Мощнейший скандал в российском футболе! Что будет после заявления босса «Черноморца»? LIVE

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Всем привет! Большой футбольный сезон в России завершён, но кто сказал, что после этого не будет новостей? 6 июня вспыхнул мощный скандал. Инвестор «Чернорморца» Сергей Шишкарёв на брифинге с журналистами недвусмысленно намекнул, что «Сочи» предлагал его команде сыграть договорной матч на финише сезона. А заодно объявил, что покидает клуб.
Скандал с договорными встречами сам по себе не уникален, но событие всё же нечастое. А потому особенно интересно посмотреть, какие у этой истории будут последствия. «Чемпионат» будет следить за новостями в режиме онлайн и предлагает вам присоединиться к нам.
Шишкарёв объяснил, почему «Краснодар» не позволил «Черноморцу» играть на своём стадионе.
«Мы разговаривали с Сергеем Николаевичем Галицким касательно стадиона в Краснодаре. Он чётко объяснил, что нет возможности играть на стадионе «Краснодара». Я его полностью понимаю. Тем более что разговор шёл с командой, которая на сегодня является чемпионом с такой армией болельщиков. Что касается стадиона «Кубани», это бессмысленные затраты. Он ровно так же не готов, как и стадион «Центральный». Двигаться в этом направлении я посчитал бессмысленным», — передаёт слова Шишкарёва корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.
А ещё Пономарёв высказался об уходе Шишкарёва.
«Не могу прямо сейчас сказать, что ждёт «Черноморец». Мы соберёмся коллективом и всё обсудим. Подведём итоги и поймём, как двигаться дальше. У клуба есть ещё один учредитель — администрация Новороссийска. Буду с ними общаться по этому поводу. Я искренне надеюсь, что клуб будет жить. Мне бы этого очень хотелось», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Генеральный директор «Черноморца» Максим Пономарёв отреагировал на обвинения инвестора клуба Сергея Шишкарёва в попытке организации договорного матча.
«Я в шоке и удивлён. У меня ощущение, что Сергея Николаевича кто-то ввёл в заблуждение. Во-первых, диалог с футболистами перед игрой с «Сочи» действительно был: было четыре человека, один из которых вообще не принимал участия в матче. Это были самые старшие ребята, и они очень переживали за судьбу и возможность выступить в стыковых играх. Я сказал, что мы пытаемся до последнего решить вопрос со стадионом. Не было никакой попытки или даже намёка организовать договорной матч. Это даже не имело бы никакого значения, потому что на тот момент мы обеспечили себе место в стыковых матчах. У этого диалога есть свидетели. Мне сейчас пишут сами футболисты, о разговоре с которыми идёт речь, — поддерживают, удивляются и опровергают любые подобные вещи. Ощущение, что Сергею Николаевичу просто кто-то донёс информацию в удобном виде, которая не является правдой», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Кстати, Шишкарёв заявил о желании стать президентом «Спартака». Как вам такое заявление?
«Моей главной любовью был и остаётся «Спартак». Но вы знаете моё отношение к происходящему в «Спартаке». Почему Карпин оказывается в «Динамо», а не в «Спартаке», мне совершенно непонятно. Зачем продлевают контракт с человеком, который ничего не даст этой команде? На определённом этапе у меня был порыв сделать предложение «Спартаку», чтобы возглавить клуб как президент. Я готов был бы на 1/4 часть от бюджета клуба и поучаствовать в судьбе «Спартака». Но понимаю, что там слишком много интересантов. Для меня это был бы серьёзный вызов, у меня есть такое желание», — передаёт слова Шишкарёва корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.
Председатель наблюдательного совета «Черноморца» Сергей Шишкарёв объявил об уходе из клуба после заявления о попытке организации договорного матча.
«Я принял решение и вчера направил уведомление генеральному директору автономной некоммерческой организации ФК «Черноморец» о том, что в соответствии с федеральным законодательством больше не являюсь инвестором футбольного клуба «Черноморец». Я желаю президенту, генеральному директору, столько вложившему в этот клуб, успехов и процветания. Рекомендую впредь говорить только правду», — передаёт слова Шишкарёва корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.
Российский футбольный союз (РФС) свяжется с инвестором «Черноморца» Сергеем Шишкарёвым для уточнения информации о возможной договорной встрече с «Сочи».
«РФС свяжется с Сергеем Николаевичем Шишкарёвым, чтобы уточнить детали событий, о которых он рассказал журналистам. Мы последовательно выступаем против любых попыток оказания неспортивного влияния на результаты футбольных матчей», — заявили в службе коммуникаций РФС корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.
Чтобы разобраться в этом безумии, первым делом ознакомьтесь с выступлением Шишкарёва. С этих слов всё и началось.