезду в США, Канаду и Мексику через год. Каждой из команд победить бы в предстоящей встрече – а то ничья будет максимально в пользу Бразилии, Эквадора и Колумбии. Встреча, вероятно, окажется «низовой» – последний раз три и более голов в матчах вышеуказанных соперников забивалось в 2016 году.

🏐 3:00: США — Бразилия, Лига наций, женщины

Интрига: как Киси Насименто сыграет за сборную Бразилии?

Сборная Бразилии, которая в Лиге наций — 2024 заняла четвёртое место и стала бронзовым призёром в Париже, сыграет на первой неделе без своего капитана и лучшей доигровщицы олимпийского турнира Габриэлы Гимарайнс. Но и без лидера у бразильянок мощный состав: Розамария Монтибеллер, Ана Кристина де Соуза и игрок калининградского «Локомотива» — Киси Насименто. И, кстати, для российских болельщиков матч бразильянок с американками – это отличная возможность посмотреть на игру новичка российского чемпионата в яркой схватке, ведь сборная США – серебряный призёр прошлогодней Олимпиады.

Эбрар Каракурт в «Локо» заменит бразильянка: Официально «Локомотив» подписал бразильскую диагональную Киси Насименто

🏆 🏀 3:30: «Оклахома-Сити Тандер» — «Индиана Пэйсерс», НБА, плей-офф, финал, первый матч

Интрига: MVP или яркая команда с Востока?

Шей Гилджес-Александер по праву доказал, что на данный момент является лучшим игроком этого сезона. Выход в финал НБА и награда самому ценному игроку (MVP) регулярки тому подтверждение. Но и команда у канадца собралась очень сильная. «Оклахома-Сити Тандер» испытала проблемы лишь с «Денвером», а всех остальных прошла без особых проблем. Теперь на очереди самая важная серия сезона с «Индианой Пэйсерс», которая на пути к финалу обыграла всех лидеров Восточной конференции. Кому достанется первая победа?

⚽️ 4:00: Чили — Аргентина, ЧМ-2026 — Южная Америка, 15-й тур

Интрига: Чили всё дальше от чемпионата мира?

Аргентине в отборе на ЧМ-2026 ничего уже больше не нужно. Результаты оставшихся матчей – вопрос престижа. А вот чилийцы должны биться – они последние в квалификации и могут снова пропустить мировое первенство. Так что задачи каждого из соперников несопоставимы. Не исключено, что Чили поможет фактор домашнего поля. Хотя последний раз чилийцы побеждали аргентинцев в 2016-м в финале Кубка Америки. И то в серии пенальти.

🎾 16:00*: Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия, 4) — Сара Эррани/Жасмин Паолини (Италия, 2), «Ролан Гаррос», 1/2 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем завершится очередная битва финалисток парижской Олимпиады?

Мирра Андреева и Диана Шнайдер зарекомендовали себя одной из пар, реально претендующих на выход в восьмёрку сильнейших по итогам года. Но у них есть неудобные соперницы — итальянки Сара Эррани и Жасмин Паолини, с которыми они играют довольно часто. Как справиться со слаженным дуэтом и пробиться в финал? Эту задачку россиянки попытаются решить в эту пятницу. Победительницы этой встречи сразятся за титул с лучшей парой из матча Анна Данилина/Александра Крунич — Улрикке Эйкери/Эри Ходзуми.

🏆 🏀 19:30: «Зенит» — ЦСКА, Единая лига ВТБ, финал, пятый матч

Единая лига ВТБ . Финал Единая лига ВТБ . Финал 06 июня 2025, пятница. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: травмы станут решающим фактором финала?

В четвёртом матче ЦСКА разгромил «Зенит» (85:62) по всем фронтам. В определённый момент армейцы вели с преимуществом в 41 очко, но затем сине-бело-голубые немного наверстали упущенное. Сергей Карасёв и Георгий Жбанов не принимали участия в той встрече. Ещё Алексей Швед и Алекс Пойтресс получили повреждения, эта парочка играла на уколах в четвёртом матче. Удалось ли кому-то из этой четвёрки баскетболистов восстановиться к важнейшей домашней встрече? Потому что без полной отдачи от них «Зенит» испытывает большие проблемы.

⚽️ 20:00: Россия — Нигерия, товарищеский матч

Интрига: очередной африканский соперник у команды Карпина

Команду Замбии россияне обыграли 5:0 – это был последний на данный момент товарищеский матч сборной России. Но уровень Нигерии – совсем другое дело, ведь это регулярный участник чемпионата мира, напичканный мировыми звёздами. Правда, в Россию приедут не все: не будет, например, Виктора Осимхена («Галатасарай») и Адемолы Лукмана («Аталанта»). Солидный соперник для команды Валерия Карпина, по статусу которых так истосковались наши футболисты.

⚽️ 21:45: Норвегия — Италия, ЧМ-2026 — Европа, 3-й тур

Интрига: как Италия начнёт в отборе к ЧМ?

Норвегия никогда прежде не побеждала Италию в официальных встречах. Наверняка сам по себе этот факт уже настраивает северную команду на зарубу с четырёхкратным чемпионом мира. Итальянцы, в отличие от норвежцев, пока не играли в отборе ЧМ-2006 – хотя все остальные в группе уже провели по два тура. И лидируют как раз Эрлинг Холанд и Мартин Эдегор, чья команда без проблем разобралась с Молдавией и Израилем.

⚽️ 21:45: Северная Македония — Бельгия, ЧМ-2026 — Европа, 3-й тур

Интрига: повторится ли история 13 летней давности?

Похожая история и в группе J – Северная Македония лидирует после двух туров, а Бельгия только начнёт квалификацию. Фаворит понятен, да и в отборе к ЧМ-2014 команды уже играли в одной группе – тогда бельгийцы дважды победили, не испытав проблем. Как будет на этот раз?