Узбекистан — на чемпионате мира впервые в истории! Соперника не спасли и пять бразильцев

Сборная Узбекистана впервые в истории вышла на чемпионат! Команда Тимура Кападзе досрочно завоевала путёвку на ЧМ-2026. Сегодня Узбекистан добыл ничью в выездном матче со своим конкурентом ОАЭ.

Благодаря увеличению количества участников чемпионата мира больше путёвок в финальную стадию получила и Азия. В третьем отборочном раунде 18 сборных поделены на три группы – по две лучших выходят на ЧМ-2026 напрямую, а команды, занявшие третье и четвёртое места, сыграют на следующем этапе. Узбекистан перед этим туром шёл вторым в своём секстете, опережая на три очка ОАЭ и на семь – Катар. Для решения задачи Файзуллаева и его партнёров устраивала даже ничья.

Между тем сам полузащитник ЦСКА не был включён в стартовый состав сборной Узбекистана. Главный тренер Кападзе выбрал максимально осторожную схему 5-4-1 и выпустил больше оборонительных игроков. Но в основу попали защитник «Рубина» Ашурматов и экс-полузащитник «Спартака» Урунов. Правда, Остон уже через 11 минут после начала встречи получил травму паха и попросил замену. Тогда на поле появился Файзуллаев.

Первые полтайма сборная Узбекистана спокойно оборонялась без мяча. У хозяев в этот отрезок игры процент владения доходил почти до 70%, вот только это был контроль ради контроля. Команда ОАЭ вообще не создавала моментов и даже не подходила толком к воротам Юсупова. Ей недоставало скоростей и креатива, несмотря на присутствие в составе сразу пяти (!) натурализованных бразильцев. Сборная Узбекистана мастерски сбивала темп, а Юсупов потягивал время в тех редких случаях, когда от голкипера требовалось вводить мяч в игру.

Только на исходе получаса был создан первый более-менее опасный момент – Файзуллаев ушёл слева на дриблинге от двоих и покатил в центр штрафной на Шомуродова. Эльдора слегка подтолкнули, но не настолько, чтобы единоборство потянуло на пенальти. Зато капитану гостей помешали пробить. Тогда сборная Узбекистана забрала мяч и уже заставила ОАЭ побегать за ним.

К тому времени у команд было всего по два касания в чужой штрафной. А до перерыва соперники ограничились одним-единственным ударом в створ на двоих – в исполнении хозяев. Скучный тайм. Впрочем, оживить его мог пенальти на 45-й минуте, когда Шомуродов получил по ноге в штрафной Эйса. Казалось, в этом эпизоде точно будет назначен 11-метровый, однако австралийский судья Эванс и тут порадовал ОАЭ.

ОАЭ — Узбекистан — 0:0 Фото: NurPhoto via Getty Images

После перерыва сборная ОАЭ раскрылась – терять ей было уже нечего. На первых минутах хозяева соорудили наконец опасный момент, однако Луан Перейра отправил мяч в руки Юсупову. На удивление плохо сыграл защитник «Манчестер Сити» Хусанов, выдернувшийся из линии обороны. С другой стороны, у Узбекистана стало больше пространства для контрвыпадов. Вскоре супершанс получил Файзуллаев. Классный проход с обводкой совершил правый латераль «Пахтакора» Алижонов, который вырезал кросс на дальний угол вратарской. Файзуллаев атаковал с воздуха и попал в перекладину.

В целом по тому, как шёл второй тайм, складывалось впечатление, что сборная Узбекистана продолжает контролировать игру. Тем не менее одна ошибка могла перечеркнуть всё. Например, та, что случилась на 70-й минуте. Команда Кападзе не закрыла зону по центру, у полукруга, и Лима смог принять мяч, развернуться и пробить по воротам. Удар оказался непростым для Юсупова, с рикошетом от земли. Но голкипер иранского «Фулада» действовал безупречно. Сложился, потащил мяч из нижнего угла. Это сейв, который не грех было назвать выдающимся.

Концовка матча – нервы! Сборная ОАЭ поддавливала, пыталась комбинировать. Узбекистан практически всей командой сидел глубоко в обороне, а вот ответные атаки у команды Кападзе уже не проходили. Гости так и завершили матч без единого удара в створ ворот Эйсы. В лучшем случае Файзуллаев и другие зарабатывали фолы на чужой половине поля. Судья в итоге добавил восемь минут, которые, понятное дело, тянулись для Узбекистана мучительно долго. Однако ОАЭ создал всего один момент в компенсированное время (Юсупов снова спас) и заработал только ничью, а по сути – поражение.