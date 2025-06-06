«Подлость и предательство». Босс «Черноморца» обвинил «Сочи» в попытке сыграть договорняк!

Сегодня, 6 июня, в Москве состоялся брифинг инвестора новороссийского «Черноморца» Сергея Шишкарёва. Вступительный монолог бизнесмена напоминал дежурное подведение итогов сезона, но в итоге вылился в ряд громких заявлений. В российском футболе назревает грандиозный скандал — ждём реакции РФС.

— Прежде всего хочу поздравить «Черноморец» и Олега Петровича Василенко, весь наш тренерский штаб и состав футбольного клуба, — начал своё выступление Шишкарёв. — «Черноморец» — чемпион весенней части чемпионата. Это слаженная, достойная и сильная команда, которая способна и могла биться за места в РПЛ. Как это звучало в раздевалках после матчей и как рассказывал сам Олег Петрович: «Дайте нам любую команду из РПЛ — мы её порвём и завоюем место в классе выше». Действительно, за полгода была проделана невероятная, профессиональная и слаженная работа. Это связано в первую очередь с созданием психологического микроклимата в коллективе. Понятно, что все ребята сами по себе уже достаточно серьёзные мастера. Есть возрастные футболисты, которые поиграли на уровне РПЛ. Но главным было — объединить коллектив общей целью и позволить замахнуться на решение задачи, которая, по сути, была решена.

О недопуске до РПЛ

— Я не буду никому оппонировать, не собираюсь пускаться в полемику. Я человек, который привык работать с документами. Бизнес подсказывает, что порой даже сказанное джентльменское слово нужно подкрепить документами. Касательно возможности выступать на стадионе «Центральный». Теоретически она существовала всегда и будет существовать дальше. Но двумя главными препятствиями в этом вопросе являются инфраструктурная готовность и вытекающая из этого стоимость доведения стадиона до требований РФС, которые этому стадиону предъявляются.

К своему стыду признаю, что спустя много лет обошёл стадион. Та картинка, которая видна вам, журналистам, на два шага вглубь стадиона выглядит совершенно иначе. Это общегородская помойка. Внутри стадиона никто ничем давно не занимался. Занимались только косметикой. Мы привели в порядок раздевалки, зону прессы. Но что касается подхода к стадиону, того, что его окружает и подъездных путей… Даже на пути к так называемой VIP-трибуне огромные склады крошки, которую необходимо добавлять на поле с точки зрения его эксплуатации. Рытвины, грязь. Я так понимаю, для полиции организация подъезда на матч вызывает коллапс и большую проблему.

Самое главное даже не то, что на Северной трибуне находятся десять арендаторов, которые занимают 2 тысячи квадратных метров. Сергей Николаевич не волшебник. Я предложил какие-то свои свободные помещения, которые есть в городе. Но я не в состоянии переселить всех, и это не моя проблема. Сам стадион и всё вокруг — это лоскутное одеяло из разных собственников. Возводить какие-либо объекты и строить сооружения на участках, принадлежащих различным собственникам, выглядит абсолютно безумно. Одно согласование с ними может длиться годами.

Обойдя всё это, увидев весь этот хлам и грязь, я ещё оставлял себе надежду на то, что это можно сделать. Но, как выяснилось и как лживо утверждает мэр Новороссийска, дорожная карта по реконструкции стадиона и доведения его до требований Профессиональной футбольной лиги подписана совсем недавно. В документе указаны 35 мероприятий разной сложности и техничности.

Документ подписан между главой клуба и главой муниципального образования. А справа очень интересная графа, которая звучит одинаково. Кроме как «за счёт частного инвестора» там нет ни единого слова. Если предполагалось, что частный инвестор — это группа компаний «Дело», которую я представляю, то я не знаю ни одной цифры, хотя бы приблизительной сметной стоимости работ в этом документе.

О своих обещаниях по истечении трёх лет

— Когда я приходил в 2022 году в момент празднования 115-летия новороссийского футбола, хотел и до сих пор хочу построить свой стадион в Новороссийске. Но за всё это время, как, опять же, лживо утверждает мэр Новороссийска, ни одного участка инвестору в городе предложено не было. Если я говорю неправду, то пускай господин Кравченко официально скажет, какие участки и в каких местах предлагались мне для строительства футбольного стадиона.

