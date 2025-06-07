Как провели сезон «лимитчики» топ-клубов РПЛ. Агкацев тащил, Денисов забивал «Спартаку»

Завершился сезон-2024/2025 в Российской Премьер-Лиге. В нём действительно произошло знаковое событие, и жить нам всем теперь по-новому. «Краснодар» выиграл первый в своей истории титул чемпиона России. И пусть мечту Сергея Галицкого об 11 воспитанниках в команде пришлось отложить, зато промежуточная цель в виде золотых медалей РПЛ благополучно достигнута. Главной ударной мощью в «золотом» сезоне стал колумбиец Джон Кордоба, крепчайшая оборона целиком (за исключением Сергея Петрова) состояла из иностранцев, тем не менее воспитанники всё же внесли существенный вклад в итоговый успех. Сегодня разберёмся, как провели сезон-2024/2025 игроки топ-клубов России, не подпадающие под лимит на легионеров, и как их выступления отразились на результатах команд.

Для начала напомним, какой лимит на легионеров действовал в сезоне. За последние годы он менялся неоднократно, поэтому уследить бывает сложно. Итак, на поле одновременно не может находиться больше восьми иностранцев. В заявку из 25 человек должны быть включены не менее 12 доморощенных игроков. Легионерами при этом не считались футболисты из Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана. Таким образом, каждый клуб обязывался иметь как минимум трёх игроков, которые обладают российским или «дружественным» паспортом. Что из этого получилось — давайте смотреть.

«Краснодар»

Основа: Станислав Агкацев (3700 минут в РПЛ), Эдуард Сперцян (2296), Александр Черников (1860).

Ближайший резерв: Сергей Петров (1707), Никита Кривцов (1172), Данила Козлов (415), Фёдор Смолов (405).

Эдуард Сперцян Фото: РИА Новости

Действительно, как уже было сказано выше, «быки» без оглядки на местный контингент построили игру вокруг иностранного костяка, который и обеспечил чемпионство. Помимо лучшего бомбардира Кордобы (12 голов), важную роль сыграли защитники Лукас Оласа, Витор Тормена и Диего Коста. В средней линии и атаке хозяйничали Виктор Са, Кевин Ленини и Жоау Батчи. «Где выпускники хвалёной академии?» — спросит не разобравшийся зритель.

Но выгодное отличие «Краснодара» в том, что все россияне в стартовом составе — свои воспитанники. Вратарь Станислав Агкацев не пропустил ни одного матча РПЛ в своём первом же сезоне в статусе основного вратаря. Капитан и лидер Эдуард Сперцян (не считается легионером как игрок сборной Армении) также существенно повлиял на историческое достижение. На его же счету и финальный гол в сезоне — в ворота «Динамо» (3:0) в 30-м туре. В центре поля ключевую роль «выгрызателя» мячей сыграл воспитанник Александр Черников. Результативностью он не выделялся, но после зимнего трансфера колумбийца Кевина Кастаньо в «Ривер Плейт» остался единственным профильным опорником. С задачей справился.

Надо сказать, что «Краснодар» пришёл к главному достижению в клубной истории с экстремально короткой скамейкой. Главный тренер Мурад Мусаев задействовал в 30 турах РПЛ всего 20 человек. С такой ограниченной обоймой немало шансов перепало 34-летнему защитнику Сергею Петрову, который выступает за клуб с 2013 года. Полузащитники Никита Кривцов и Данила Козлов оставались надёжными опциями со скамейки. Ниже ожиданий выступил, пожалуй, лишь форвард Фёдор Смолов с единственным голом за сезон. Уже известно, что его контракт с «Краснодаром» продлён не будет.

«Зенит»

Основа: Дуглас Сантос (2698), Евгений Латышонок (2374), Андрей Мостовой (1387).

Ближайший резерв: Максим Глушенков (1275), Нуралы Алип (978), Александр Соболев (877), Юрий Горшков (499).

Евгений Латышонок Фото: РИА Новости

Как и у «Краснодара», у «Зенита» есть свой лидер и капитан с российским паспортом — и тоже не совсем россиянин. Есть нюанс, как говорится. Бразильский защитник Дуглас Сантос в октябре 2024 года получил гражданство РФ — чего не сделаешь ради усиления сборной перед важнейшими товарищескими матчами. До сборной России, правда, Сантос так и не доехал, раздумывая над предложением от исторической родины, но «Зениту» финишировать с серебряными медалями помог.

