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Испания — Франция — 5:4, видео обзор полуфинала Лиги наций, видео голов: Уильямс, Мерино, Ямаль, Педри, Мбаппе, 5 июня 2025

Испания и Франция устроили шоу с 9 голами! Полуфинал Лиги наций войдёт в историю. Видео
Георгий Илющенко
Отчёт Испания — Франция — 5:4
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5:1 превратились в 5:4, и это не было пределом!

Испания и Франция сошлись в ремейке полуфинала Евро-2024 — на аналогичной стадии в Лиге наций. Взять реванш французам было непросто хотя бы из-за трёх весомых потерь в обороне: матч пропускали Салиба, Юпамекано и Кунде, так что четвёрку защитников составили Тео, Лангле, Конате и Калюлю. И это на фоне прессингующих высоко испанцев. Да, проблемы для Франции читались. Но то, что случится дальше, предугадать кто-то вряд ли бы смог.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/2 финала
05 июня 2025, четверг. 22:00 МСК
Испания
Окончен
5 : 4
Франция
1:0 Уильямс – 23'     2:0 Мерино – 25'     3:0 Ямаль – 54'     4:0 Педри – 55'     4:1 Мбаппе – 59'     5:1 Ямаль – 67'     5:2 Шерки – 79'     5:3 Вивиан – 84'     5:4 Коло Муани – 90+3'    

Испанцы ожидаемо взяли мяч под контроль, однако французы в атаке всё равно поначалу действовали интереснее. Дембеле сыграл на перехвате в центре поля и отправил Мбаппе по правому краю под выход один на один с Симоном — дуэль осталась за вратарём. Тео подстроился под умный пропуск мяча Рабьо и зарядил в крестовину. Команда де ла Фуэнте чаще била по воротам, а вот остроты ей не хватало. До 22-й минуты, потому что потом Испания использовала мгновенный двойной хук.

Раз, и Оярсабаль, стоя спиной к воротам Меньяна, технично скинул из-под Конате на Уильямса — удар с близкого расстояния, вынимайте. Два, и Мерино сыграл в стеночку с тем же Оярсабалем, спокойно прошив ближний угол. Теперь эта троица может написать книгу «Как сделать результат за три минуты». Она стала бы футбольным бестселлером.

Микель Мерино празднует гол

Микель Мерино празднует гол

Фото: Maciej Rogowski/Eurasia Sport Images/Getty Images

Но соавтором им всё равно придётся позвать Симона, потому что тот для перевеса в два гола старался не меньше, помешав в первом тайме забить Дуэ с Дембеле. Второму так вообще дважды. Видимо, оба потратили всю удачу на финал Лиги чемпионов. Хёйсен там не играл, тем не менее ему тоже не повезло: Ямаль забросил в штрафную, и Субименди скинул новичку «Реала» на гол из офсайда. Впрочем, 3:0, с учётом происходящего на поле, было бы уже чересчур. На тот момент.

На старте второй половины Франция снова упустила шанс забить: Дембеле не успел замкнуть прострел Тео. Зато Ямаль заработал пенальти за фол Рабьо и сам же его реализовал. 3:0 к 54-й минуте? А как насчет 4:0 к 55-й? На кураже испанцы тут же закатили и четвёртый гол: Педри перехватил мяч на чужой половине, отдал на Уильямса, побежал в штрафную и дождался ответной передачи, чтобы пробить мимо Меньяна.

Мбаппе, конечно, счёт размочил — тоже с пенальти. Однако особо не радовался. Может, положительные эмоции продемонстрировал бы Дуэ, только для этого нужно было крутить в дальний угол точнее. Или Баркола, который зарядил выше цели с лёта. Ямаль показал им, как нужно завершать эпизоды, и издевательским ударом с пыра прошил Меньяна. 5:1! Швейцария, Дания, Сербия, Нидерланды — в нынешнем розыгрыше Лиги наций ни одна из этих сборных не уступала Испании с такой разницей. Хотя подождите с выводом.

Ламин Ямаль празднует гол

Ламин Ямаль празднует гол

Фото: James Gill — Danehouse/Getty Images

Дембеле затем ещё и в штангу попал. Как же ему повезло, что этот матч едва ли повлияет на голосование за «Золотой мяч» — иначе главным фаворитом здесь вместо него стал бы Ямаль. А Шерки, возможно, попал бы в шорт-лист награды. Для начала он ювелирно уложил мяч с лёта прямиком под левую девятку. Между прочим, в дебютной игре за Францию.

5:2 — всё ещё разгром, но уже не такой обидный. 5:3 — уже нет! Гюсто мощно прострелил с проникающего паса Шерки, а Вивиан неловко срезал мяч в собственные ворота! Кто мог подумать, что вслед за 1:5 вернётся интрига? Просто фантастика! Коло Муани промазал из выгодной позиции на 88-й минуте, будто вспомнив финал ЧМ-2022. А на 90+4-й минуте исправился, замкнув подачу… кого бы вы думали? Правильно, Шерки! Дешам выпустил его на 63-й минуте. Каким получился бы исход, выйди Райан в старте?

Права на трансляции Лиги наций в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

У Франции оставалось несколько минут для чуда. Да, их не хватило, и всё же, если вы не смотрели эту игру, обязательно включите её в повторе. Оно точно того стоит: девять голов в хоккее-то редко залетают, а тут футбол. Команды на двоих настреляли 40 ударов: 16 у испанцев и 24 – у французов. Испания теперь поборется за трофей с Португалией, Франция оспорит третье место с Германией. Однако спустя годы мы явно будем вспоминать не данные встречи, а испанско-французское великолепие без оглядки на оборону.

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