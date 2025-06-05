История для Узбекистана! Как сборная без фамилий на форме добилась чемпионата мира

Мы живём в абсолютно новой футбольной реальности. И пока это трудно принять. Дело не только в увеличении числа команд на чемпионате мира, ведь некоторые свяжут только с этим выход сборной Узбекистана в финальную часть турнира. А ведь история куда глубже и важнее для страны, где в какой-то момент решили не быть на футбольной обочине. Потому что там эту игру любят. Я видел это сам.

В 2022-м, когда сборная России только привыкала жить в изоляции, команда поехала в Ташкент. На азиатскую серию, где, помимо Узбекистана, были матчи с Кыргызстаном и Таджикистаном. Хорошо помню этот образ уютного, но старенького стадиона, который в момент заполнился людьми. Хорошо помню городские районы, где дети пинали мяч в футболках мировых звёзд. И обсуждения – в Ташкенте многие готовы говорить о футболе.

Этот вид спорта и правда впитался в культурный код, но этого было мало. Чтобы его развивать, требовались результаты. И ещё желательно интересное поколение, которое будет их добиваться. Узбекистану повезло. Разом они получили и одно, и другое. И даже символично, что команда сделала это без фамилий на спинах. Видимо, потому что у этой истории нет одного конкретного героя. Это история всей страны.

В этом отборе я видел много встреч команды: мой вывод – она никого не боится. Хотя казалось, Катар – действующий победитель Кубка Азии. И единственный соперник, которому узбекистанцы уступили в этом отборе. Но как они это сделали – в первом тайме пропустили два гола. Что было бы ещё пять-восемь лет назад? Вероятно, на второй тайм команда вышла бы доигрывать, и закончилось бы всё разгромом. В этот раз – вышли на второй тайм не проигрывать, не спасать ничью, а побеждать. Забили дважды и могли закатить третий. Не повезло – пропустили.

Или Иран – постоянный участник чемпионата мира. С Азмуном, Тареми и другими футболистами, которые в разный период времени играли в Европе. В мартовском матче Узбекистан дважды вёл в счёте, в какой-то момент мог делать 3:1, однако не вышло. Итог – ничья 2:2. И это было воспринято как большущее разочарование. Ничья с лидером группы на чужом поле – это провал. Покажи этот тезис кому-то в Узбекистане ещё 10 лет назад, люди наивно ухмыльнулись бы.

Игроки сборной Узбекистана Фото: ufa.uz

Сейчас всё иначе. Сборная поверила в себя и привила эту веру болельщикам. И вот встреча с ОАЭ, которых мотивировали всей страной. К сборной приехал местный шейх и одновременно глава федерации футбола. Наверняка было много обещаний, которые провоцировали мотивацию. Однако даже этого не хватило. Эмираты вышли на этот матч побеждать, но смотрелись просто жалко. Шесть ударов в створ за 99 минут – явный показатель, что соперник просто не дал ничего сделать. Узбекистан же показал, что сможет сыграть на результат. И добиться его вне зависимости от уровня оппонента.

Более того – он мог и победить. И вряд ли кто-то удивился бы. Да, надо признать, что нынешний Узбекистан готов сыграть на результат. И это показатель уже солидной команды. Сейчас не хочется говорить, что ждёт команду в 2026-м. Кто-то уже точно постебётся в комментариях про последнее место в группе. Сейчас просто хочется порадоваться за страну, которая сегодня точно будет праздновать. И важно – она заслужила это не каким-то антифутболом или совсем не привлекательной игрой. Она добилась выхода на чемпионат мира реальным желанием показать себя.

Файзуллаев, Шомуродов, Ашурматов, Урунов – эти фамилии нам хорошо известны. Однако теперь они получат возможность не просто заявить о себе на весь мир, но и получить приглашения в статусные клубы. Это удивительный сюжет для страны, которую ещё недавно нельзя было назвать футбольной. И для страны, которую ещё недавно нельзя было представить на таком уровне.

Так что сейчас давайте просто порадуемся вместе с ними. И пожелаем, чтобы буст от участия на таком турнире привёл к ещё большему развитию футбола в стране, который до этого в Узбекистане не имел большой системности. Однако теперь она может появиться.