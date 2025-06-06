«Переход в «Спартак»? Я бы выбрал Майами!» Станковичу нашли нового правого защитника

В России стартовало межсезонье, и теперь самая горячая тема – трансферы! На летнем рынке РПЛ действительно начинает происходить что-то интересное. «Спартак» близок к приобретению новичка на позицию, которая, по мнению многих экспертов и болельщиков, давно требовала усиления. Московский клуб ведёт переговоры по поводу перехода правого защитника аргентинского «Расинга» Гастона Мартирены. Как сообщил журналист Герман Гарсия Грова, красно-белые в ближайшее время направят официальное предложение в размере $ 10 млн (приблизительно € 8,7 млн). По нашей информации, «Спартак» на самом деле нацелен на 25-летнего уругвайца.

Мартирену связывают с Россией уже третье трансферное окно подряд. Летом 2024 года аргентинские СМИ писали, что Гастон в шаге от перехода в «Краснодар». Только тогда речь шла о меньшей сумме за трансфер правого защитника. Сообщалось, что клуб Сергея Галицкого заплатит $ 4,5 млн за 70% прав на игрока, которыми владеет «Расинг». Остальные 30% принадлежат его бывшей команде – «Ливерпулю» из Монтевидео.

Однако что-то помешало сделке. Возможно, причина в том, что клуб из Авельянеды хотел сохранить часть прав на Мартирену за собой. В результате Гастон упустил шанс стать чемпионом России в составе «Краснодара». Вместо него золото РПЛ получил другой уругвайский правый защитник – Джованни Гонсалес. Впрочем, Мартирена тоже без трофея не остался: выиграл с «Расингом» Южноамериканский кубок (это соревнование можно назвать аналогом Лиги Европы), забил первый гол в финале с бразильским «Крузейро» (3:1) и даже заработал место в символической сборной турнира.

В зимнее окно переговоры по поводу трансфера уругвайца вёл уже «Зенит». Петербургский клуб искал нового правого защитника из-за травм Вячеслава Караваева и Сергея Волкова. Судя по поступавшим новостям, Мартирена был первой кандидатурой, которую рассматривали сине-бело-голубые. Тем не менее Гастон снова не доехал до России. Журналист Сесар Луис Мерло написал, что «Зенит» предложил € 6 млн плюс € 3 млн бонусами и 15% от перепродажи игрока. Но «Расинг» потребовал больше. Ни одна из сторон не пошла на уступки, поэтому сделка не состоялась. Петербургский клуб в результате арендовал у «Фенербахче» Огнена Мимовича, а правый фланг обороны весной вполне успешно закрывал Густаво Мантуан.

Теперь в истории с возможным переездом Мартирены в Россию фигурирует даже бо́льшая сумма. Наверное, это объективное отражение прогресса игрока. Ещё год назад Гастон оценивался Transfermarkt в € 2,2 млн, в сентябре аналитики рынка подняли его стоимость до € 3 млн, в декабре после победы в Южноамериканском кубке – до € 5 млн, а согласно обновлённой июньской версии уругваец стоит уже € 6 млн.

Гастон Мартирена в «Расинге» Фото: Wagner Meier/Getty Images

В январе стартовал чемпионат Аргентины сезона-2025. Турнир делится на две части – Апертуру и Клаусуру. На первом этапе 30 команд разделены на две группы по 15 участников и играют в один круг. Затем по восемь лучших выходят в плей-офф, чтобы побороться за чемпионство. «Расинг» завершил Апертуру третьим в своей группе, но вылетел уже в 1/8 финала, уступив будущему чемпиону «Платенсе» (0:1).

Мартирена провёл в Апертуре 14 матчей, в которых забил два гола и отдал четыре голевые передачи. Особенно ему удалась домашняя встреча с «Банфилдом», в которой уругваец ассистировал трижды. Впечатляюще для защитника! Впрочем, в нынешнем сезоне Гастон может максимально активно действовать в атаке, так как закрывает весь фланг в роли латераля в схеме с тремя центрбеками. Ему, очевидно, больше подходит эта тактическая модель, ведь как созидатель он лучше, чем разрушитель. Прежде Мартирене часто попадало за ошибки в обороне. Впрочем, тренер «Расинга» Густаво Костас отмечал по ходу прошлого сезона прогресс уругвайца во всём.

Густаво Костас главный тренер «Расинга» «Раньше все критиковали уругвайца и говорили, что его надо выгнать, а теперь Мартирена – это Кафу. Он идёт вперёд, забивает голы. Безусловно, в атаке он лучше, чем в защите, но он исправляет многие свои недостатки. Сначала я его не ставил, и Мартирена попросил: «Давайте поговорим честно, глядя друг другу в глаза». Я сказал ему правду. Он спросил меня, как может измениться, и мы начали над этим работать. Ему было трудно. Но он тот, кто много трудится. И теперь получает награду за это».



В этом чемпионате Аргентины Мартирена второй в составе «Расинга» по точным передачам на чужой трети (123) и пасам под удар (17). Третий по обводкам (13) и отборам (21). Да и сам входит в топ-4 по ударам (18).

В самом престижном клубном турнире Южной Америки Кубке Либертадорес «Расинг» в сезоне-2025 выиграл группу с бразильской «Форталезой», колумбийским «Атлетико Букараманга» и чилийским «Коло-Коло». Вышел в 1/8 финала, где в августе встретится с уругвайским «Пеньяролем». Так что в случае срыва трансфера в «Спартак» Мартинес может сыграть на родине. На групповом этапе Гастон провёл все шесть матчей без результативных действий. Стал лучшим у «Расинга» по количеству точных передач на чужой трети (43), вторым по пасам под удар (10) и перехватам (9), кроме того, вошёл в тройку по ударам (7) и заработанным фолам (7). Правда, смущает статистика выигранных уругвайцем единоборств – всего 38,7%.

В феврале Мартирена выиграл с «Расингом» ещё один трофей — Суперкубок Южной Америки, в котором сразились победители Кубка Либертадорес и Южноамериканского кубка. Его команда по сумме двух матчей одолела бразильский «Ботафого» (дважды по 2:0). В ответной встрече на выезде Гастон отдал голевую передачу.

Как пишет Diariopais.com.ar, Мартирена не горел желанием играть в России, но выгодное финансовое предложение может изменить его точку зрения. Появлялась информация, что Гастон хочет зарабатывать в «Спартаке» € 2,1 млн в год. Отвечая на вопрос о возможном переезде в Москву, уругваец подтвердил, что слухи имеют под собой основания, и пошутил: «Если бы мне пришлось выбирать, я бы выбрал Майами!»

Подводя итоги, можно сделать вывод, что в атаке Мартирена точно даст «Спартаку» больше, чем любой из нынешних правых защитников команды. Будет ли он надёжнее в обороне, чем Даниил Денисов и другие, особенно при схеме с четырьмя защитниками – как говорится, жизнь покажет. Тем временем на фоне информации о готовящемся переезде уругвайца в Москву журналист ESPN Томас Давила сообщил, что к Гастону возобновил интерес и «Зенит».