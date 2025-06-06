Кто будет забивать России в отсутствие Осимхена? У Нигерии есть двухметровая машина!

Сегодня, 6 июня, сборная России сыграет в «Лужниках» с одним из самых статусных своих соперников за последние годы – Нигерией. Мы ждали «Суперорлов» в Москве в первую очередь из-за желания увидеть бомбардира «Наполи» Виктор Осимхена, играющего на правах аренды в «Галатасарае» и разрывающего чемпионат Турции, и звезду «Аталанты» Адемолу Лукмана. К сожалению, оба не приехали в национальную команду, так как получили отдых после напряжённого сезона. По крайней мере, этим объяснили отсутствие форвардов в Федерации футбола Нигерии. Более того, в последний момент из уже сформированной заявки выпали и другие известные нападающие – Келечи Ихеаначо («Мидлсбро»), Нейтан Телла («Байер») и Умар Садик («Валенсия»).

Кто же теперь будет угрожать воротам сборной России и проверит на прочность оборону нашей команды? Опасения по поводу конкурентоспособности грозного на бумаге соперника вполне оправданны, учитывая потери в линии атаки. Ниже опубликованный нигерийцами итоговый состав, в который попали 20 игроков.

Вратари: Мадука Окойе («Удинезе», Италия), Амас Обасоги («Сингида Блэк Старс», Танзания).

Защитники: Виллиам Трост‑Эконг («Аль‑Холуд», Саудовская Аравия), Иго Огбу («Славия», Чехия), Брайт Осайи‑Сэмуэль («Фенербахче», Турция), Бруно Оньемаечи («Олимпиакос», Греция), Семи Аджайи («Вест Бромвич», Англия), Фредрик Бенджамин («Брентфорд», Англия), Исмаила Содик («Ремо Старз»).

Полузащитники: Фрэнк Оньека («Аугсбург», Германия), Крисантус Уче («Хетафе», Испания), Мустафа Папа («Нигер Торнадос»), Фисайо Деле‑Баширу («Лацио», Италия), Рафаэль Оньедика («Брюгге», Бельгия), Исаак Савиур («Энугу Рейнджерс»).

Нападающие: Мозес Саймон («Нант», Франция), Виктор Бонифасе («Байер», Германия), Толу Арокодаре («Генк», Бельгия), Олакунле Олусегун («Краснодар», Россия), Алими Сикиру («Ремо Старз», Нигерия).

На самом деле, в сборной Нигерии только три классических центрфорварда, ведь прекрасно знакомый нам по «Краснодару» Олусегун и Саймон из «Нанта» всё же вингеры. Двое из них играют в Европе, и это действительно классные нападающие – Бонифасе и Арокодаре. Третьего взяли, видимо, для количества, так как Сикиру в свои 29 лет пылит в местной лиге и не потрясает результативностью. Информации о нём мало. А вот голеадор «Байера» и лучший бомбардир чемпионата Бельгии точно заслуживают отдельного рассказа.

Виктор Бонифасе: от лучшего новичка Бундеслиги до разочарования сезона

Виктор Бонифасе Фото: MB Media/Getty Images

Если вы следите за Бундеслигой, то для вас Бонифасе в представлении не нуждается. В предыдущем, чемпионском для «Байера» сезоне Бундеслиги Виктор стал лучшим бомбардиром Леверкузена – наколотил 14 мячей в 23 матчах. Ещё и восемь голевых передач в свою статистику добавил. Да и в Лиге Европы, где команда Хаби Алонсо долетела до финала, нигериец забил больше всех в составе «Байера» (пять голов в восьми играх). В общем, уже одного этого достаточно, чтобы понять, какого класса форвард выйдет против центральных защитников из РПЛ.

Но и немцы покупали Бонифасе летом 2023 года за € 22,6 млн у бельгийского «Юниона» в статусе лучшего снайпера Лиги Европы. Точнее, по итогам сезона-2022/2023 Виктор поделил первое место в гонке бомбардиров с игравшим тогда за «Манчестер Юнайтед» Маркусом Рашфордом. У обоих было по шесть мячей. Кстати, нигериец в четвертьфинале забил «Байеру». Конечно, это приблизило его переезд в Леверкузен.

Впрочем, в футболе иногда всё очень быстро меняется. Если в прошлом сезоне Бонифасе признали лучшим новичком сезона в Бундеслиге и включили в символическую сборную чемпионата Германии, то в нынешнем получилось наоборот. По опросу, который Kicker устроил среди игроков Бундеслиги, Виктор попал в тройку разочарований. Только двое, если так можно выразиться, финишировали выше – Жоау Пальинья из «Баварии» и Юлиан Брандт из дортмундской «Боруссии».

Спад Бонифасе можно связать с травмами. Он поучаствовал только в 19 матчах чемпионата, в которых набрал 8+2, и пропустил в общей сумме 77 дней из-за повреждений подколенного сухожилия, бедра и других неприятностей. Правда, и в прошлом сезоне Виктор выбывал на 85 дней по причине разрыва отводящей мышцы. Вообще, в своё время нигериец помучился с травмами. В 2019 и 2020 годах, запуская карьеру в норвежском «Будё-Глимт» вместе с Никитой Хайкиным, Бонифасе дважды рвал «кресты». В одном случае восстанавливался полгода, в другом – фактически целый год. И тем не менее дошёл до топ-уровня.

«Это был настоящий ад, – вспоминал тот период карьеры Виктор, подумывавший даже об уходе из футбола. – Я попросил вернуться в Нигерию. Я потерял маму. Тогда ждал трансфера в «Брюгге», и вдруг случилась такая травма. К 21 году пережил уже два разрыва. Но я изменил свою ментальность и упорно восстанавливался. После того как вылечился, пришло предложение из «Юниона». Вся команда была рядом со мной, а тренер – вообще великолепный человек».

