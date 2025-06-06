Испания и Франция устроили шоу с 9 голами! Полуфинал Лиги наций войдёт в историю. Видео

Испания и Франция сошлись в ремейке полуфинала Евро-2024 — на аналогичной стадии в Лиге наций. Взять реванш французам было непросто хотя бы из-за трёх весомых потерь в обороне: матч пропускали Салиба, Юпамекано и Кунде, так что четвёрку защитников составили Тео, Лангле, Конате и Калюлю. И это на фоне прессингующих высоко испанцев. Да, проблемы для Франции читались. Но то, что случится дальше, предугадать кто-то вряд ли бы смог.

Испанцы ожидаемо взяли мяч под контроль, однако французы в атаке всё равно поначалу действовали интереснее. Дембеле сыграл на перехвате в центре поля и отправил Мбаппе по правому краю под выход один на один с Симоном — дуэль осталась за вратарём. Тео подстроился под умный пропуск мяча Рабьо и зарядил в крестовину. Команда де ла Фуэнте чаще била по воротам, а вот остроты ей не хватало. До 22-й минуты, потому что потом Испания использовала мгновенный двойной хук.

Раз, и Оярсабаль, стоя спиной к воротам Меньяна, технично скинул из-под Конате на Уильямса — удар с близкого расстояния, вынимайте. Два, и Мерино сыграл в стеночку с тем же Оярсабалем, спокойно прошив ближний угол. Теперь эта троица может написать книгу «Как сделать результат за три минуты». Она стала бы футбольным бестселлером.

Микель Мерино празднует гол Фото: Maciej Rogowski/Eurasia Sport Images/Getty Images

Но соавтором им всё равно придётся позвать Симона, потому что тот для перевеса в два гола старался не меньше, помешав в первом тайме забить Дуэ с Дембеле. Второму так вообще дважды. Видимо, оба потратили всю удачу на финал Лиги чемпионов. Хёйсен там не играл, тем не менее ему тоже не повезло: Ямаль забросил в штрафную, и Субименди скинул новичку «Реала» на гол из офсайда. Впрочем, 3:0, с учётом происходящего на поле, было бы уже чересчур. На тот момент.

На старте второй половины Франция снова упустила шанс забить: Дембеле не успел замкнуть прострел Тео. Зато Ямаль заработал пенальти за фол Рабьо и сам же его реализовал. 3:0 к 54-й минуте? А как насчет 4:0 к 55-й? На кураже испанцы тут же закатили и четвёртый гол: Педри перехватил мяч на чужой половине, отдал на Уильямса, побежал в штрафную и дождался ответной передачи, чтобы пробить мимо Меньяна.

Мбаппе, конечно, счёт размочил — тоже с пенальти. Однако особо не радовался. Может, положительные эмоции продемонстрировал бы Дуэ, только для этого нужно было крутить в дальний угол точнее. Или Баркола, который зарядил выше цели с лёта. Ямаль показал им, как нужно завершать эпизоды, и издевательским ударом с пыра прошил Меньяна. 5:1! Швейцария, Дания, Сербия, Нидерланды — в нынешнем розыгрыше Лиги наций ни одна из этих сборных не уступала Испании с такой разницей. Хотя подождите с выводом.

Ламин Ямаль празднует гол Фото: James Gill — Danehouse/Getty Images

Дембеле затем ещё и в штангу попал. Как же ему повезло, что этот матч едва ли повлияет на голосование за «Золотой мяч» — иначе главным фаворитом здесь вместо него стал бы Ямаль. А Шерки, возможно, попал бы в шорт-лист награды. Для начала он ювелирно уложил мяч с лёта прямиком под левую девятку. Между прочим, в дебютной игре за Францию.

5:2 — всё ещё разгром, но уже не такой обидный. 5:3 — уже нет! Гюсто мощно прострелил с проникающего паса Шерки, а Вивиан неловко срезал мяч в собственные ворота! Кто мог подумать, что вслед за 1:5 вернётся интрига? Просто фантастика! Коло Муани промазал из выгодной позиции на 88-й минуте, будто вспомнив финал ЧМ-2022. А на 90+4-й минуте исправился, замкнув подачу… кого бы вы думали? Правильно, Шерки! Дешам выпустил его на 63-й минуте. Каким получился бы исход, выйди Райан в старте?

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У Франции оставалось несколько минут для чуда. Да, их не хватило, и всё же, если вы не смотрели эту игру, обязательно включите её в повторе. Оно точно того стоит: девять голов в хоккее-то редко залетают, а тут футбол. Команды на двоих настреляли 40 ударов: 16 у испанцев и 24 – у французов. Испания теперь поборется за трофей с Португалией, Франция оспорит третье место с Германией. Однако спустя годы мы явно будем вспоминать не данные встречи, а испанско-французское великолепие без оглядки на оборону.