Да, на определённом этапе звучал вопрос реконструкции стадиона «Центральный». Мы даже сделали план реконструкции, потратили порядка 60 миллионов рублей. Но проблема та же — каждый квадратный метр стадиона принадлежит разным собственникам. Он не является единым юридическим лицом, с которым можно было бы договориться. Справа от стадиона бывший мэр настроил бизнес-центров, не дав возможности подъезжать транспорту и подходить людям. А за задней частью стадиона годами стоят частные гаражные кооперативы. И мне предлагают, чтобы я ходил и выселял людей, которые находятся в этих гаражах! Это будет кровная борьба с новороссийцами, а меня проклянут вместе со своим моим футболом.

И самое главное — чтобы сделать такую конфету, нам нужно где-то играть. Мы не можем одновременно реконструировать стадион в таком объёме и параллельно на нём же играть. Встаёт вопрос: а где играть?

Сегодня мы ведём переговоры с Минобороны. Это 150 гектаров территорий Минобороны, которые не используются в полном объёме. Мы договорились, что со спортивным обществом ЦСКА совместно осваиваем 29 гектаров. Здесь получается всё: новый стадион на 18 тысяч, многофункциональный спортивный зал для проведения матчей «Черноморочки» по гандболу, новая гостиница, футбольные поля. Этот проект наиболее перспективен и может быть реализован в наибольшей степени. Подчеркну, всё это происходит без участия городский властей.

Касательно вложений, за два с небольшим года в одно финансирование основной команды мы вложили более 2 миллиардов рублей. Ещё 500 миллионов рублей мы вложили в финансирование гандбольной команды «Черноморочка». Этот проект был начат с нуля. Никто в городе палец о палец не ударил! Команда никому не нужна! Она играет на моей частной собственности, на той базе, которую я когда-то создал. Ещё смешнее история: с нас взяли 100 миллионов рублей на достройку так называемого Дворца Олимпийских видов спорта. Это памятник спортивному безобразию. Деньги ушли неизвестно куда, а за них никто отвечать не будет. Ничего в этом спортивном зале не изменилось.

Самое интересное, что я предлагал ещё более смелый вариант: снести этот зал за свои деньги, построить на этом месте стадион, одновременно с ним построить многофункциональный спортивный зал. Могу констатировать, что за два с половиной года мы вложили в спортивную и социальную инфраструктуру города более 3,3 миллиардов рублей.

О неполучении в аренду «Фишта»

— Сразу оговорюсь: я не хочу и не буду осуждать ни руководство «Сочи», ни владельцев. Они поступили так, как поступили. Пусть это останется на их совести. Вы сами напишите, спортивный это результат или нет. Но то, что «Сочи», заняв пятое место в Первой лиги, оказался в РПЛ… Ну что, честь и хвала. Использовали все ресурсы. Причём, как я понимаю, «Пари НН» тоже остался при своих. Идеальная схема!

Касательно моей вовлечённости в этот вопрос. Меня информировали, что идут содержательные переговоры по поводу возможного взаимодействия со стадионом «Фишт». Два письма, которые датированы одним числом — 23 января. Смысл в том, что один и тот же человек — генеральный директор «Черноморца» Пономарёв направляет директору «Фишта» и министру физической культуры и спорта письма. Что видно в этих письмах? В одном письме он просит рассмотреть «Фишт» как резервный стадион, а во втором письме от этой же даты пишет, что нужно рассматривать как основной. Как должны реагировать на это люди, которые получают эти письма и взаимодействуют между собой? Да, моя вина. Наверное, я должен следить за всем. Я эти письма увидел только в апреле. И владелец «Сочи», и Александр Валерьевич Дюков, и Александр Александрович Алаев мне говорят так: «У вас разночтение. Вы просите 4-5 матчей на «Фиште», что адресовано в вашей просьбе. Но в официальных документах и переговорном процессе звучат совершенно другие цифры и сроки».

Последняя история с лицензированием. Исполнительный директор РПЛ присылает мне письмо, адресованное Пономарёву, что выражает признательность за конструктивное сотрудничество и готовность в дальнейшем оказывать содействие «Черноморцу» в прохождении процедуры лицензирования. А параллельно с этим господину Пономарёву приходит в письмо, в котором говорится совершенно чётко, что мы не выполняем ни одного инфраструктурного критерия, связанного с допуском нас к лицензированию.