Вероятно, сейчас по мотивации Виктора ударил и сорвавшийся в феврале трансфер в Саудовскую Аравию. До зимы он забивал стабильно. Бонифасе должен был перейти в «Аль-Наср» к Криштиану Роналду и заработать там € 45 млн. Однако саудовцы в последний момент отказались от подписания контракта, решив вместо нигерийца взять Джона Дурана из «Астон Виллы». Инсайдеры писали, что нападающий «Байера» был очень расстроен сорвавшейся сделкой, а в Леверкузене хотели предложить ему новый улучшенный контракт, чтобы привести в чувство.

Бонифасе – крупный парень ростом 190 см. Но при этом Виктор не «столб». Он хорош один в один, может обыгрывать и решать эпизоды.

Толу Арокодаре: от Латвии до сборной и интереса топ-клубов Европы

Толу Арокодаре Фото: Photonews via Getty Images

Второй центрфорвард сборной Нигерии не столь известный игрок, но сейчас это точно не менее опасная и интересная фигура. Арокодаре впечатляет своими физическими данными, его рост около 2 м! Толу – лучший бомбардир завершившегося чемпионата Бельгии. 24-летний снайпер «Генка» забил 21 мяч в 40 матчах. Столько же голов у Адриано Бертаччини из «Сент-Трюйдена», но нигериец, в отличие от конкурента, не бил пенальти, а во всех случаях поражал ворота с игры. Более того, Арокодаре ещё трижды попадал в штангу или перекладину. Будь у Толу чуть выше реализация (13% – восьмой результат среди топ-10 бомбардиров бельгийской лиги), выиграл бы гонку с отрывом.

Арокодаре нанёс больше всех ударов в чемпионате Бельгии (158) и стал вторым по количеству попаданий в створ (52). А в своём «Генке» он лучший не только по этим двум статистическим показателям, но ещё и по количеству выигранных единоборств (235 при 53% успешной борьбы). Вдобавок третий по заработанным фолам (41). При этом, согласно статистике, у Толу всего три гола головой. Остальные он забил правой ногой (10) и левой (7), а однажды даже другой частью тела.

Сейчас за Арокодаре начинает выстраиваться очередь из более серьёзных клубов. Говорят, на нигерийскую «башню» с интересом поглядывают даже из «Баварии» и дортмундской «Боруссии». Однако главным претендентом на подписание Толу называют «Бенфику». Руководство «Генка» хочет получить за своего нападающего € 18 млн. А ведь в январе 2023-го бельгийский клуб потратил на подписание Арокодаре из «Амьена» почти в четыре раза меньше.

Волной успеха Арокодаре закинуло в сборную Нигерии. За молодёжную и юношеские команды он играл, а вот до первой только дотянулся. В марте состоялся дебют – теперь от нападающего ждут голов. На родине считают, что предстоящая игра в «Лужниках» будет ключевой для Толу с точки зрения перспектив в национальной команде. Например, сайт Afrik-foot.com опубликовал статью с нетривиальным заголовком «Россия – Нигерия: три «Суперорла», которые должны проявить себя против армии Путина». В список журналистов вошли Арокодаре, атакующий полузащитник «Хетафе» Крисантус Уче, ещё не так давно игравший в шестом дивизионе Испании, и центрхав «Лацио» Фисайо Деле-Баширу. В случае с центрфорвардом «Генка» отмечается, что его рост и стиль кажутся не совсем подходящими для тактической схемы главного тренера Эрика Шеля. Но в матче в Москве Толу может доказать обратное.

Вообще, у Арокодаре случился любопытный карьерный зигзаг. Почти до 19 лет он развивался в Нигерии, где поиграл даже за команду «Бокс-ту-бокс». Несмотря на такое название, в ней нашлось место и для классического центрфорварда. Затем судьба забросила Толу в Европу, но куда вы думаете? В Латвию! На Арокодаре не обратили внимания более солидные клубы, нежели «Валмиера». Вероятно, тогда – в 2020 году – нигериец рассмешил многих, сказав в интервью:

«Вижу себя в финале Лиги чемпионов, на чемпионате мира или что-то в этом роде. Но если я не буду на высшем уровне, то не собираюсь сдаваться. Это не значит, что я потерпел неудачу как футболист… Всегда говорил людям, что первое слово, которое я произнёс в детстве, было «гол». А мне никто никогда не верит. Думаю, это было, когда играла Нигерия. Сборная забила, все закричали «гол!» – и я повторил».

В Латвии Арокодаре забивал много, однако первая попытка закрепиться в топ-лиге вышла неудачной. На сезон-2020/2021 «Валмиера» отдала нападающего в аренду «Кёльну». В Бундеслиге Толу только 10 раз вышел на замену и не совершил ни одного результативного действия. В свои 20 лет он был ещё слишком «сырым». Тогда нигериец, по его словам, понял, что должен больше ходить в спортзал, чтобы выдерживать нагрузки и лучше сохранять мячи, которые терял, несмотря на габариты.

Приблизиться к мечте Арокодаре помог период во Франции. С лета 2021-го по январь 2023-го он отыграл на правах аренды за «Амьен» из Лиги 2. Окреп во втором французском дивизионе, набрался опыта. «Амьен» выкупил нападающего за € 2,5 млн и продал в «Генк» за € 5 млн. В Бельгии Толу продолжает прогрессировать. Так много за чемпионат он ещё нигде не забивал.