В сезоне-2024/2025 наконец закончилась и чехарда на вратарской позиции. Приобретённый летом прошлого года у «Балтики» Евгений Латышонок утвердился в статусе основного вратаря и провёл солидные 17 встреч (из 27) «на ноль». «Третий лимитчик, о котором мы и думали» — официальное обращение к Андрею Мостовому от форварда «Акрона» Артёма Дзюбы перед очным матчем — оказалось точным попаданием в позицию. Мостовой действительно третий среди россиян по сыгранным минутам в санкт-петербургском клубе. На финише сезона вингер стал железно основным и даже успешно реализовал два пенальти в заключительном туре с «Ахматом» (3:0).

Обошёл Мостовой даже лучшего ассистента РПЛ позапрошлого сезона Максима Глушенкова. Резво начавший сине-бело-голубой отрезок карьеры экс-игрок «Локомотива» сначала столкнулся с травмами, а потом — с «отсутствием кайфа» от игры под руководством Сергея Семака. По весне ожил и со скандалом переходивший из «Спартака» нападающий Александр Соболев, хотя многим он запомнился скорее мемами про дельфина в авторском телеграм-канале и эдитами с редкими попаданиями в ворота.

Защитники Нуралы Алип и Юрий Горшков сыграли в сезоне эпизодические роли. В основном их использовали в качестве универсалов на позиции подальше от чужих ворот. Горшков периодически появлялся даже в опорной зоне, а Алип отметился одним забитым голом.

ЦСКА

Основа: Иван Обляков (2528), Игорь Акинфеев (2520), Игорь Дивеев (2313), Тамерлан Мусаев (2010), Данил Круговой (1948), Матвей Кисляк (1584).

Ближайший резерв: Рифат Жемалетдинов (880), Матвей Лукин (600), Кирилл Глебов (439), Джамалутдин Абдулкадыров (207).

Игорь Акинфеев и Матвей Кисляк Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Армейцы провели уверенный сезон с сильнейшим весенним отрезком вообще без головной боли из-за лимита. При этом легионеров среди новичков хватало, однако главному тренеру Марко Николичу стало быстро ясно, что 19-летний воспитанник Матвей Кисляк ничем не уступает экс-игроку «Барселоны» Миралему Пьяничу (кроме количества подписчиков в соцсетях), а нападающий Тамерлан Мусаев — результативнее иноземных Сауля Гуарирапы и Секу Койта.

Предсказуемо стабильный сезон провели игроки сборной Иван Обляков и Игорь Дивеев. Бессменный Игорь Акинфеев также остался основным вратарём, выходя на поле с игроками, родившимися после его дебюта в ЦСКА. Жертвой перехода на четвёрку защитников стал защитник Данил Круговой, который раньше сидел на лавке под бразильцем в «Зените», теперь уселся на аналогичную позицию в столичном клубе. Но в первой части сезона новичок армейцев был исправно основным.

Николич хвастался в интервью наличием 22 человек на 11 позиций, а важная роль в ротации была отведена перешедшему из «Локомотива» Рифату Жемалетдинову и собственному воспитаннику Кириллу Глебову. Два других засветившихся выпускника — защитники Матвей Лукин и Джамалутдин Абдулкадыров. Последний отметился тем, что не смог защитить свои кроссовки во время перелёта с молодёжной сборной России из Колумбии, но такие оборонительные навыки всё-таки отрабатываются с опытом.

«Спартак»

Основа: Александр Максименко (2430), Наиль Умяров (2333), Даниил Денисов (1823).

Ближайший резерв: Руслан Литвинов (1460), Роман Зобнин (819), Данил Пруцев (783), Даниил Хлусевич (703).

Наиль Умяров Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Кто точно сделал ставку на иностранцев в прошедшем сезоне, так это красно-белые. «Спартак» стал худшей командой чемпионата России по количеству голов россиян. Отчасти это объясняется полностью иностранной группой атаки. В средней линии из местных качественно выделялся опорник Наиль Умяров, которому явно пошла на пользу работа под руководством экс-хавбека «Интера» Деяна Станковича.

Перезапустил карьеру голкипер Александр Максименко, который в юности котировался на уровне Матвея Сафонова, загребающего сейчас трофеи во Франции в составе «ПСЖ». В минувшем сезоне на счету вратаря 15 «сухих» встреч. Защитник Даниил Денисов, в свою очередь, вызывал вопросы в плане стабильности, выступая на «лимитной» позиции справа в обороне. На счету воспитанника сразу два автогола (включая Кубок) в весенней части сезона.

Близок к основе был Руслан Литвинов, который у Станковича переквалифицировался в центрального защитника. Реже играл хавбек Роман Зобнин, которому вместе с капитанской повязкой после ухода Георгия Джикии минувшим летом передалось тёплое место на скамье запасных. Полузащитник Данил Пруцев выходил на поле даже реже Зобнина, что не помешало ему вызываться в состав сборной России и не выглядеть там хуже партнёров.