Мы разговаривали с Сергеем Николаевичем Галицким касательно стадиона в Краснодаре. Он чётко объяснил, что нет возможности играть на стадионе «Краснодара». Я его полностью понимаю. Тем более, разговор шёл с командой, которая на сегодня является чемпионом с такой армией болельщиков. Что касается стадиона «Кубани», это бессмысленные затраты. Он ровно так же не готов, как и стадион «Центральный». Двигаться в этом направлении я посчитал бессмысленным. Завершая эту часть разговора, я совершенно сознательно и по-спортивному честно поддерживал свою команду. Мы были на постоянной связи с Олегом Петровичем, я дал свой номер нескольким футболистам и получил человеческую спортивную реакцию. Я сделал для «Черноморца» всё, что мог сделать на данном этапе. Команда добилась уникального результата, если брать стартовые позиции и точки, с которых начинали.

Я принял решение и вчера направил уведомление генеральному директору автономной некоммерческой организации ФК «Черноморец» о том, что в соответствии с федеральным законодательством больше не являюсь инвестором футбольного клуба «Черноморец». Я желаю президенту, генеральному директору, столько вложившему в этот клуб, успехов и процветания. Рекомендую впредь говорить только правду. Один эпизод меня попросили оставить за кадром, но я постараюсь очень аккуратно высказаться, чтобы не рождать новую волну слухов. Пускай это звучит полностью от меня.

То, что сделал господин Пономарёв накануне матча с «Сочи», называется подлостью и предательством. Была попытка манипуляции футбольного результата. На эту тему был намёк в разговоре с Олегом Петровичем, а также был разговор с четырьмя ведущими футболистами. Какой-то рациональной футбольной логики я в этом не вижу. Это произошло в тяжёлый для команды момент, когда парни уже догадывались, что не сыграют в стыковых матчах. В итоге им предлагают поступить не по-спортивному — для меня это за гранью. Я считаю это подлостью и предательством. С Пономарёвым я больше никогда в жизни дело иметь не буду. А если кто-то обратится ко мне за рекомендацией или советом, то совет будет ровно таким, как я сказал — с предателями не поступают иначе.

— Если говорить проще, вы больше не будете спонсировать «Черноморец»?

— С сегодняшнего дня ни я, ни мои компания спонсировать «Черноморец» не будут.

— Может ли у вас появиться какая-то альтернатива?

— Я вам торжественно объясняю, что остаюсь на позиции начала строительства своего стадиона, но на площадке, где мне никто не будет мешать и не вставлять палки в колёса. Мы уже договорились с Олегом Петровичем, что за год до того, как этот стадион будет построен, мы снова будем работать вместе и делать новую команду на новом стадионе. Но с такой властью и такими лживыми бюрократами я дел иметь не буду. Не мне призывать уйти в отставку, я давно обещал не вмешиваться в политику, но я буду первым, кто проголосует против этого человека.

— В курсе ли РФС о ваших словах про историю с «Сочи»?

— Я сознательно сказал то, что сказал. Знаю я гораздо больше. Если кто-то уполномоченный начнёт меня об этом спрашивать, я готов буду об этом рассказать. Самого факта не было — был разговор, который, если перевести на мужской язык, со стороны ребят звучал так: «Пошёл бы ты…». Никто не дрогнул. Я понимаю, что это жаркая тема, но я бы не хотел, чтобы поступок другого человека мешал ребятам жить и отвлекал от поиска вариантов своего дальнейшего футбольного трудоустройства.

— Когда «Сочи» вышел на матч резервным составом, вы уже тогда поняли, какое будет решение по стыкам?

— Схема была понятна с самого начала. Единственное, для меня была неизвестна судьба «Урала». Проект сохранения «Пари НН» в РПЛ тоже был.

— Помимо несогласованности в письмах были озвучены причины, почему отказали в аренде «Фишта»?

— На уровне общения с владельцами клуба были предоставлены исчерпывающие объяснения по этому поводу. Для меня всё случившееся — это боль, тяжёлые три года, выброшенные на ветер финансовые ресурсы, но самое главное — это оправданные ожидания перед болельщиками, главным тренером и замечательной командой. Я перед ними ни в чём не виноват. Но есть обстоятельства.

