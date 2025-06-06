Мощнейший скандал в российском футболе! Что будет после заявления босса «Черноморца»? LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Всем привет! Большой футбольный сезон в России завершён, но кто сказал, что после этого не будет новостей? 6 июня вспыхнул мощный скандал. Инвестор «Чернорморца» Сергей Шишкарёв на брифинге с журналистами недвусмысленно намекнул, что «Сочи» предлагал его команде сыграть договорной матч на финише сезона. А заодно объявил, что покидает клуб.

Скандал с договорными встречами сам по себе не уникален, но событие всё же нечастое. А потому особенно интересно посмотреть, какие у этой истории будут последствия. «Чемпионат» будет следить за новостями в режиме онлайн и предлагает вам присоединиться к нам.