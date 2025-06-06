«Анчелотти не повлиял на главную проблему Бразилии». Как Карло дебютировал в отборе ЧМ

Ничья с Эквадором — и пока от тренера в восторге далеко не все.

Фан-факт дня: первый матч Карло Анчелотти в сборной Бразилии привлёк внимание всей страны. Местные медиа сообщили, что по рейтингам игра с Эквадором стала самым популярным событием года. Даже выше мыльных опер. То есть итальянец покусился на святое. Хотя сам он вряд ли мог быть доволен происходившим на поле. Ведь его новая команда не смогла обыграть Эквадор.

Да, можно искать разные причины. От высокогорья (ведь на своём поле Эквадор не проиграл никому) до отсутствия взаимопонимания между игроками. Анчелотти возглавил сборную совсем недавно и пока только начинает внедрять свои принципы. Времени на это просто не было, о чём, например, и сказал Винисиус Жуниор. Он отметил, что за три тренировочных дня настроить что-то невозможно. Спорить трудно. Поэтому и получился тяжелый, напряжённый, но предсказуемый сюжет.

Первое — Бразилия максимально уверенно сыграла в обороне. И сразу сложилось ощущение, что команда действительно вышла на поле за результатом. Цель не пропустить была достигнута на все 100%. Забить — по ситуации. И ведь моменты были — Каземиро и Винисиус упустили по отличному шансу открыть счёт.

Винисиус Жуниор Фото: Franklin Jacome/Getty Images

Бразилия осталась на четвёртом месте в группе. Впрочем, сценарий, при котором команда не попадёт на чемпионат мира, — абсолютно невероятный. Надо проиграть три оставшихся матча, а преследователи должны резко начать побеждать. Так что, конечно, команда окажется в финальной части, где спрос с Анчелотти будет уже другой.

Marca: «Понимает ли Анчелотти, во что ввязался?»

Marca

«Эта Бразилия — тень той сборной, что у неё была. Дебют Карло больше походил на пролог, чем на пилотный эпизод. Потому что у него было мало времени. Эта Бразилия ещё не его команда, и ему предстоит проделать много работы. Если он, конечно, хочет, чтобы мир снова боялся эту силу. И чтобы все включили его команду в число претендентов на победу на ЧМ-2026. В первом матче доминировал Эквадор, а бразильцы здорово выглядели разве что на своей половине поля. Они были слишком озабочены защитой и играли без атакующей искры.

Бразилия собирается попасть на чемпионат мира. И там посмотреть на свою силу. Однако от дебюта Анчелотти остались только вопросы: а знает ли он, во что ввязался?»

AS: «Эквадор превратил дебют Анчелотти в нечто горькое»

AS

«Новый цикл, но та же сборная. Даже Карло Анчелотти не смог сотворить чудо в своей первой игре. Бразилия, приехавшая на гостевой матч, чтобы встретиться с Эквадором на переполненном стадионе, не смогла победить. Соперник провёл восьмую игру без поражений в отборочном турнире.

Бразилии не хватало игры. Настоящего футбола. Новый тренер пока не повлиял на главную проблему пятикратных чемпионов мира. Анчелотти выпустил Каземиро в центре и поставил Эстевао Виллиана на правый фланг, однако это ни к чему не привело. Мы увидели лишь беготню и хаос.

И отметим Эквадор, который превратил международный дебют Анчелотти в нечто горькое. Хотя это слово куда больше подходит под определение его команде. Бывшему тренеру мадридского «Реала» предстоит много работы».

Ole: «Анчелотти хочет сделать сборную более человечной»

Ole

«Несмотря на то что отборочные матчи Бразилии не очень хороши, её присутствие на следующем чемпионате мира не находится под угрозой. Сейчас приоритет — начало нового цикла. В этот четверг Карло Анчелотти впервые показал себя тренером сборной Бразилии.

Перед матчем Карло оставил важное определение того, каким будет его новый цикл. Несмотря на атакующий потенциал, итальянский тренер будет делать упор на защиту. Он предупредил, что хочет солидарности. Он знает: чтобы сделать Бразилию лучше, ему нужно усилить ту область, где были проблемы.

Анчелотти хочет сделать сборную более человечной. Далёкой от индивидуальности и иерархии прошлых лет. Он не хочет побеждать только за счёт имён. Он хочет построить что-то глобальное. И в этом его задача».

Globo: «Дебют тренера даёт повод для надежды»

Globo

«Те, кто ожидал, что приход Карло Анчелотти мгновенно станет поворотным моментом, оказались разочарованы. После подписания он возродил надежды болельщиков и ослабил давление, которое испытывали футболисты после поражения от Аргентины. Однако, проведя всего три тренировки, итальянец не сотворил чуда.

Эра Анчелотти началась без волнения, предсказуемо. С нулевой ничьей и с прагматичным футболом. Однако при анализе ситуации нельзя сказать, что это был плохой результат. Эквадор находится на более продвинутой стадии подготовки, поэтому ничья — хороший результат. А победа во вторник в матче с Парагваем может вывести «селесао» на второе место в отборочном турнире.

Дебют Анчелотти даёт повод для надежды. Это и улучшение защиты. Ведь впервые за пять матчей команда не пропустила. Новый тренер расставил команду по схеме 4-1-4-1 без мяча — тоже революция. Но она будет проходить постепенно».