По видеосвязи с журналистами пообщался и главный тренер «Черноморца» Олег Василенко:

— Ситуация очень сложна и неприятна в том плане, что рухнула целостность. Эта целостность рухнула из-за непрофессиональных и нечестных вещей. Это надо принять. Если не можешь изменить ситуацию, её нужно принять и изменить своё отношение к ней. Сейчас нужно двигаться дальше, становиться мудрее и сильнее. Мы все получили бесценный профессиональный опыт. Когда люди это примут, они станут мудрее и сильнее. Люди, которые эмоционально отреагируют и не примут, они останутся на своём уровне профессиональном и человеческом. Я хочу двигаться дальше. Ещё раз убеждаюсь, что я жил и работал правильно. Мои соратники делали то же самое. Сейчас я стал участником того, как делать не надо. Буду работать и жить. Мы делали всё честно и профессионально.

— Вы покидаете «Черноморец»?

— Если складывается такая ситуация, нужно двигаться дальше.

— Пишут про «Торпедо», что вы согласились возглавить команду.

— Я ни с кем не вёл переговоров, потому что у меня действующий контракт. Мне вчера присылали статьи, где я с Сергеем Николаевичем даже обсудил возможность ухода в «Торпедо». Сергей Николаевич узнал бы об этом первым, если бы такое произошло.

— Ваша первая реакция на ситуацию с матчем с «Сочи»?

— После встречи с гендиректором ко мне пришли футболисты. Я знаю абсолютно всё дословно, что было сказано футболистам. Важно не то, что говорилось, а сама суть разговора и посыл. Не только было про спорт, а вообще про всё. Меня это возмутило, но реакция парней, которые срали пришли ко мне и всё рассказали, меня порадовала. Значит, удалось собрать и сплотить коллектив мужчин, которые безгранично мне доверяют. Я им за это благодарен.

— Какой посыл был от «Сочи»?

— Давайте не будем искать здесь логику. У нас с парнями была мечта добить 9 очков. Об этом знают Сергей Николаевич и команда. Накануне матча с «Сочи» команда полностью понимала, что мы играем за второе место. Абсолютно точно и без каких-либо условностей. Непозволительно менеджменту обсуждать с игроками взаимоотношения владельца, тренера. Это неправильно и за гранью. Мы говорим о человеческой этике.

Шишкарёв: Логику действительно сложно искать. Могу предположить, что была попытка преподнести некий сюрприз и возможность. Услуга за услугу. Понимать эту логику можно как угодно. В этом и абсурдность этого разговора. Здесь нет практического смысла.

— Возможно ли ваше участие в жизни другого клуба?

— Олег Петрович станет тренером «Торпедо» — сразу буду я (смеётся). У меня есть предложение от Глеба Никитина, от Калининградской области через «Ростех», от Липецкого губернатора, есть предложение от Кожемяко. Ведём переговоры с московскими клубами. Я не выпаду из футбольной тусовки.

Моей главной любовью был и остаётся «Спартак». Но вы знаете моё отношение к происходящему в «Спартаке». Почему Карпин оказывается в «Динамо», а не в «Спартаке» мне совершенно непонятно. Зачем продлевают контракт с человеком, который ничего не даст этой команде? На определённом этапе у меня был порыв сделать предложение «Спартаку», чтобы возглавить клуб как президент. Я готов был бы на ¼ часть от бюджета клуба и поучаствовать в судьбе «Спартака». Но понимаю, что там слишком много интересантов. Для меня это был бы серьёзный вызов, у меня есть такое желание.

— Вы общались с господином Аликперовым?

— Я не общался с господином Аликперовым на этот счёт. Если бы общался, сказал бы несколько иные слова. В ближайшие годы с такой муниципальной краевой власть, которую сегодня имеем, мне кроме рабочих инфраструктурных проектов с трудом представляется, что что-то значимое спортивное я построю.

— Расскажите подробнее о проекте с Минобороны.

— Это живой проект, который мы рассматриваем. Сейчас идут изучения с двух сторон. Мы близки к тому, что будет доклад двух сторон по этому участку. Надеюсь, в ближайшее время получим реальное решение, на основании которого начнём действовать. Общую смету не сделаем, но это может стоить порядка 20 миллиардов. Это делается для того, чтобы появился новый клуб в Новороссийске. Меня уговаривают на стадион вместимостью в 12 тысяч, но я хочу 18 тысяч. Сроки — 3 года с начала строительства.

— Вы слышали, что Пономарёв может уйти в «Ростов»?

— Эту информацию сам себе пишет Пономарёв. Мне же её опровергать. Мне с трудом верится, что человек, который был с позором изгнан из «Чайки», после всего сказанного в клубы дорога этому специалисту будет закрыта.