Совсем редко на поле появлялся защитник Даниил Хлусевич. Умение сыграть на обоих флангах обороны не помогло универсалу, который оставался в запасе в большей части матчей. Ранее сообщалось о возможном уходе Хлусевича из «Спартака» летом, однако конкретики в последние дни пока не слышно. Кто знает — вдруг строчка в резюме «проиграл конкуренцию Даниилу Денисову» не соблазняет потенциальных покупателей.

«Динамо»

Основа: Андрей Лунёв (2330), Даниил Фомин (2046), Ярослав Гладышев (1688), Александр Кутицкий (1510), Константин Тюкавин (1503).

Ближайший резерв: Дмитрий Скопинцев (1089), Данил Глебов (815), Лещук (370).

Ярослав Гладышев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Главной бедой бело-голубых стала травма основного форварда Константина Тюкавина в первой же встрече весенней части чемпионата с «Ростовом» (1:1). Нападающий порвал «кресты» и предопределил смазанную концовку сезона, попутно отправив главного тренера Марцела Личку пить пиво в Чехии. Зато в весенней части РПЛ бомбардирский талант раскрыл другой воспитанник — Ярослав Гладышев. Именно он стал главной ударной силой команды, наколотив за весну семь голов (всего в розыгрыше — 10).

Другие «лимитные» места заняли проверенные бойцы — Андрей Лунёв и Даниил Фомин. Номинальный опорник Александр Кутицкий, как правило, оставался первой опцией на замену на всех позициях, кроме атаки. Реже на поле появлялся защитник Дмитрий Скопинцев, у которого лишь три полных матча из 23.

Отдельно стоит выделить запасного голкипера Игоря Лещука, который провёл пять встреч, но отметился не самым вратарским достижением. В матче 17-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:1) 29-летний кипер оказался на последних минутах в чужой штрафной и принёс своей команде ничью, не без курьёза поразив ворота коллеги Гиорги Шелии.

«Локомотив»

Основа: Алексей Батраков (2542), Дмитрий Баринов (2290), Александр Сильянов (2228), Дмитрий Воробьёв (1983), Илья Лантратов (1980), Максим Ненахов (1964), Илья Самошников (1954), Сергей Пиняев (1743), Артём Карпукас (1560).

Ближайший резерв: Наир Тикнизян (1042), Владислав Сарвели (815), Евгений Морозов (775), Тимур Сулейманов (746), Вадим Раков (732), Антон Митрюшкин (720), Егор Погостнов (630), Артём Тимофеев (545), Данила Годяев (515), Эдгар Севикян (490).

Алексей Батраков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Подопечные Михаила Галактионова предсказуемо с самого старта чемпионата утвердились в качестве одной из главных сил РПЛ с самым «русским» составом в лиге. Часть экспертов утверждали, что обойма стала слабее по сравнению с прошлым сезоном, но сброшенный балласт в виде «тяжёлых» контрактов Артёма Дзюбы, Рифата Жемалетдинова, а также недавних лидеров клуба Антона Миранчука и Максима Глушенкова сыграл молодому составу только на пользу.

Главным открытием «Локомотива» с первых туров стал полузащитник Алексей Батраков, который завершил сезон в статусе лидера клуба по сыгранным минутам, а также по голам (14) и результативным передачам (7). По ассистам он разделил лидирующую позицию с вингером Сергеем Пиняевым. Хорошие навыки бомбардира проявил новичок команды Дмитрий Воробьёв (12 голов). Весной его дубль в ворота ЦСКА (2:2) едва не прервал беспроигрышную серию армейцев.

Помимо перечисленных, главные роли в сезоне исполняли лидеры команды прошлых лет: Дмитрий Баринов, Артём Карпукас, Александр Сильянов, Илья Самошников, Илья Лантратов и Максим Ненахов. Молодая команда не смогла сохранить высокий темп набора очков на весь турнир и скатилась на итоговое шестое место, однако статус клуба с наибольшим количеством доморощенных игроков никому не отдала.

Ближе к финишу сезона шанс в основной команде получил ещё один воспитанник — Данила Годяев. Его появление выглядело как спойлер следующего сезона «Локомотива», где молодые игроки продолжат прогрессировать.

В числе утративших ведущие позиции в команде выделяется защитник Наир Тикнизян. В интервью он заявил, что чувствует себя в клубе изгоем и будет просить руководство о летнем трансфере. Известно, что переговоры по Наиру ведёт сербская «Црвена Звезда».